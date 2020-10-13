Yenal Senin: “Mücadele ruhumu ileriye ne kadar taşırım bilemiyorum”

Halkın Partisi (HP) Genel Başkanı Yenal Senin, Pazar gün gerçekleşen Cumhurbaşkanlığı seçimleri sonrası sessizliğini ilk kez bozdu.

Yenal Senin, Kudret Özersay’ın aldığı sonucun kendilerini memnun etmediğini ifade ederek, “Halkın takdirine saygım sonsuzdur. Ancak her sonucun bir bedeli olacağı aşikardır” dedi.

Kudret Özersay ile “bu yolu yürümekten onur duyduğunu” ifade eden Senin, “Bu yolda terimin son damlasına kadar mücadele ettim ve bu mücadeleden zerre pişmanlık duymadım” ifadelerini kullandı.

Herkes kadar, HP’nin de hatalar yaptığına dikkat çeken Senin, “Bu toplum için çok bedeller ödeyen böyle bir değerin karşılığı bu mu olmalıydı? İlerleyen dönemler bu sorunun cevabını bize verecektir” dedi.

HP Genel Başkanı Senin’in, “mücadele ruhumu, enerjimi, inancımı ileriye ne kadar taşırım bilemiyorum” diyerek, “Şu anki sorumluluğum bilincinde, bu yolda ihmal ettiğim özellikle eşim ve ailemle istişare ederek, düşüncelerimi yakın zamanda paylaşacağım” ifadelerine yer verdiği açıklaması şöyle: