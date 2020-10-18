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Yeni Cumhurbaşkanı Ersin Tatar

Yüksek Seçim Kurulu (YSK), KKTC’de bugün yapılan Cumhurbaşkanlığı 2. tur seçiminde 738 sandığın tümünün sayımının tamamlandığını açıkladı. Cumhurbaşkanı    Ersin Tatar oldu.

18 Ekim 2020 Pazar 19:45
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Yeni Cumhurbaşkanı Ersin Tatar

Yüksek Seçim Kurulu (YSK), KKTC’de bugün yapılan Cumhurbaşkanlığı 2. tur seçiminde 738 sandığın tümünün sayımının tamamlandığını açıkladı.

Cumhurbaşkanı  Ersin Tatar oldu.

Son Güncelleme: 18.10.2020 20:38
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