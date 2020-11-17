Yenal Senin: “UBP ile anlaştık diye bir şey yok"

Halkın Partisi (HP) Genel Başkan Vekili Yenal Senin, Kıbrıs Postası TV’de Gökhan Altıner’in hazırlayıp sunduğu ‘Sabah Postası’ adlı programa telefon bağlantısı ile katılarak, UBP ile fikir ayrılıkları olduğunu dile getirdi.

Dün Ulusal Birlik Partisi (UBP) Genel Başkan Vekili Ersan Saner ile ikili bir istişare yaptıklarını, herkesin kendi fikrini paylaştığına işaret eden HP Genel Başkan Vekili Yenal Senin “Anlaştık diye bir şey yok, ortada daha bir anlaşma yok. Fikirlere sıcak değiliz” dedi.

“NE BAKAN İSİMLERİ KONUŞULDU NE DE BAKANLIK PAZARLIĞI YAPILDI”

Senin, 'seçim hükümeti' de olsa atılacak olan adımların çok dikkatli bir şekilde atılması gerektiğini belirterek sıkıntılar yaşandığını fakat bunların nasıl önleneceğinin önemli olduğunu ifade ederek dünkü görüşmede “Ne bakan isimleri konuşuldu ne de bakanlık pazarlığı yapıldı” dedi ve öyle bir durumun söz konusu olmadığını vurguladı.

“PARTİLER BU SORUMLULUĞU ALMALI”

UBP Genel Başkan Vekili Ersan Saner’in siyasi partilerle görüşmesinin birinci turunda bir fikir ortaya sunduklarını hatırlatan Senin, mecliste yer alan tüm partilerin birbirlerinin denetleyeceği bir sistem olmasını ve partilerin bu sorumluluğu alması gerektiğinin altını çizdi.

HP Genel Başkan Vekili Senin, bahsi geçen konuya 'hayır' denmediğini “sıcak değiliz” diyerek geçiştirildiğini ifade ederek, “Bu dönemde hep beraber kutuplaşmadan birbirimiz denetleyelim. En sağlıklı olan budur” dedi.

“PM OTURUR, TARTIŞIR…”

HP tüzüğüne göre gelen teklifleri veyahut hükümete girme-ayrılma konularına Parti Meclisi tarafından karar verildiğini, “Fikir birliğinde anlaşılırsa; Parti Meclisi oturur, tartışır. Benim bağlayıcı bir konuşma yapmam çok doğru olmaz” ifadelerini kullandı.

“PARTİ İÇERİSİNDE İSTİFA BEKLEMİYORUM”

"Parti içerisinde istifalar bekleniyor mu?" sorusu üzerine de konuşan Senin, “Ben istifa beklemiyorum. 2018’den beri bu tür dedikodular yapılıyor ama benim vekillere güvenim tamdır” diyerek “ülkenin hayrına neyse o olsun sözleriyle” konuşmasını sonlandırdı.