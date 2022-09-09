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Yeni akaryakıt fiyatları açıklandı

09 Eylül 2022 Cuma 14:24
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Yeni akaryakıt fiyatları açıklandı


Ekonomi ve Enerji Bakanı Olgun Amcaoğlu, 10 Eylül 2022 Cumartesi günü (bu akşam gece yarısından itibaren) yürürlüğe girecek yeni akaryakıt fiyatlarını açıkladı.

Bakan Amcaoğlu, bir litre 95 oktan kurşunsuz benzinin pompa satış fiyatının 19.54 TL, 98 oktan kurşunsuz benzin fiyatının 19.85 TL, Euro Diesel’in 23.94 TL ve gazyağının 24.32 TL olduğunu kaydetti.

Bakan Amcaoğlu, yürürlükteki fiyatlara göre, 95 ve 98 oktan benzinde litre başına 0.88 TL, Euro Diesel’de 0.50 TL ve gazyağında 1.11 TL indirim olduğunu belirtti.

Ekonomi ve Enerji Bakanı Amcaoğlu, uygulamadaki tüzük kurallarına göre fiyatların belirlendiğini bir kez daha hatırlattı.

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