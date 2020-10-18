Yeni Cumhurbaşkanı Ersin Tatar

Yüksek Seçim Kurulu (YSK), KKTC’de bugün yapılan Cumhurbaşkanlığı 2. tur seçiminde 738 sandığın tümünün sayımının tamamlandığını açıkladı.
Cumhurbaşkanı Ersin Tatar oldu.
Son Güncelleme: 18.10.2020 20:38
Yüksek Seçim Kurulu (YSK), KKTC’de bugün yapılan Cumhurbaşkanlığı 2. tur seçiminde 738 sandığın tümünün sayımının tamamlandığını açıkladı. Cumhurbaşkanı Ersin Tatar oldu.
Yüksek Seçim Kurulu (YSK), KKTC’de bugün yapılan Cumhurbaşkanlığı 2. tur seçiminde 738 sandığın tümünün sayımının tamamlandığını açıkladı.
Cumhurbaşkanı Ersin Tatar oldu.