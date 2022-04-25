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Yeni Bakanlar Kurulu Listesi Cumhuriyet Meclisi’nin Bilgisine Getirilecek

25 Nisan 2022 Pazartesi 13:23
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Yeni Bakanlar Kurulu Listesi Cumhuriyet Meclisi’nin Bilgisine Getirilecek

 KKTC’nin 27’nci hükümeti Ulusal Birlik Partisi (UBP), Demokrat Parti (DP) ve Yeniden Doğuş Partisi (YDP) koalisyon hükümetinin Bakanlar Kurulu listesi bugün Cumhuriyet Meclisi’nin bilgisine getirilecek.

Hükümet programı bugün Olağanüstü Birleşimde 14.30'da okunacak.

21 Şubat’ta kurulan, 20 Nisan’da Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’a istifası sunulan UBP-DP-YDP hükümeti 59 gün görev yapmış, Başbakan Faiz Sucuoğlu önce Maliye Bakanı Sunat Atun’un görevden alma yazısını, daha sonra da hükümetin istifasını Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’ a sunmuş, Tatar hükümetin istifasını kabul etmişti.

Yeniden kurulan UBP-DP-YDP hükümetinin kabinesinde değişen tek isim Maliye Bakanı oldu. Maliye Bakanlığı görevine Sunat Atun yerine UBP Lefkoşa milletvekili Olgun Amcaoğlu getirildi.

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