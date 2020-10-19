YENİ CUMHURBAŞKANI ERSİN TATAR

GÜNDEM KIBRIS / ÖZEL HABER

Cumhurbaşkanlığı Seçimi’nin galibi UBP Genel Başkanı Ersin Tatar oldu. Ülke tarihinde ilk kez on bir adayın yarıştığı ilk turda, en yüksek oyu alan UBP adayı Ersin Tatar ve bağımsız aday Mustafa Akıncı’nın ikinci turda yarıştığı seçimde, oyların yüzde 51.74’ünü alan Ersin Tatar, Cumhurbaşkanlığı makamına ulaştı. Mustafa Akıncı da yüzde 48.26’da kaldı.

İKİNCİ TURA KATILIM YÜZDE 67.30

Yüzde 58.29 olan ilk tur seçiminin ardından, dün gerçekleşen ikinci tur seçiminde katılım yüzde 67.30 oldu.

İlçe dağılımlarına baktığımızda başkent Lefkoşa’da yüzde 68.72 olan katılım oranı ile Mustafa Akıncı yüzde 56.14 oy alırken, Ersin Tatar yüzde 43.86’da kaldı.

Gazimağusa’da ise katılım yüzde 65.88 oldu. Gazimağusa’da Ersin Tatar oyların yüzde 57.47’sini alırken, Mustafa Akıncı yüzde 42.53’te kaldı.

Seçimin başa baş gittiği Girne’de ise seçimin ikinci turuna katılım yüzde 65.01 oldu ve Ersin Tatar oyların yüzde 50.50’sini aldı. Mustafa Akıncı da yüzde 49.50’de kaldı

Güzelyurt’ta ise seçime katılım oranı yüzde 68.67 oldu ve Mustafa Akıncı oyların yüzde 52.48’ini aldı. Ersin Tatar ise yüzde 47.52’de kaldı.

FARK EN ÇOK İSKELE’DE OLDU

Farkın en yüksek olduğu bölge ise İskele olarak seçime yansıdı ve yüzde 68.23 olan katılım sonucunda, Ersin Tatar oyların yüzde 70.79’unu alırken, Mustafa Akıncı yüzde 29.21’de kaldı.

EN YÜKSEK KATILIM LEFKE’DE

Katılımın yüzde 73.18’le en yüksek olduğu bölge olan Lefke’de, oyların yüze 52.56’sını alan Mustafa Akıncı ilçede önde yer alırken, Ersin Tatar da yüzde 47.44 oyda kaldı.

AKINCI: “SİYASİ HAYATIMIN SONU”

Seçimi mağlup kapatan Mustafa Akıncı, seçim sonuçlarının ardından yaptığı açıklamada, aktif siyasete veda ettiğini açıkladı ve “Bu sonucun elde edilmesi için yapılanları da yapanları da biliyorsunuz. 45 yıllık siyasi yaşamımın sonu oldu. Gücümüz buna yetti” dedi.

TATAR: “KIBRISLI RUMLARA DOSTLUK ELİ UZATIYORUM”

Seçimin galibi Ersin Tatar da konuşmasında dünyaya mesajlar verdi ve “Kıbrıs Türkü her şeyin en iyisini, en güzelini hak ediyor. Birleştirici ve uzlaşmacı hareket edecek, herkesin Cumhurbaşkanı olacağım. Kıbrıs Rum halkına da dostluk elimi uzatıyorum” dedi.