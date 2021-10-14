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Yeni bir hükümet modelinin çıkması mümkün görünmüyor!

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar ile görüşen Başbakan Ersan Saner basına açıklama yaptı.

14 Ekim 2021 Perşembe 14:53
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Yeni bir hükümet modelinin çıkması mümkün görünmüyor!
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Cumhurbaşkanı Ersin Tatar ile görüşen Başbakan Ersan Saner basına açıklama yaptı.

Ersan Saner, Cumhurbaşkanı Ersin Tatar'ın istifasını kabul ettiğini söyledi.

Saner, UBP kurultayının ardından erken seçim çalışmalarının başlaması gerektiğini vurguladı.

Saner, "Cumhurbaşkanı hükümetin kurulması için girişim yapacaktı ancak Yeni bir hükümet modelinin çıkması mümkün görünmüyor." dedi. 

Ersan Saner şu ifadeleri kullandı: 

"Cumhurbaşkanı, verdiğim istifa mektubunu kabul etti ve istifa yazısını meclis başkanına ulaştırdı. Tatar, yeni hükümet kurulana kadar mevcut hükümetin devam edeceğini bana bildirdi. Hükümet düştü yeni gelen hükümetin yasa tasarıları görüşülmelidir ancak acil bekleyen yasalar var. Başbakanlıktan gelen yasalar görüşülecek. Tarımla uğraşanların kuraklık parasının ödenebilmesi ile ilgili yasayı meclise göndereceğim. Devlet kurumlarına ait 2 kurumun bütçelerinin görüşülmesini meclise göndereceğim. Erken seçime 6 Şubat gidilmesinde mutabık kaldık ancak seçim yasakları konusunda uzlaşamadık. Seçim yasaklarının 90 güne çıkarılmasını istediler. UBP olarak seçime hazırız en erken zamanda seçime gitmek istiyoruz. Seçim yasaklarının 90 güne çıkarılmasına ihtiyacımız yok Aralık ayında seçime gidebiliriz. Ülke seçim moduna girdi. Hükümet ortaklarının kendi içindeki sorunlardan dolayı nisabın sağlanamaması gerekçesiyle istifamı sundum. Vatandaşa giderek yeni iradenin oluşması sorumluluğu siyasi partilere düşmektedir. UBP kurultayının ardından erken seçim çalışmaları başlamalıdır. Cumhurbaşkanı hükümetin kurulması için girişim yapacaktı ancak Yeni bir hükümet modelinin çıkması mümkün görünmüyor. Seçim Yasası konusunda uzlaşı çıkmadı. Mevcut Yasasımız var. Gerekli istişareler yapılarak bir karar alınabilir. Hükümet istifa etti 26 sayısını sağlama zorunluluğumuz yok. Muhalefete çağrımdır. Acil olan yasa tasarılarını görüşelim ve geçirelim. Hükümet düştü yeni gelen hükümetin yasa tasarıları görüşülmelidir."

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