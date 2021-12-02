“Yeni asgari ücret 1 Ocak’tan itibaren yürürlüğe girmeli”

Bıçaklı yaptığı yazılı açıklamada, son yıllarda sürekli olarak bütün tüketim maddelerine zam yapıldığını ifade ederek, özellikle özel sektörde sendikasız günde 10-12 saat çalıştırılan işçiler ve dar gelirli vatandaşların açlığa mahkûm edildiğini kaydetti.

Bıçaklı, Asgari Ücret Saptama Komisyonu’nun acilen toplanıp, son dönemde yapılan zamlar da dikkate alınarak, 4 kişilik bir ailenin yaşamını insanca sürdürebileceği bir ücreti belirlemesi gerektiğini belirtti.

“YENİ ASGARİ ÜCRET 1 OCAK’TAN İTİBAREN YÜRÜRLÜĞE GİRMELİ”

Arslan Bıçaklı, “Yeni belirlenecek olan asgari ücret 1 Ocak’tan itibaren yürürlüğe girmelidir” dedi.

Bıçaklı, “Bugün hükümet olduğunu ve ülkeyi yönettiğini iddia edenler emekçilerin bu önemli sorununa çözüm bulmamaları halinde ilk seçimde emekçiler sandıkta bunun hesabını sormalıdır” ifadelerini kullandı.