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Yeni Dönem Milletvekilleri Ant İçiyor

Cumhuriyet Meclisi Genel Kurulu, bugün milletvekillerinin ant içmesi gündemiyle toplandı.

07 Şubat 2022 Pazartesi 10:44
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Yeni Dönem Milletvekilleri Ant İçiyor
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23 Ocak erken genel seçimini kazanan, mazbatalarını 31 Ocak’ta alan Ulusal Birlik Partisi’nden (UBP) 24, Cumhuriyetçi Türk Partisi’nden (CTP) 18, Demokrat Parti’den (DP) 3, Halkın Partisi’nden (HP) 3 ve Yeniden Doğuş Partisi’nden (YDP) 2 milletvekili, bugün Meclis’te yemin ederek görevlerine resmen başlıyor.

Seçim sonuçlarının 28 Ocak’ta Resmi Gazete’de yayımlanmasının onuncu gününde Cumhuriyet Meclisi, bugün saat milletvekillerinin ant içmesi gündemiyle toplandı.

Cumhuriyet Meclisi İç Tüzüğü uyarınca ilk toplantıya, Cumhuriyet Meclisi’nin en yaşlı üyesi olan UBP Milletvekili Ünal Üstel başkanlık ediyor. Toplantı saat 10.10’da başladı.

Katipliklerini en genç milletvekilleri UBP İskele Milletvekili Emrah Yeşilırmak ile CTP Girne Milletvekili Ongun Talat’ın yaptığı ilk toplantıda başkanlık divanı seçimi de yapılacak.

Meclis’in ant içme törenine, CTP Gazimağusa Milletvekili Teberrüken Uluçay mazereti nedeniyle katılamazken, 49 milletvekili hazır bulunuyor.

Toplantıyı protokolden davetliler de izliyor.

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