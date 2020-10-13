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Yenal Senin: “Mücadele ruhumu ileriye ne kadar taşırım bilemiyorum”

HP Genel Başkanı Yenal Senin, Cumhurbaşkanlığı seçimleri sonrası ilk kez sessizliğini bozdu, “Mücadele ruhumu, enerjimi, inancımı ileriye ne kadar taşırım bilemiyorum” dedi.

13 Ekim 2020 Salı 11:12
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Yenal Senin: “Mücadele ruhumu ileriye ne kadar taşırım bilemiyorum”

Halkın Partisi (HP) Genel Başkanı Yenal Senin, Pazar gün gerçekleşen Cumhurbaşkanlığı seçimleri sonrası sessizliğini ilk kez bozdu.

Yenal Senin, Kudret Özersay’ın aldığı sonucun kendilerini memnun etmediğini ifade ederek, “Halkın takdirine saygım sonsuzdur. Ancak her sonucun bir bedeli olacağı aşikardır” dedi.

Kudret Özersay ile “bu yolu yürümekten onur duyduğunu” ifade eden Senin, “Bu yolda terimin son damlasına kadar mücadele ettim ve bu mücadeleden zerre pişmanlık duymadım” ifadelerini kullandı.

Herkes kadar, HP’nin de hatalar yaptığına dikkat çeken Senin, “Bu toplum için çok bedeller ödeyen böyle bir değerin karşılığı bu mu olmalıydı? İlerleyen dönemler bu sorunun cevabını bize verecektir” dedi.

HP Genel Başkanı Senin’in, “mücadele ruhumu, enerjimi, inancımı ileriye ne kadar taşırım bilemiyorum” diyerek, “Şu anki sorumluluğum bilincinde, bu yolda ihmal ettiğim özellikle eşim ve ailemle istişare ederek, düşüncelerimi yakın zamanda paylaşacağım” ifadelerine yer verdiği açıklaması şöyle:

“Kendi adımıza bir seçim sürecini daha tamamladık. Sonuçlar bizi memnun etmemiştir. Halkın takdirine saygım sonsuzdur. Ancak her sonucun bir bedeli olacağı aşikardır. Ben inandığım, desteklediğim adayla bu yolu yürümekten ONUR duydum. O'nunla geçirdiğim her saniye benim için paha biçilemez. Bu yolda terimin son damlasına kadar mücadele ettim ve bu mücadeleden zerre pişmanlık duymadım. Tek amacımız inandığımız değerlerin ve vizyonun halk tarafından destek görmesidir."

Hatalarımız olmuş mudur? Pek tabi. Diğer herkesin olduğu gibi. Bu toplum için çok bedeller ödeyen böyle bir DEĞERİN karşılığı bu mu olmalıydı? İlerleyen dönemler bu sorunun cevabını bize verecektir.

Bu mesajı yazarken siyasi partimin veya bulunduğum makamın sıfatını taşıyarak değil, sizin tanıdığınız Yenal olarak yazmaktayım. Hem kendi geleceğim, hem de hocanın geleceği ile düşüncelerini ve desteklerini içeren çok sayıda mesaj var. Sağ olsunlar. Çok duygulandığımı belirtmek isterim. Ancak mücadele ruhumu, enerjimi, inancımı ileriye ne kadar taşırım bilemiyorum. Şu anki sorumluluğum bilincinde, bu yolda ihmal ettiğim özellikle eşim ve ailemle istişare ederek, düşüncelerimi yakın zamanda paylaşacağım. Destek veren, vermeyen - seven, sevmeyen herkese çok teşekkürler.”

Son Güncelleme: 13.10.2020 11:16
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