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Yeni av yasası resmen yürürlüğe girdi

Av ve Avla İlgili Yaban Hayatını Düzenleme (Değişiklik) Yasası, Resmi Gazetenin dünkü sayısında yayımlanarak resmen yürürlüğe girdi.

14 Şubat 2020 Cuma 16:11
Yeni av yasası resmen yürürlüğe girdi
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Av ve Avla İlgili Yaban Hayatını Düzenleme (Değişiklik) Yasası, Resmi Gazetenin dünkü sayısında yayımlanarak resmen yürürlüğe girdi.

Avcı camiasından büyük bir çoğunluğun merakla beklediği “Av ve Avla İlgili Yaban Hayatını Düzenleme (Değişiklik) Yasası” Resmi Gazetede yayımlanması üzerine resmen yürürlüğe girdi.

Avcılık federasyonunun konu ile ilgili açıklaması ise şöyle:

“Ülkemizdeki avcılığın sürdürülebilir olması açısından büyük bir öneme sahip Yeni Av Yasası, avcıların kendi hesabı olarak geçmişte oluşturulan Av Fonunun sürekli gelişebilmesini sağlamak yanında, ciklanın Büyük Av Mevsiminde avlanabilmesi ve cezaların artırılması gibi çok sayıda yenilikleri içeriyor.

Uzun uğraşlar ve toplantılar sonucunda ciddi emek harcanarak oluşturulan Av ve Avla İlgili Yaban Hayatını Düzenleme Yasası’nın tüm avcı camiasına hayırlı olmasını dileriz.”

Anahtar Kelimeler:
Av Yasası
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