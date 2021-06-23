Künye
Kıbrıs
KIBRIS DÜNYA TÜRKİYE SAĞLIK TEKNOLOJİ SPOR MAGAZİN KÜLTÜR SANAT WORLD NEWS WEB-TV
Doktorlar mahkemeye çıktı
Doktorlar mahkemeye çıktı
İnşaata götürüp adam dövdüler
İnşaata götürüp adam dövdüler
Kapı pencere ne var ne yoksa çaldılar
Kapı pencere ne var ne...
500 bin TL'yi tasarrufuna geçirmekle suçlanıyor
500 bin TL'yi tasarrufuna geçirmekle...
Uyuşturucu zanlıları mahkemeye çıktı
Uyuşturucu zanlıları mahkemeye çıktı

Yeni avcı olacak kişilere duyuru

İçişleri Bakanlığı, Avcı Eğitim Komisyonu Atanma ve Avcı Eğitimi Tüzüğü kuralları gereği, yeni avcı olacak kişilere yönelik, Avcı Eğitim Komisyonu tarafından 10 Temmuz tarihinde eğitim verileceğini duyurdu.

23 Haziran 2021 Çarşamba 16:48
14 Okunma
Yeni avcı olacak kişilere duyuru

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, verilecek eğitim sonucunda 11 Temmuz tarihinde yapılacak sınavda başarı gösteren ve 21 yaşını doldurmuş kişilere “Av Ruhsatı Çıkarabilir Belgesi”, 18-21 yaş arasındaki kişilere ise “Öğrenci Avcı Belgesi” verileceği belirtildi.

BAŞVURU 7 TEMMUZ’A KADAR

İçişleri Bakanlığı Merkezi Av Komisyonu’ndan yapılan açıklamada da, öğrenci avcı adayı ve avcı adayı kişilerin dilekçeleri ile birlikte belirtilen evraklarla 10 ve 11 Temmuz tarihlerinde gerçekleştirilecek olan eğitim ve sınava başvuru için 7 Temmuz Çarşamba gününe kadar kaymakamlıklara veya Avcı Eğitim Komisyonu’na müracaat etmeleri gerektiğini bildirdi.

İstenen evraklar şöyle:

“-Kimlik Kartı Fotokopisi

-Av Ruhsatı almaya engeli bulunmadığına dair tam teşekküllü Devlet Hastanesi Sağlık Kurulu’ndan alınacak rapor. Uzmanlarından alınacak ve Avcılık Yapmaya Uygundur ibaresi yer alacaktır.

-İki adet vesikalık resim

- Polis Genel Müdürlüğü’nden alınacak Sabıka Kayıt Belgesi”

Eksik evraklı müracaatların işleme konulmayacağı vurgulanan açıklamada, eğitimin 10 Temmuz Cumartesi günü saat 08.00’da Yakın Doğu Üniversitesi Kütüphanesi Salon No: 4’de yer alacağı belirtildi.

Açıklamada, sınavın ise 11 Temmuz Cumartesi günü saat 09.00’da yine Yakın Doğu Üniversitesi Kütüphanesi Salon No: 4’de yapılacağı bildirildi.

Son Güncelleme: 23.06.2021 16:50
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Cengizköy’de korkutan kaza: 2 yaralı
Cengizköy’de korkutan kaza: 2 yaralı
Canaltay: Yollarda Ağır Vasıta Denetimleri Sıklaştırılacak
Canaltay: Yollarda Ağır Vasıta Denetimleri Sıklaştırılacak
Afet mi Denktaş mı Tartışması Sürüyor
Afet mi Denktaş mı Tartışması Sürüyor
    Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
    Gündem Kıbrıs Gazetesi

    Aşağı Girne Mahallesi Sait Terzioğlu sokak Bellevue sitesi E-blok Daire-1

    +90 548 887 3030

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz. Whatsapp İhbar Hattı +90548 887 3030

    Sitene Ekle Künye Gizlilik Politikası İletişim
    Yazılım: TE Bilişim