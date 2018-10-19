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Yemlik arpa fiyatlarına indirim yapıldı

Toprak Ürünleri Kurumu yemlik arpa fiyatında indirim yaptı

19 Ekim 2018 Cuma 13:40
Yemlik arpa fiyatlarına indirim yapıldı

Döviz kurlarında meydana gelen düşüş nedeniyle maliyetlerini yeniden hesaplayan kurum, yemlik arpanın peşin satış fiyatının 1,79 TL’den 1,62 TL’ye indirdi. Yeni fiyat 22 Ekim, 2018 Pazartesi’nden itibaren geçerli olacak.

Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanı Erkut Şahali, yemlik arpa fiyatlarında indirime gidilmesinin döviz kurlarında meydana gelen düşüş nedeniyle doğal olduğunu belirterek, yaklaşık %10 indirim kararı alındığını açıkladı.

Döviz kurlarında yaşanan aşırı yükselmeden yemlik arpa fiyatlarının da etkilendiğini anımsatan Şahali, kurların son günlerde gerilemeye başlamasıyla birlikte Toprak Ürünleri Kurumu Yönetim Kurulu’nun yeni bir maliyet analizi yaparak, söz konusu indirimi yapma kararı aldıklarını belirtti.

Bakan Şahali, yemlik arpada yapılan indirimle fiyatların, hayvancılar lehine bir durum yarattığına işaret ederek, içinde bulunulan ağır koşulların az da olsa hafiflediğini söyledi. Amaçlarının üretimin devamını ve üreticinin sektörde kalmasını mümkün kılacak koşulları kalıcılaştırmak olduğunu belirten Erkut Şahali, Toprak Ürünleri Kurumu’nun üreticinin en büyük destekçisi ve güvencesi olmaya devam edeceğinin de altını çizdi.

Yemlik arpa fiyatlarındaki 17 kuruşluk indirim, 22 Ekim 2018 (Pazartesi) tarihinden itibaren geçerli olacak.

Yemlik Arpa Fiyatları şu şekilde belirlendi:

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