Yeni Başkan Koral Aşam

Dev-İş 13. Olağan Genel Kurulu yapıldı. Tek aday olan Koral Aşam yeni başkan oldu.

KTAMS’da yapılan genel kurulda, açılış ve saygı duruşunun ardından DEV-İŞ’in “tarihsel mücadelesi” sine-vizyondan katılımcılara izlettirildi.

Divan Başkanlığı seçimi, Genel Başkan’ın konuşması, konukların tanıtımı ve konuşmalarının ardından öğle arası verilerek faaliyet raporu ile mali raporun sunumu ve onaylanmasına geçildi.

Karar tasarılarının görüşülmesi ve onaylanmasının ardından organların, Genel Başkanın, Yönetim Kurulu, Denetim Kurulu, Onur Kurulu’nun seçimi yapıldı.

Genel kurul dilek ve temennilerin yapılmasının ardından kapandı.

Dev-İş Genel Başkanı Hasan Felek, konuşmasında son genel kuruldan bu yana geçen 2016-19 döneminde küresel kapitalizmin dünya halklarına işsizlik, yoksulluk ve göçler ile savaştan başka bir şey getirmediğini ifade etti.

Felek, bir yandan Kıbrıs sorununun çözümsüzlüğü, diğer yandan da dayatılan ekonomik, sosyal, kültürel ve siyasi politikaların Kıbrıs Türk toplumunu yok olma noktasına getirdiğini belirtti.

Ekonomik paketin hayata geçirilmesi durumunda Sendikal Platform olarak alınan “Genel Grev, Genel Direniş” kararının geçerliliğini koruduğunu da söyleyen Felek, DEV-İŞ’in emekçilerin ortak mücadelesinin yükseltilmesi için tüm gücünü ortaya koyacağının altını çizdi.

İşçi ve emekçilerin sorunlarının çözülemediği aksine artmaya devam ettiğini kaydeden Felek, Federasyonun en temel hedeflerinden birinin özel sektörde, vatandaş veya çalışma izinli tüm çalışanların sendikalı ve toplu iş sözleşmeli (TİS) çalıştırılması olduğunu söyledi.

Felek, ayrıca işçileri ülkeye getiren işverenlere hiçbir cezai işlem uygulanmazken, 14-16 saat köle düzeninde çalışan işçilerin, alacakları ödenmeden sınır dışı edilmelerinin vicdani ve insani olarak kabul edilir olmadığını dile getirdi.

Asgari ücretin, “sefalet ücreti” olduğuna işaret eden Felek, DEV-İŞ’in bilimsel esaslara ve Asgari Ücretler Yasası’nda belirlenen kriterlere göre tespit yapılması gerektiği görüşünü de aktardı.

Felek, her yıl 5-8 arası işçinin iş kazalarında kaybedildiğine vurgu yaparak, İş Sağlığı ve İş Güvenliği Yasası’nın her işyerinde uygulanması ve hayata geçirilmesini talep ettiklerini belirtti.

Belediyelerde reform adı altında belediye sayısının azaltılmasının hedeflendiğini belirten Felek, bu reformun nasıl olacağı konusunda kamuoyunda sağlıklı bir bilgi bulunmadığını, özlük hakları ve TİS ile ilgili ne olacağı konusunda endişeler bulunduğunu, ayrıca 17 Belediyede sosyal güvenlik yatırımlarının yapılmadığını kaydetti.

Felek, Sınav Tüzüğünün hazırlanmamış olmasından dolayı belediye çalışanlarının tayin ve terfilerinde büyük sıkıntılar yaşandığını da gözlemlendiğini açıkladı.

Felek, TC ile KKTC arasında imzalanan yeni ekonomik pakette “Göç Yasası” kapsamında çalışanların TİS ile kazanılmış haklarının ortadan kaldırılmasının hedeflendiğini de savundu.

“Ada çevresinde petrol üzerinden şekillenen gerginlik bölgeye huzur değil daha fazla gerginlik ve çatışma getirecektir” diyen DEV-İŞ Başkanı Felek, Kıbrıs konusunun bugünlerde kritik bir aşamadan geçildiğini ve her iki liderin bugüne kadar üzerinde görüş birliklerini muhafaza ederek, kaldıkları yerden görüşmelere devam etmesini beklediklerini belirtti.

Felek, bugün 2015 yılından beri yürüttüğü görevini bugün devredeceğini belirterek, yeni göreve geleceklerin aynı anlayışla sendikal mücadeleyi yürüteceğini bildirdi.

Genel Kurul toplantısına katılım gösteren konuklara ve sendikal mücadele arkadaşlarına teşekkür eden Felek, 13. olağan genel kurulun emek ve barış mücadelesine katkı yapacağına inanç belirtti ve başarı diledi.

Konuşmasının ardından Başkan Felek’e plaketini Dünya Sendikalar Federasyonu Genel Sekreteri Yorgos George Mavrikos takdim etti.

Mavrikos yaptığı konuşmada DEV-İş’in ayni hedefle ilerleyeceğine emin olduklarını dile getirerek, bugüne kadar olduğu gibi sendika kararları temelinde destekleme ve Kıbrıs konusunda verilen mücadelede yanlarında olacaklarını kaydetti.

Dünyanın dört bir yanında emekçilerin hayat koşullarının kötüleştiğinin görülmekte olduğunu dile getiren Mavrikos, 2020 yılında federasyonun 75. yıl dönümünü kutlamaya hazır olduklarını ve bu çerçevede bugüne ve yarına dair mücadelelerini devam ettireceklerini söyledi.

Bıçaklı: Kıbrıs sorunu ile ilgili sıcak günler yaşandı

TÜRK-SEN Genel Başkanı Aslan Bıçaklı, ülke ve Kıbrıs sorunu ile ilgili sıcak günler yaşandığını kaydetti.

Hükümet ile yaşanan sorunlara da değinen bıçaklı, hükümetin yasa ve imzaladığı protokollere uymadığını söyledi.

Asgari Ücret tespit toplantılarında hükümetin “param yok” söylemini eleştiren Bıçaklı, sermayenin günden güne örgütlendiğini ve işçilerin de sorunlarının çözülmediğini belirtti.

Sendikalara güç birliği çağrısında bulunan Bıçaklı, Kıbrıs sorununun da artık sonuçlanması ve barış içinde yaşanmasını gerektiğini ifade etti.

Bıçaklı’nın konuşmasının ardından siyasi parti ve Türkiye sendikalarının gönderdiği mesajlara yer verildi.

Peo Genel Sekreteri Pambis Kritsis konuşmasında savaşlar ve emperyalist müdahalelerin küresel ilişkileri zehirlediğini söyleyerek, Kıbrıs sorununun en kısa sürede BM kararlarında belirtildiği şekilde siyasi eşitliğe dayalı, iki kesimli, iki toplumlu federasyon temelinde ve Kıbrıs’ı bölge için bir barış köprüsüne dönüştürecek şekilde çözülmesini istediklerini dile getirdi.

Kritsis, Adanın Kuzeyinde de Güneyinde de emekçilerin ciddi ekonomik ve sosyal sorunlarla boğuştuğuna işaret ederek, bugün yaşama geçirilen politikalarla sadece bir grup azınlık refah içinde yaşarken, emekçiler ve geniş halk kesimlerinin bu refahı gerçek hayatta değil, ancak rakamlar ve istatistiklerde yaşadıklarını söyledi.

“Mücadeleci” Hasan Felek’in PEO’nun kalbinde hep ayrı bir yeri olacağını da söyleyen Kritsis, DEV-İŞ’in Felek önderliği ve kolektif yöneticiliği ile tarihsel ilerlemesini sürdürdüğünü belirtti ve Genel Kurul’un başarılı geçmesini diledi.

TC Devrimci İşçi Konfederasyonu (DİSK) adına konuşma yapan Maden-Sen Başkanı Tayfun Görgün, DEV-İŞ ile arkadaş ve yoldaş olmaktan onur be mutluluk duyduklarını söyledi.

Görgün konuşmasında Akdeniz’in bu güzel adasının kuşatılmış şekilde yoluna devam ettiğini ve kongrenin çözüme atılmış bir adım olmasını diledi.

Tüm işçilerin barış, güven içinde yaşamasını dileyen Görgün, sermayenin saldırmaya ve işçilerin haklarını almaya devam ettiğini, Türkiye ve KKTC’de sendikaların zayıflatılmaya devam edildiğini ve mücadelelerin birlik olarak devam edeceğini söyledi.

Güney Doğu Avrupa Enerji Ağı Sendikaları Federasyonu Genel Sekreteri Midja Fabien Kıbrıs’ın da sorunlarını bildiğini dile getiren Fabien, 2020 yolma kadar karbondan kurtulma yolları aradıklarını söyledi.

Karbonsuz bir toplumu hedeflediklerini dile getiren Fabien, DEV-İŞ’in çalışmalarını desteklediklerini söyledi.

Avusturya İşçi Sendikalaları Konfederasyonu Dış İlişkiler Sekreteri Markus Stronmayer de işçi sınıfı problemlerinin benzer olduğunu ve mücadeleye devam edileceğini kaydetti.

“Demokrasi yoksa özgür sendikal çalışma da yok” diyen Stronmayer, Kıbrıs örneğinde işçi sınıfının bölünmediğinin görüldüğünü kaydederek Kıbrıs gibi güzel bir adanın hak ettiği barışa bir an önce kavuşmasını diledi.