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Yenal Senin: Sessiz kalamazdık, hükümetten çekiliyoruz

Yenal Senin “Yeni hükümet oluşana kadar sorumluluk bizdedir” dedi.

06 Ekim 2020 Salı 23:14
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Yenal Senin: Sessiz kalamazdık, hükümetten çekiliyoruz

Halkın Partisi Genel Başkanı Yenal Senin, bu akşam gerçekleştirilen Parti Meclisi sonrasında bir basın açıklaması yaptı.

Alınan kararı toplantının ardından HP Genel Başkanı Yenal Senin açıkladı ve yeni hükümet kurulana kadar sorumluluklarını yerine getireceklerini söyledi.

Senin, bugün yaşanan Maraş ile ilgili gelişmelerden ve Kudret Özersay’ın devre dışı bırakılmasından ötürü hükümetten çekilme kararının alındığını belirtti.

Senin, hükümetten çekilme kararının sorumlusunun Başbakan Ersin Tatar olduğuna da konuşmasında vurgu yaptı.

Son Güncelleme: 06.10.2020 23:32
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