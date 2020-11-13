Yenal Senin: "UBP-CTP-HP en uygun formül"

HP Genel Başkanı Yenal Senin, UBP-CTP-HP’nin en uygun koalisyon formülü olduğunu belirterek, “3’lü bir erken seçim hükümetine onayımız olabilir. Bu bağlamda girişimlerin yapılması doğru olur ve sonuca erken ulaşılır” dedi.

Ulusal Birlik Partisi Başkan Vekili Ersan Saner’in, UBP-HP veya UBP-HP-DP-YDP koalisyonuna ilişkin HP’ye bugün saat 18.00’e kadar cevap için süre verdiği iddialarını yalanlayan Senin, “Hükümet kurma süreçlerinde böyle rivayetler çıkar. Normaldir. Ama doğru değil” dedi.

"İKİLİ İCRAAT HÜKÜMETİNE GİRMEYİZ"

UBP’nin koalisyon görüşmelerinde uzun dönemli icraat hükümeti teklif ettiğini anımsatan Senin, “Biz de ikili icraat hükümetine sıcak bakmadığımızı söyledik. Parti Meclisimizden de bu karar çıktı” ifadelerini kullandı.

Mecliste grubu olan 3 büyük parti ile erken seçime gidilmesini isteyen Yenal Senin, Cumhurbaşkanlığı seçimleri sonrası ortaya çıkan kutuplaşmaya dikkat çekerek “Sağı, solu ve merkezi temsil eden partilerin halkı kucaklayabileceğini söylüyoruz. UBP-CTP-HP hükümeti kurulsun ve erken seçime gidilsin. Bununla ilgili CTP, milletvekilleri aracılığıyla cevap versede net bir cevap alamadık” diye konuştu.

"UBP-CTP-HP EN UYGUN SEÇENEK"

UBP’nin bundan sonra yapması gerekenin ya görev iadesi ya da erken seçim hükümeti bağlamında görüşmeler gerçekleştirmesi olduğunu dile getiren Senin, “Biz hala UBP-CTP-HP’nin en uygun formülü olduğunu düşünüyoruz” dedi.

Senin, Haziran ayına kadar bir erken seçim olursa UBP ve CTP ile 3’lü koalisyona girebileceklerini ifade etti.

Kıbrıs Postası - BURCU ECE YILMAZ