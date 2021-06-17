Yeni Ders Yılında 20 Kişilik Sınıflar İçin Planlama Yapılıyor

Milli Eğitim ve Kültür Bakanlığı, 6-7 Eylül’de başlamasını öngördüğü yeni ders yılında pandemi koşullarında yüz yüze eğitimin yapılabilmesi için bir yandan öğretmen ve yardımcı personelin aşılamaları sürerken bir yandan da sınıflardaki öğrenci sayısını azaltacak düzenlemeler yapıyor.

Milli Eğitim ve Kültür Bakanı Olgun Amcaoğlu, meslek liseleri dahil orta dereceli okullarda öğrencilerin bugün karne almaya başladığını, bazı okulların yarın da karne vermeye devam edeceğini söyledi.

İlköğretimde eğitim gören öğrencilerin yarın karne ve tamamlama belgelerini alacağını dile getiren Amcaoğlu, 271 okuldan 53 bin öğrencinin 30 Haziran’a kadar karne ve diplomalarını almalarının tamamlanacağını bildirdi.

“ÖĞRETMENİN İTİBARINI KİMSE ZEDELEYEMEZ”

Öğretmenliğin kutsal bir meslek olduğuna vurgu yapan Amcaoğlu, özellikle son bir yılda pandemi koşullarına rağmen öğrencilerin sağlıklarının öncelikli tutularak eğitim vermeye devam eden öğretmenlerin itibarını kimsenin zedelemesine müsaade etmeyeceklerini belirtti.

YENİ DERS YILINDA 20 KİŞİLİK SINIFLAR İÇİN PLANLAMA YAPILIYOR

TAK muhabirinin sorularını yanıtlayan Amcaoğlu, altı aydır görevde olduklarına işaret ederek bu süre içinde söylediklerini yaparak ilerlediklerini kaydetti.

Bakan Amcaoğlu, okulların altyapılarını güçlendirerek, öğrencilerin 2021-2022 öğrenim yılında 20 kişilik sınıflarda öğrenim görmesi için gerekli düzenlemeleri ve planlamaları yaptıklarını açıkladı.

2021-2022 ÖĞRENİM YILI 6-7 EYLÜL’DE BAŞLAYACAK

2021-2022 Öğretim Yılı’nın 6-7 Eylül’de başlamasını planladıklarını dile getiren Amcaoğlu, salgında olağanüstü bir durum yaşanmaması halinde açıklayacakları akademik takvime uygun hareket edeceklerini söyledi.

AŞILAMA BAŞLADI… EĞİTİMDE155 BİN 500 KİŞİ AŞILACAK

Milli Eğitim ve Kültür Bakanı Olgun Amcaoğlu, eğitimde, öğretmen, yardımcı öğretmen, taşımacı, refakatçi ve diğer çalışanların toplamının 155 bin 500 kişi olduğunu kaydederek, dün başlayan aşılamayla eğitim sektöründeki tüm çalışanların aşılanacağını ifade etti.

Amcaoğlu, okulların altyapısının pandemi koşullarına uyarlanması için gerekli düzenlemelere başlandığını kaydederek, 8 bin öğrencinin eğitim gördüğü bazı okullarda altyapının tamamlandığını, öğrencilerin diğer okullardaki fırsat eşitliğini yakalamaları adına sınıf sayılarının düşürtülerek öğrencilerin yüz yüze eğitime devam etmelerinin sağlanacağını söyledi.

“18 OKUL BİNASI YAPILACAK”

Amcaoğlu, şu anda 14 yeni okul binasının bitme aşamasında olduğunu, 15’inci okulun 20 Haziran’da, 16’ncı okulun ise 20 Temmuz’da temellerinin atılacağını; 17’nci okulun inşası için gerekli anlaşmasının yapıldığını, 18’inci okulun ise İskele’de yapılması için gerekli çalışmaların sürdüğünü bildirdi.

Milli Eğitim ve Kültür Bakanı Olgun Amcaoğlu, “Tartışmalar içinde değiliz, iş yapıyoruz” diyerek kendileri için önce öğrencilerin sağlığının geldiğini, daha sonra da eğitim kayıplarının telafi edilebilmesi için Bakanlık olarak gerekli yatırım ve çalışmaların yapıldığını kaydetti.