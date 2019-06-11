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Yeni bir roman...Süreyya'nın derinleri

11 Haziran 2019 Salı 11:28
Yeni bir roman...Süreyya'nın derinleri
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Yeni bir kitap okuyucuyla buluşuyor: “Süreyya’nın Derinleri”. Pervin Ulual’ın kaleme aldığı romanda, “Nobel ödülü kazanan Kıbrıslı Türk kadının annesinin derinlerine iniliyor”.
Pervin Ulual’ın ilk eseri olan kitap, Karina Yayınevi yayını olarak okuyucuyla buluşacak. “Süreyya’nın Derinleri”, 20 Haziran’dan itibaren kitapevlerinde satışa sunulacak.

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Yaklaşık 5,5 yıl süren yazımın ardından kitabını tamamlayan Pervin Ulual, romanında, zamanı ileriye alıp 2032 yılına getiriyor.
“Süreyya’nın Derinleri” kitabının tanıtımında, romanla ilgili şunlar aktarıldı:
“Kıbrıslı Türk bir bilim kadını, Nobel Fizik Ödülü kazanır. İşte ne oluyorsa bundan sonra oluyor ve bölünmüş bir ülkenin ambargolar altındaki tanınmamış yanından çıkan bu başarı hikayesi, tüm dünyanın dikkatini Kıbrıs’ın kuzeyine çeviriyor. Nobel’li Bahar’ın annesi Süreyya, birdenbire kendini bir roman kahramanı olarak buluyor. Artık onun derinlerine inme zamanıdır.”

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Anahtar Kelimeler:
RomanPervin Ulual’
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