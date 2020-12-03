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Yenal Senin: "Halka hizmet etmeye imkan sağlayacak bir zemin oluşmadı"

HP Genel Başkan Vekili Yenal Senin, 4'lü koalisyon hükümeti için halka hizmet etmeye imkan sağlayacak bir zemin oluşmadığını ifade etti; sürece katkı koyan Erhürman ve diğer parti başkanlarına teşekkürlerini sundu.

03 Aralık 2020 Perşembe 18:16
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Yenal Senin: "Halka hizmet etmeye imkan sağlayacak bir zemin oluşmadı"

Halkın Partisi (HP) Genel Başkan Vekili Yenal Senin, 4’lü koalisyon görüşmelerinin sonuçsuz kalması ve Tufan Erhürman’ın görevi iade etmesinin ardından bir açıklama yaptı...

Yenal Senin, idealleri hayata geçirecek, kendilerini toplumsal hedeflere daha çok yaklaştıracak ve halka hizmet etmeye imkan sağlayacak bir zeminin oluşmadığını ifade etti...

Senin, “Sürece katkı sağlayan tarafların tıpkı bizim yaptığımız gibi samimi bir çaba sarf ettiğine inanıyorum” diyerek, Erhürman ve diğer parti başkanlarına teşekkür etti.

Yenal Senin'in sosyal medyadan yaptığı paylaşım şöyle:

"3 parti başkanı ile 4’lü bir koalisyon oluşturmak ve ülkemizi sağlıklı şekilde seçime götürmek için yürüttüğümüz görüşmeler maalesef olumlu sonuçlanmamıştır. İdeallerimizi hayata geçirecek, bizi toplumsal hedeflerimize daha çok yaklaştıracak ve halkımıza hizmet etmeye imkan sağlayacak zemin oluşamadı. Sürece katkı sağlayan tarafların tıpkı bizim yaptığımız gibi samimi bir çaba sarf ettiğine inanıyorum. Elbette ülkemiz için kendi doğrularımız ışığında çalışmaya devam edeceğiz. Bu süre zarfında başta hükümeti kurma görevini alan Sn. Tufan Erhürman’a ve diğer parti başkanlarına teşekkürü bir borç bilirim."

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