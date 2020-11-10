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YENAL SENİN: “HP, UBP İLE KOALİSYONA GİRMEME KARARI ALDI”

10 Kasım 2020 Salı 09:59
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YENAL SENİN: “HP, UBP İLE KOALİSYONA GİRMEME KARARI ALDI”

Bahar SANCAR

HP Genel Başkanı Yenal Senin dün gerçekleşen UBP-HP görüşmesinin ardından sosyal medya hesabından bir açıklama yaptı. Senin paylaşımında HP’nin bundan sonraki süreçte muhalefette dahil diğer alternatifler üzerinden devam edeceklerini söyleyerek, parti yetkili organları ile bir karar vereceklerini söyledi.

Yenal Senin’in açıklaması şu şekilde:

“2018 yılının başından itibaren Halkın Partisi hükümetlerde görev alarak kendi düşüncelerini hayata geçirmeye çalıştı. Çok zorlu dönemler,daha önce yaşanılmamış olaylarla karşılaşsak da bu topraklarda yaşayan halkımıza bir katkı koymak, memleketi bir adım ileriye taşımak için çalıştı,çabaladı.Tıpkı diğer siyasi partiler gibi. Bugün gelinen aşamada Ulusal Birlik Partisi ile yapılan görüşme sonrası Parti Meclisimiz bir değerlendirme yaparak UBP ile ikili bir koalisyona girmeme kararı almıştır. İçinde bulunduğumuz ağır ekonomik koşullar, pandemi sürecinde 2.dalganın görülmesi ve özellikle Cumhurbaşkanlığı seçimi sonrası ülkedeki kutuplaşmayı gözönüne aldığımızda bu sorunlarla mücadele etmek için geniş tabanlı bir hükümet modeli düşünülmelidir. Halkın Partisi bundan sonraki süreçte, muhalefet de dahil diğer alternatifler üzerinde tekrardan parti yetkili organları ile bir karar verecektir.
Temennimiz diğer siyasi partilerin de yukarıdaki şartları göz önünde bulundurarak elini taşın altına koyup, Kıbrıs Türk halkının bu zor döneminde birlikteliği sağlayarak ,ortak akılla, refah günlere ulaşma konusunda sorumluluk almasıdır.”

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