Yeni cezaevine taşında süreci bugün tamamlandı

Öztürkler açıklamasında şunları söyledi:

Eski Cezaevi, son yıllarda gerek evrensel mahkûm haklarının korunması adına zorlandığımız, gerekse de orada görev yapan gardiyanlarımızın çalışma koşulları açısından sıkıntılar yaşadığımız 40 yıllık bir yapı olarak durmaktaydı.1982 yılında yapılmış, fiziki altyapı kapasitesi yetersiz, günümüzün ihtiyaçlarına cevap veremez durumda bir yapıydı.

20 Ekim 2016 tarihinde Türkiye Cumhuriyeti Adalet Bakanlığı ile İmzalanan İşbirliği Protokolü ile yapımına başlanan “Yeni Cezaevi Projesi’nin ihale süreci 6 Haziran 2017’de tamamlanmış ve aynı yıl yapımına başlanmıştır. Türkiye Cumhuriyeti’nin katkılarıyla yaklaşık olarak 350 milyon liraya mal olan Yeni Cezaevi Projesi’nin kaba inşaatı 2020 yılında tamamlanmıştı.

Göreve geldiğimizde Yeni Cezaevine geçilebilmesinin önünde binanın yapısal küçük eksikliklerinin tamamlanmasından çok elzem olan ihtiyaç; Merkezi Cezaevi (Kuruluş, Görev Ve Çalışma Esasları) (Değişiklik) Yasasının tamamlanarak meclisten geçirilmesiydi. Kısa sürede içerisinde Yeni Cezaevi Yasası’nın eksiklikleri giderilerek, Merkezi Cezaevi (Kuruluş, Görev Ve Çalışma Esasları) (Değişiklik) Yasası 27 Haziran 2022 tarihinde meclisten oy birliği ile geçirilmiştir. Buna müteakip yeni yasa resmi gazetede 6 Temmuz 2022 tarihinde yayınlanarak yürürlüğe girmiştir.

Akabinde, Yeni Cezaevi sistemleri, altyapı ve idari bölümlerinin değişikliği, yeni yasadaki çalışma esaslarının değişimi gibi hususlar, personel çeşit ve kapasitesinin artırımını zorunlu kıldığından mevcut 298 olan cezaevi personel sayısı, yeni cezaevi ile birlikte 511 olmuş ve ek 213 adet kadro ihtiyacı doğmuştur.

Bu bağlamda, Kamu Komisyonu'nun yapmış olduğu sınavları başarı ile geçen 78’i erkek, 21’i kadın olmak üzere toplam 99 yeni gardiyan arkadaşımız Ekim ayı içerisinde aramıza katılmıştır.

Çağdaş güvenlik sistemleri, sosyal aktivite alanları, spor sahaları, konferans salonları, kütüphanesi, çok amaçlı atölyeleri ile esas olan mahkûmların topluma kazandırılması çalışmalarında önemli alt yapı kapasitesine ve imkânlarına sahip olarak inşa edilmiş olan Yeni Cezaevi; kadın, erkek, çocuk ve açık cezaevi bölümleri olmak üzere ayrı ayrı bölümlerden oluşmaktadır. Çağdaş donatılarla desteklenerek inşa edilen Yeni Cezaevinde 3 adet de tam teşekküllü engelli bölümü bulunmaktadır.

Temmuz ayı itibariyle taşınma sürecine kademeli olarak başlanmış ve söz verdiğimiz gibi Ekim sonu itibariyle de Yeni Cezaevine tam anlamıyla taşınmış bulunuyoruz. Yeni Cezaevine taşınma sürecinde ve her zaman desteklerini gördüğümüz Başbakanımız Sayın Ünal Üstel başta olmak üzere, Türkiye Cumhuriyeti Jandarma Genel Komutanlığı ile Adalet Bakanlığı Ceza Tevkif Evleri Yönetici ve Eğitimci ekibine, Cezaevi Müdürümüz Fatih Erdoğan’a, çalışkan cezaevi personelimize ve tüm emeği geçenlere teşekkür ediyorum.

Yeni Cezaevine bina olarak taşınmanın ötesinde, burada yeni bir çağdaş anlayışın filizlenmesi, planladığımız eğitim programlarının ve mahkûmların topluma kazandırılması çalışmalarının başarılı olmasını temenni ediyor, Yeni Cezaevi’nin bu yönde sağlayacağı önemli imkânların da hayırlı olmasını diliyorum.