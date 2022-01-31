Yeni Dönem Milletvekillerinin Özgeçmişleri…

En genci, 1987 doğumlu Ulusal Birlik Partisi İskele Milletvekili Emrah Yeşilırmak, en yaşlısı 1955 doğumlu Ulusal Birlik Partisi Girne Milletvekili Ünal Üstel olan milletvekillerinin özgeçmişlerinde farklı meslekler ve deneyimler yer alıyor.

Cumhuriyet Meclisi’nde 5 yıl boyunca görev yapmak üzere 23 Ocak’taki erken genel seçimde seçilen yeni milletvekillerinin, ilçelere göre özgeçmişleri şöyle:

LEFKOŞA MİLLETVEKİLLERİ

DR. FAİZ SUCUOĞLU (ULUSAL BİRLİK PARTİSİ)

1961 yılında Baf’ın Poli kasabasında doğdu. Lefkoşa Türk Lisesi’nden mezun olduktan sonra Alman Hükümeti’nin verdiği bursla Almanya’da Tıp eğitimine başladı. Tıp eğitiminin son iki yılını İstanbul Çapa Tıp Fakültesinde tamamlayarak, Zeynep-Kâmil Hastanesi’nde Kadın Hastalıkları ve Doğum İhtisası yaptı.

İhtisas döneminde Almanya’dan aldığı burslarla çeşitli hastanelerde çalıştı. 1993 yılında KKTC’ye döndü. Askerlik hizmetinin ardından kendi özel kliniğinde çalıştı.

Nisan 2011 tarihinden 28 Temmuz 2013 tarihine kadar Ulusal Birlik Partisi Lefkoşa İlçe Başkanlığını yaptı.

28 Temmuz 2013 Erken Genel Seçimlerinde Ulusal Birlik Partisi’nden Lefkoşa Milletvekili olarak Parlamentoya girdi.



15 Temmuz 2015 tarihinde kurulan Cumhuriyetçi Türk Partisi Birleşik Güçler – Ulusal Birlik Partisi Koalisyon Hükümetinde Turizm Bakanı olarak görev aldı. 16 Nisan 2016 tarihinde kurulan Ulusal Birlik Partisi-Demokrat Parti Ulusal Güçler Koalisyon Hükümetinde Sağlık Bakanı olarak görev aldı.



7 Ocak 2018 Milletvekilliği Erken Genel Seçimlerinde UBP Lefkoşa Milletvekili seçildi.

22 Mayıs 2019 tarihinde kurulan Ulusal Birlik Partisi – Halkın Partisi Koalisyon Hükümetinde Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı olarak görev aldı. Bu görevi 9 Aralık 2020 tarihinde sona erdi. 31 Ekim 2021 tarihinde UBP parti başkanlığına seçildi. 5 Kasım 2021 tarihinde kurulan UBP-DP Koalisyon Hükümetinde Başbakan olarak görev aldı.

İngilizce ve çok iyi derecede Almanca biliyor. Evli ve iki çocuk babasıdır.

OLGUN AMCAOĞLU (ULUSAL BİRLİK PARTİSİ)

3 Mart 1966 yılında Gönyeli’de doğdu. Anadolu Üniversitesi Açık Öğretim Fakültesi İşletme Bölümü’nden mezun oldu. Kasım 1987 – 1992 yılları arasında Kıbrıs Kredi Bankasında çalıştı. Mayıs 1992 yılında Gelir ve Vergi Dairesinde görev yapmaya başladığı Maliye Bakanlığında Bakanlık Müdürlüğüne kadar yükseldi. 12 Ekim 2015 yılında Ulaştırma Bakanlığı Müsteşarı oldu.

4 Mayıs 2016 – 15 Ocak 2018 yılları arasında Başbakanlık Müsteşarlığı görevini yürüttü. 7 Ocak 2018 Milletvekilliği Erken Genel Seçimlerinde UBP Lefkoşa Milletvekili Seçildi.

22 Mayıs 2019 tarihinde kurulan Ulusal Birlik Partisi – Halkın Partisi koalisyon hükümetinde Maliye Bakanı olarak görev aldı. 9 Aralık 2020 tarihinde kurulan UBP-DP-YDP koalisyon hükümetinde ve 5 Kasım 2021 tarihinde kurulan UBP-DP koalisyon hükümetinde Milli Eğitim ve Kültür Bakanı olarak görev aldı.

Gönyeli Tenis Kulübü Yönetim Kurulu Mali İşler sorumluluğu, Gönyeli Avcılık ve Atıcılık Kulübü Başkanlığı, Gönyeli Spor Kulübü Denetleme Kurulu Başkanlığı da yapan Amcaoğlu çok iyi derecede İngilizce biliyor.

Evli ve üç çocuk babasıdır.

AHMET SAVAŞAN (ULUSAL BİRLİK PARTİSİ)

Ahmet Savaşan 1977’de Lefkoşa’da doğdu. Yakın Doğu Üniversitesi Mühendislik Fakültesi’nden mezun olan Savaşan, aynı üniversitede yüksek lisans ve doktora eğitimini tamamlayıp yardımcı doçent unvanı ile akademik çalışmalarda bulundu.

Savaşan UBP’de, PM ve Merkez Yönetim Kurulu’nda görev yaptı. Halen Dünya Sağlık Turizmi Konseyi Başkan Yardımcılığı yapan Savaşan, KITSAB Genel Sekreterliği, Turizm Ar-Ge Merkezi Kurucu Başkanlığı, Kıbrıs Türk Hava Yolları Denetim Kurulu Üyeliği, YDÜ Turizm İşletmeleri Genel Müdürlüğü, YDÜ Hastanesi Kurucu Yönetim Kurulu Üyeliği, Kıbrıs Sağlık Turizmi Konseyi Kurucu Başkanlığı görevlerinde bulundu.

Ahmet Savaşan evli ve bir çocuk babasıdır.

HASAN TAÇOY (ULUSAL BİRLİK PARTİSİ)

1963 yılında Lefkoşa’da doğdu. 1986 yılında ABD’de Wisconsin Üniversitesi Ekonomi ve Siyasal Bilimler Fakültesi’nden mezun oldu. Bir süre serbest ticaret ve konfeksiyon sanayii ile uğraştı.

UBP Gençlik Kolları Başkanlığı ve Lefkoşa İlçe Başkanlığı görevi yaptı. 6 Aralık 1998 ve 14 Aralık 2003, 20 Şubat 2005, 19 Nisan 2009, 28 Temmuz 2013, 7 Ocak 2018 seçimlerinde Ulusal Birlik Partisi’nden Lefkoşa Milletvekili seçildi.

4 Mayıs 2009 tarihinde kurulan Eroğlu Hükümetinde Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı olarak görev aldı ve 17 Mayıs 2010 tarihine kadar bakanlık görevini yürüttü.



10 Ekim 2014 tarihinde yeniden Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı olarak, 22 Mayıs 2019 tarihinde kurulan Ulusal Birlik Partisi – Halkın Partisi Koalisyon Hükümetinde Ekonomi ve Enerji Bakanı olarak görev aldı.

Ticaret Odası Meclisi, GİAD, Jaycees, Vakıflar Kredi Şirketinde görev yaptı. ABD’de Pittsburgh Üniversitesi Graduate School’un düzenlediği Toplu Yönetim Şekilleri kursuna katıldı.

İngilizce biliyor. Evli ve iki çocuk babasıdır.

ALİŞAN ŞAN (ULUSAL BİRLİK PARTİSİ)

1978 yılında Lefkoşa’da doğdu. Doğu Akdeniz Üniversitesi Banka Finans Bölümü’nden mezunu oldu. Otomotiv, sigorta, inşaat, ticaret, yazılım ve tarım alanlarında faaliyet gösteren Oşan Grup Yönetim Kurulu Başkanlığı’nı yürütüyor.

Ulusal Birlik Partisi’nde de Parti Meclisi Üyeliği, Gönyeli Örgütü Yönetim Kurulu Üyeliği, UBP Dış İlişkiler Komitesi Üyeliği görevlerinde yer aldı.

Şan; Kıbrıs Türk Esnaf ve Zanaatkarlar Odası, KKTC Sigorta ve Reasürans Şirketleri Birliği, Beşparmak Düşünce Grubu, Cumhurbaşkanlığı Halk Konseyi, Mapfree Yaşam Spor Kulübü, Gönyeli Spor Kulübü, TMT Mücahitler Derneği gibi örgüt ve kuruluşlarda görev aldı, Asgari Ücret Tespit Komisyonu’nda yer aldı.

İyi derece İngilizce biliyor. Evli ve iki kız çocuğu babasıdır.

SADIK GARDİYANOĞLU (ULUSAL BİRLİK PARTİSİ)

1977 yılında Lefkoşa’da doğdu. Üniversiteden 1999 yılında mezun olduktan sonra inşaat şirketlerinde mimar, yönetici mimar, şantiye kontroler mimar, satış temsilcisi mimar ve genel müdür görevlerinde bulunduktan sonra kendi özel mimarlık ofisi ve müteahhitlik şirketini kurdu. Halen serbest mimar ve müteahhit olarak meslek yaşantısını sürdürüyor.

Gençlik Gücü, Koop-Spor ve Çetinkaya Spor kulüplerinde yarıştı şampiyonluklar kazandı.

1991 yıları arasında KKTC Milli Olimpiyat Komitesi tarafından tüm spor branşları içerisinden yılın sporcusu ödülünü aldı. Kıbrıs Türk Hava Kurumunda lisanslı sporcu olarak model uçak ve model roket dalında Türkiye şampiyonluğunu ikişer kez kazandı.

2012 yılında yılın hakemi seçildi. 2019 yılında Lefkoşa Güneş Spor Kulübü’nü kurarak, özellikle ihtiyaçlı çocuk ve gençlerin spor yapmasına olanak sağladı.

1994 yılında UBP Gençlik Kolları üyesi olarak başladığı siyasi yaşamını 17 Ekim 2015’te Lefkoşa ilçe kongresinde seçilerek sürdürdü.

İyi derecede İngilizce biliyor. Evli ve iki çocuk babasıdır.

ZORLU TÖRE (ULUSAL BİRLİK PARTİSİ)

1956 yılında Larnaka’ya bağlı Akhisar köyünde doğdu. Çukurova Üniversitesi’nden Ziraat Yüksek Mühendisi olarak mezun oldu. Birinci ve İkinci Barış Harekatı’nda mücahit olarak görev yaptı. Askerliğini yedek subay olarak tamamladı. Lise ve Üniversite yıllarında birçok kültür ve sanat faaliyetinde yer aldı.

Talebe Derneği, Türk Ocakları Derneği, Milliyetçi Düşünce Derneği, Milliyetçi Adalet Partisi, UBP Gençlik Kolları ve UBP’nin çeşitli kademelerinde yönetici olarak görev yaptı.



Kısa bir dönem Tarım ve Doğal Kaynakları Bakanlığı yürüttü. 2009-2013 ve 2018 yıllarında yapılan seçimlerde de Ulusal Birlik Partisinden milletvekili seçildi.

9 Şubat 2018’de Meclis Başkan Yardımcılığı görevine seçildi. 18 Ocak 2021 tarihinde bu görevi sona erdi.

Rumca ve İngilizce biliyor.

Evli ve beş çocuk babasıdır.

TUFAN ERHÜRMAN (CUMHURİYETÇİ TÜRK PARTİSİ)

1970 yılında Lefkoşa’da doğdu. Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nden1992’de mezun oldu. 1995- 2001 yılları arasında Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nde araştırma görevlisi olarak görev yaptı, Hacettepe Üniversitesi ve ODTÜ’de ders verdi.

1999-2004 yılları arasında TC Adalet Bakanlığı tarafından kurulan Kamu Denetçiliği Kurumu Kanun Tasarısı Taslağı Hazırlama Komisyonlar’nda üye olarak görev yaptı. 2001’de Hukuk Doktoru, 2014’te Hukuk Doçenti oldu. DAÜ ve YDÜ Hukuk Fakültelerinde öğretim görevlisi olarak çalıştı.

2002-2006 ve 2010-2013 yılları arasında DAÜ Hukuk Fakültesi Dekan Yardımcılığı görevini yürüttü. 2008- 2010 yılları arasında 2. Cumhurbaşkanı Mehmet Ali Talat’ın Müzakere Heyeti’nde görev yaptı. 2013 Milletvekilliği Genel seçimlerinde Lefkoşa Milletvekili olarak Cumhuriyet Meclisine girdi. 2015-2016 yılları arasında CTP Genel Sekreterliği görevini üstlendi.

CTP 26. Olağan Kurultayı’nda Genel Başkanlığa seçildi. 7 Ocak 2018 Erken Genel Seçimlerinde CTP’den Lefkoşa milletvekili seçildi. 2 Şubat 2018 tarihinde kurulan CTP-HP-TDP-DP Koalisyon Hükümetinde Başbakan olarak görev aldı. 22 Mayıs 2019 tarihine kadar görevini sürdürdü.

İngilizce bilir. Evli ve bir çocuk babasıdır.

DR. SILA USAR İNCİRLİ (CUMHURİYETÇİ TÜRK PARTİSİ)

1972 yılında Lefkoşa’da doğdu. 1996 yılında Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi’nde tıp eğitimini tamamladı.

1997-2001 yılları arasında Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Nöroloji Anabilimdalı’nda Nöroloji alanında asistanlık eğitimi aldı ve 2001 yılında nöroloji uzmanı oldu. 2002-2015 tarihleri arasında Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’nde Nöroloji Uzmanı, 20015-2018 yılları arasında aynı hastanede Nöroloji Klinik Şefliği görevini sürdürdü.

2006 yılında Kıbrıs Türk Tabipleri Birliği Yönetim Kurulu Üyeliği, 2013-2017 yılları arasında Kıbrıs Türk Hekimler Sendikası’nda sırasıyla yönetim kurulu üyeliği, genel sekreterlik, başkanlık görevlerini üstlendi.

2008 yılından bu yana Naci Talat Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanıdır. 7 Ocak 2018 Milletvekilliği Erken Genel Seçimlerinde Cumhuriyetçi Türk Partisi Lefkoşa Milletvekili seçildi. İdari, Kamu ve Sağlık İşleri Komitesi ve Dilekçe ve Ombudsman Komitesinde görevlidir.

İngilizce bilir. Evli ve bir çocuk annesidir.

DOĞUŞ DERYA (CUMHURİYETÇİ TÜRK PARTİSİ)

1978 yılında Lefkoşa’da doğdu. 1999 yılında İstanbul Üniversitesi, Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Bölümü’nden mezun oldu. Boğaziçi Üniversitesi, Sosyoloji Bölümünde Yüksek Lisans derecesini tamamladı. Kıbrıs Üniversitesi Türkiye ve Ortadoğu çalışmaları bölümünden doktora derecesi aldı.

1997-1998 yılları arasında Üniversite Temsilciler Konseyi Başkanlığı, 2001 yılında da Kıbrıs Gençlik Platformu’nun (KGP) kurucu üyeliğini yaptı. 2007-2008 yıllarında Yakındoğu Üniversitesi’nde Siyaset Sosyolojisi dersleri verdi.

2008-2009 yılları arasında ise Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığında Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Mekanizması (TOCEM)’in kuruluş çalışmalarını yürüttü. Milliyetçilik, toplumsal cinsiyet kuramları ve kimlik üzerine yürüttüğü akademik çalışmalar yanında, Feminist Atölye (FEMA) olmak üzere kadın ve çocuk hakları ile uğraşan birçok sivil toplum örgütünde faaliyetlerde bulundu. 2012 yılında Gönyeli Belediyesi Sosyal Aktiviteler Merkezi (Gönyeli SAM)’ı kurdu ve bir yıl boyunca bu kurumun koordinatörü olarak görev yaptı.

28 Temmuz 2013 Erken Genel Seçimlerinde Cumhuriyetçi Türk Partisi-Birleşik Güçler’den, 7 Ocak 2018 Milletvekili Erken Seçimlerinde CTP’den Lefkoşa Milletvekili seçildi.

ÜRÜN SOLYALI (CUMHURİYETÇİ TÜRK PARTİSİ)

1983’te Lefkoșa’da doğdu. DAÜ Hukuk Fakültesi’nden mezun oldu. İngiltere’de master öğrenimini tamamladı.

CTP Gençlik Örgütü Dıș İlișkiler Sekreteri olarak görev aldı. Gençlerin Katılımcılığı ve Avrupa Vatandașlığı, AB analizi, Çatıșmaların Çözümü ve Uzlașı, Genç Liderlerin Barıș Eğitimindeki Rolü, ABD’de Devlet Yönetiminde Șeffaflık ve Hesap Verilebilirlik konularında yurtdıșında uluslararası eğitimlere, uygulamalara katıldı ve sertifikalar aldı.

Kıbrıs İdare ve Anayasa Hukuku alanlarında halen üniversitelerde ders veriyor. 2001’den beri CTP’de Gençlik Örgütü Genel Bașkanlığı, PM, MYK dahil çeșitli kademelerinde görev yaptı. Avukatlık yapıyor.

Evli ve bir çocuk babasıdır.

DEVRİM BARÇIN (CUMHURİYETÇİ TÜRK PARTİSİ)

1982’de Lefkoşa’da doğdu. 2005’te İstanbul Üniversitesi İktisat Bölümü’nden mezun oldu.

Anadolu Üniversitesi Kamu Yönetimi Bölümü, Yönetim ve Organizasyon Bölümü, Uluslararası İlişkiler Bölümü, Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nden mezun olduktan sonra, Lefke Avrupa Üniversitesi İşletme Yüksek Lisansını tamamladı.

Şu an Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi’nde Hukuk doktorasına devam ediyor. Kıbrıslı Gençlik Platformu’nun kuruluşunda yer aldı ve başkanlık yaptı. Kıbrıs İktisat Bankası’nda çalıştı. 2007’de kamuya girdi. KTAMS’ta Genel Sekreterlik görevini yürüttü. Şu an Memurlar Kooperatifi’nde Yönetim Kurulu Başkanı olarak görev yapıyor.

Evli ve iki çocuk babasıdır.

FİLİZ BESİM (CUMHURİYETÇİ TÜRK PARTİSİ)

1965’te Baf’ta doğdu. 1987’de Ankara Üniversitesi Diș Hekimliği Fakültesi’nden mezun oldu. Ankara Üniversitesi Diș Hekimliği Fakültesi’nde Ağız, Diș Çene Hastalıkları ve Cerrahisi ihtisasını tamamladı. Halen Lefkoșa’da kendi kliniğinde Diș Hekimi-Çene Cerrahı olarak çalıșıyor. 2000-2006 arasında Balkan Diș Hekimleri Kuzey Kıbrıs Temsilciliği, 2004-2006 arasında Kıbrıs Türk Diș Hekimleri Oda Bașkanlığı, 2013-2016 yılları arasında Kıbrıs Türk Tabipleri Birliği Bașkanlığı yaptı.

2 Şubat 2018'de CTP-HP-TDP-DP koalisyon hükümetinde Sağlık Bakanı olarak atandı ve bu görevi 22 Mayıs 2019’a kadar sürdürdü.

“Kendi El Yazımla-Dilden Dile Kıbrıs”, “Gezgin Ruhumun Duygu Sokaklarında”, “Tarihe Sözüm Var”, ‘’Dr. Aydın Sennaroğlu-Kıbrıslı Türklerin İlk Kadın Hekimi’’ adlı dört kitabı ve DAÜ’nün “Bir Dönemin ve Bir Yașamın Öyküsü Onay Fadıl Demirciler” ve ‘’Dr. Kaya – Kıbrıs Tıbbına Adanan Yașamlar’’ adlı Ahmet Tolgay’la ortak iki kitabı var.

Bir çocuk annesidir.

KUDRET ÖZERSAY (HALKIN PARTİSİ)

1973 yılında Larnaka’ya bağlı Alaminyo köyünde doğdu. 1995 yılında Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Uluslararası ilişkiler bölümünden mezun oldu.

Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Uluslararası İlişkiler bölümünde 1998’de yüksek lisansını, 2002’de de doktorasını tamamladı. 1997 yılında Avrupa Güvenlik ve İş birliği Örgütü’nde çalıştı. İngiltere’de Londra Üniversitesi Hukuki Çalışmalar Ensütüsü’nde araştırma yaptı. 2008’da Oxford Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nde misafir öğretim üyesi olarak görev yaptı.

Ankara Üniversitesi ve DAÜ Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Bölümü’nde akademisyen olarak çalıştı. Halen DAÜ Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Bölümü’nde ders veriyor. Kurucu Cumhurbaşkanı Rauf Denktaş ve ikinci Cumhurbaşkanı Mehmet Ali Talat’ın müzakere heyetinde yer alan Özersay, 2010-2012 yıllarında üçüncü Cumhurbaşkanı Dr. Derviş Eroğlu’nun Özel Temsilciliği görevinde bulundu.

2014 yılı içerisinde yeniden başlayan müzakerelerde Kıbrıs Türk tarafının müzakerecisi olarak yer aldı. Toparlanıyoruz Hareketi isimli sivil toplum hareketinin öncülüğünü yapan Özersay, bu harekette yer alanların bir grubun Ocak 2016’da kurduğu Halkın Partisi’nin başkanlığına getirildi.

Türk İnsan Hakları Vakfı’nın kurucu üyesidir. Nisan 2015’te yapılan KKTC Cumhurbaşkanlığı seçimine bağımsız Cumhurbaşkanı adayı olarak katılan Özersay, 7 Ocak 2018 Milletvekilliği Erken Genel Seçimlerinde Halkın Partisi’nden Lefkoşa Milletvekili seçildi. 2 Şubat 2018 tarihinde kurulan CTP-HP-TDP-DP Koalisyon Hükümetinde Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı, 22 Mayıs 2019 tarihinde kurulan Ulusal Birlik Partisi – Halkın Partisi Koalisyon Hükümetinde yine Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı olarak görev aldı.

Evlidir.

HASAN TOSUNOĞLU (DEMOKRAT PARTİ)



1969 yılında Baf Poli'de doğdu, 1974 Barış Harekatı’nın ardından ailesi ile birlikte Lefkoşa'ya taşındı. Yükseköğrenimini inşaat yönetimi alanında Kıbrıs'ta tamamladı. Demokrat Parti'de 1993 yılında aktif siyaset yaşamına başladı, Gençlik Kolları üyeliğinden, Merkez Yönetim Kurulu üyeliğine kadar tüm kademelerde çalıştı.

İş hayatına 1993 yılında kendi şirketi Tosunoğlu İnşaatı kurarak başladı.

Gazimağusa'da hazır beton tesisi ve Lefkoşa'da doğal taş, doğal mermer fabrikası kurdu, üretim süreçlerinde yer aldı.

Gazimağusa Devlet Hastanesi, Rauf R. Denktaş Kültür ve Kongre Merkezi ve Bedesten’in restorasyonu gibi çalışmalarda yer aldı.

İki dönem Küçük Kaymaklı Spor Kulübü Başkanlığı'nı yaptı; Sanayi Odası Yönetim Kurulu'nda sorumluluk üstlendi.

Koop-Süt ve Binboğa Yem Fabrikası ayrıca Zirai Levazım Kooperatifi Yönetim Kurulu Başkanlığı görevlerini de üstlendi.

Lefkoşa'da “Tosunoğlu Okul Öncesi Eğitim Merkezi”ni yaparak Eğitim Bakanlığı'na hediye etti. 2016-2018 yıllarında Kooperatif Merkez Bankası Yönetim Kurulu Başkanlığı görevini yürüttü.

Halen Kalkınma Bankası Yönetim Kurulu Başkanlığı görevini sürdürüyor.

Evli ve iki çocuk babası ve iki torun sahibidir.

TALİP ATALAY (YENİDEN DOĞUŞ PARTİSİ)

Talip Atalay, 1968 yılında Mersin’in Erdemli ilçesinde dünyaya geldi. Selçuk Üniversitesi İlahiyat Fakültesi’ndeki lisans eğitiminin ardından yüksek lisans ve doktora öğrenimini de aynı üniversitenin Sosyal Bilimler Enstitüsü Felsefe ve Din Bilimleri Anabilim Dalı, Din Eğitim Bilim Dalı’nda tamamladı.

Türkiye’deki çeşitli okullarda öğretmenlik yapan Atalay, Dicle Üniversitesi İlahiyat Fakültesi’ne araştırma görevlisi olarak çalıştı. Diyarbakır’da bulunduğu süre içinde Süryaniler başta olmak üzere çeşitli dini ve etnik grupların güncel eğitim, sosyoloji ve tarihleri çeşitli alanlarda çalışma yaptı.

2009-2010 yıllarında Dicle Üniversitesi’nde engellilerle ilgili bir enstitü kurulmasına bir ekiple birlikte önayak oldu. Ayrıca ilk Sosyal Bilimler Sempozyumu başta olmak üzere çeşitli akademik etkinliklerin gerçekleştirilmesine katkı sağladı.

2011’e kadar UNESCO’nun Somut Olmayan Kültürel Miras Diyarbakır Komisyonu’nun akademik danışmanlığını ve Akademik Araştırma ve Dayanışma Derneği’nin (AKADER) başkanlığını yaptı. Dernek bünyesinde başta felsefe dersleri olmak üzere birçok alanda akademisyen, öğretmen, öğrenci ve gönüllülerin akademik çalışmalar yapması sağlandı.

2010 yılında son olarak son Milli Eğitim Şurası’nın Diyarbakır temsilcisi olarak Ankara hazırlık, Diyarbakır İl ve Gaziantep Bölge çalışmalarında görev yaptı. 23 Aralık 2010 tarihinde KKTC Din İşleri Başkanı olan ve görev süresi Temmuz 2020’de dolan Atalay, evli ve üç çocuk babasıdır.

GAZİMAĞUSA MİLLETVEKİLLERİ

DURSUN OĞUZ (ULUSAL BİRLİK PARTİSİ)

1966 yılında Samsun’da doğdu. Anadolu Üniversitesi İşletme Bölümünden mezun oldu. Yüksek Lisansını YDÜ Eğitim Yönetimi, Denetimi, Planlanması ve Ekonomisi Anabilimi Dalında tamamladı.

1996 yılında Sivil Savunma Teşkilatı Başkanlığı Gazimağusa Bölge Müdürlüğü’nde göreve başladı. Sivil Savunma Teşkilatı’nda birçok yurtiçi ve yurtdışı eğitim yanında, ABD’de Fullbright Komisyonu’nun düzenlediği Arama Kurtarma Eğitimine katıldı.

2009 yılında Sivil Savunma Gazimağusa Bölge Müdürlüğü görevinden ayrılarak, Başbakan Yardımcılığı ve Dışişleri Bakanlığı Özel Kalem Müdürlüğü’ne atandı. Uzun yıllar futbolcu, yönetici ve amatör antrenörlük yaptı. KKTC Karadeniz Kültür Derneği Yönetim Kurulu üyeliği yaptı. KKTC Gazimağusa Maraş Masterleri Derneği Kurucu ve Yönetim Kurulu Üyeliği yapmaktadır.

28 Temmuz 2013 Erken Genel Seçimlerinde Ulusal Birlik Partisi’nden Gazimağusa Milletvekili seçildi. Meclis Divan Katibi olarak görevini yürüttü. UBP Grup Başkan Vekilliği yaptı.



7 Ocak 2018 Milletvekilliği Erken Genel Seçimlerinde yeniden Ulusal Birlik Partisi Gazi Mağusa Milletvekili seçildi.

22 Mayıs 2019 tarihinde kurulan Ulusal Birlik Partisi – Halkın Partisi Koalisyon Hükümetinde Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanı olarak görev aldı. Bu görevi 9 Aralık 2020 tarihinde sona erdi. 9 Aralık 2020 tarihinde kurulan UBP-DP-YDP Koalisyon Hükümetinde Maliye Bakanı olarak görev aldı. 5 Kasım 2021 tarihinde kurulan UBP-DP Koalisyon Hükümetinde de Maliye Bakanı olarak görev yaptı.

Evli ve üç çocuk babasıdır.

SUNAT ATUN (ULUSAL BİRLİK PARTİSİ)

1973 yılında Gazimağusa’da doğdu. Lise eğitimini tamamladıktan sonra 1995 yılında, İngiltere’de Leicester Üniversitesi Sosyal Bilimler Fakültesi, Ekonomi Bölümünden mezun oldu. 1996 yılında Fransa’da bulunan Nantes Üniversitesi’nde “(Avrupa) Lojistik Yönetimi” ve 1997 yılında ise Plymouth Üniversitesinde Nakliye Yönetimi master programlarından mezun oldu.



Armatörlük – Denizcilik Şirketi olan A&S Atun Ltd’de yöneticilik yaptı. 2005 yılında Ticaret Odası meclis üyeliği, 2006-2009 yılları arasında Genç İşadamları Derneği Başkanı ve 2007 yılında Türkiye Genç İşadamları Konfederasyonu Genel Başkan yardımcılığı görevlerini yürüttü.



19 Nisan 2009 Erken Genel Seçimlerinde Ulusal Birlik Partisi’nden Gazimağusa milletvekili seçildi. 4 Mayıs 2009 tarihinde kurulan Eroğlu Hükümetinde Ekonomi ve Enerji Bakanı olarak görev aldı. 27 Mayıs 2010 tarihinde kurulan İrsen Küçük Hükümeti’nde de 13 Haziran 2013 tarihine kadar bu görevi yürüttü. 24 Mayıs 2013 tarihinde ise UBP Gazimağusa İlçe Başkanlığı görevine getirildi.



28 Temmuz 2013 Erken Genel Seçimlerinde yeniden Ulusal Birlik Partisi’nden Gazimağusa milletvekili seçildi. 8 Ekim 2013 tarihinde yapılan Seçim ile UBP Genel Sekreterliği görevine getirildi.



15 Temmuz 2015 tarihinde kurulan Cumhuriyetçi Türk Partisi-Birleşik Güçler- Ulusal Birlik Partisi Koalisyon Hükümetinde 4 Nisan 2016 tarihine kadar Ekonomi, Sanayi ve Ticaret Bakanı olarak görev aldı. 16 Nisan 2016 tarihinde kurulan Ulusal Birlik Partisi – Demokrat Parti Ulusal Güçler Koalisyon Hükümetinde 2 Şubat 2018 tarihine kadar Ekonomi ve Enerji Bakanı olarak görev aldı.

7 Ocak 2018 Erken Milletvekilliği seçimlerinde yeniden UBP Gazimağusa milletvekili seçildi. 5 Kasım 2021 tarihinde kurulan UBP-DP Koalisyon Hükümetinde Ekonomi ve Enerji Bakanı olarak görev aldı.



Evli ve 3 çocuk babasıdır.

OĞUZHAN HASİPOĞLU (ULUSAL BİRLİK PARTİSİ)

1974 yılında Gazimağusa’da doğdu. İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesinden mezun olduktan sonra Deniz ve Devletler Hukuku üzerine İngiltere’de Southampton Üniversitesi’nde yüksek lisans yaptı.

1999-2001 yılları arasında İstanbul Barosuna kayıtlı avukat olarak İstanbul’da avukatlık yaptı. Kıbrıs Türk Futbol Federasyonunun hukuk müşavirliğini ve Vakıflar Örgütünün Kapalı Maraş’taki mülkleri ile ilgi olarak hukuk müşavirliği görevlerinde bulundu.

Annan Planı Müzakere sürecinde Deniz Hukuku teknik komite üyesi, altı başlıktan sorumlu müzakere heyeti üyesi ve hukuk danışmanı, Kıbrıs Müzakereleri Mülkiyet komitesi üyesi olarak görev yaptı. 2012-2014 yılları arasında BM Genel Sekreteri himayelerinde gerçekleştirilen Cenevre, New York ve Green Tree zirvelerine katıldı.

2017 yılında İsviçre’nin Cenevre ve Crans Montana şehirlerinde gerçekleşen Kıbrıs Müzakerelerine UBP temsilcisi olarak katıldı.

UBP Dış İlişkiler sorumlusu olarak Kıbrıs Türk siyasi partileri ile Rum siyasi partilerinin Kıbrıs konusunda her ay gerçekleştirdikleri ara bölgedeki toplantılara katıldı.

DAÜ Vakıf Yöneticiler Kurulu üyesi olarak görev yaptı, 2003-2017 yılları arasında Girne barosuna kayıtlı olarak avukatlık yaptı.

7 Ocak 2018 Milletvekilliği Erken Genel Seçimlerinde Ulusal Birlik Partisi Gazimağusa milletvekili seçildi.

Evli ve üç çocuk babasıdır.

HAKAN DİNÇYÜREK (ULUSAL BİRLİK PARTİSİ)

1963 yılında Gazimağusa'da doğdu. 1987 yılında Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi'ni bitirdikten sonra, 1992 yılında İstanbul Üniversitesi Tıp Fakültesi'nde (ÇAPA) Ortopedi ve Travmatoloji uzmanı oldu. Bir yıl ÇAPA'da öğretim görevlisi olarak çalıştı.

Sekiz yıl Mağusa Türk Gücü Spor Kulübü'nde Asbaşkanlığı ve Kuzey Kıbrıs Spor Hekimleri Derneği'nin kurucu başkanlığı yaptı. Kıbrıs Türk Tabipler Birliği yönetim kurulu ve 2002-2006 yılları arasında da Doğu Akdeniz Üniversitesi Vakıf Yönetim Kurulu üyeliği yaptı.

2011- 2013 yıllarında iki kez Türkiye genelinde bilimsel başarı ödülüne layık görüldü, Kıbrıs Türk Ortopedik Özürlüler Derneği'ne ortopedistlik yaptı.

Lefkoşa Dr.Burhan Nalbantoğlu Hastanesi’nde 2013 Milletvekili seçimlerine kadar görev yaptı.

28 Temmuz 2013, Erken Genel Seçimlerinde Demokrat Parti Ulusal Güçler’den Gazimağusa Milletvekili seçildi. 10 Ekim 2014 tarihinden 15 Temmuz 2015 tarihine kadar Çevre ve Doğal Kaynaklar Bakanlığı görevi yürüttü. 3 Mart 2016 tarihinde Demokrat Parti Ulusal Güçlerden istifa etti. Görevini bağımsız Milletvekili olarak devam ettirdi.

İngilizce biliyor. Evli ve bir çocuk babasıdır.

RESMİYE CANALTAY (ULUSAL BİRLİK PARTİSİ)

1961 Yılında Gazimağusa’da doğdu. İşletme alanında üniversite eğitim gördü. DAÜ İletişim Fakültesi’nde master yaptı.

4 dönem UBP Gazimağusa Kadın Kolları başkanlığı, 2 Parti Meclisi üyeliği yaptı. Uzun yıllar iş kadını olarak turizm alanında faaliyet gösterdi. Bir dönem Kıbrıs Türk Seyahat Acenteleri Birliği (KITSAB) Başkanlığı yaptı. Türkiye, İngiltere, Almanya, Fransa, İtalya, Azarbeycan gibi ülkelerde turizm fuarları ve çeşitli seminerlere katıldı.

“Antik Mağusa Vakfı’nın” üyesi ve Kurucu Başkanıdır. Kıbrıs Türk Halkı’nın değerlerinin anlatılması amacını güden ve haftalık olarak yayınlanan “Bizden Hikayeler” adlı Televizyon programının hazırlayıcısı ve sunucusudur. “Mağusa Plus ve North Cyprus UK” gazetelerinde aylık köşe yazıları yayınlanmaktadır. KPKD Otello çok sesli korosunda korist olup tek yıldızlı dalgıçtır.

7 Ocak 2018 tarihinde yapılan Milletvekilliği Erken Genel Seçimlerinde UBP Gazimağusa milletvekili olarak seçildi.

İdari, Kamu ve Sağlık İşleri Komitesi üyesi ve Kültür Varlıklarını Koruma Komitesi üyesidir.

20 Şubat 2021 tarihinde Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı olarak görev aldı. 5 Kasım 2021 tarihinde kurulan UBP-DP Koalisyon Hükümetinde de Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı oldu.

İngilizce bilmektedir. Evli ve 2 çocuk annesidir.

HÜSEYİN ÇAVUŞ (ULUSAL BİRLİK PARTİSİ)

Hüseyin Çavuş, 25 Temmuz 1979 tarihinde Gazimağusa’da doğdu. Yükseköğrenimini Doğu Akdeniz Üniversitesi Turizm ve Hotel İşletmeciliği bölümünde tamamladı.

1996-1997 yılında Akova Çiftçiler Birliği Spor Kulübü As Başkanlığı’nı yaptı, 2005-2006 yılında Akova Çiftçiler Birliği Spor Kulübü Başkanlığı’na seçildi.

2005 yılında Hüseyin Çavuş Petrol Ltd. 2008 yılında Yakar Ticaret ve 2017 yılında Kelle Farm Trading Ltd’i kurdu.

2014 ve 2018’de yılında Kıbrıs Türk Çiftçiler Birliği Genel Başkanlığı’na, 2016’da Kıbrıs Türk Kooperatif Merkez Bankası Yönetim Kuruluna seçildi

Evli ve üç çocuk babasıdır.



ASIM AKANSOY (CUMHURİYETÇİ TÜRK PARTİSİ)

1967 yılında Gazimağusa’da doğdu. İstanbul Üniversitesi Kimya Mühendisliği bölümünde okudu. Anadolu Üniversitesi İktisat Fakültesinden mezun oldu. Üniversite Temsilciler Konseyi kuruculuğu, İstanbul sorumluluğu, Yönetim Kurulu üyeliği yaptı. 2005-2010 yılları arasında İkinci Cumhurbaşkanı Mehmet Ali Talat’ın Özel Kalem Müdürü olarak görev yaptı. 2011- 2013 yılları arasında ise CTP Genel Sekreteri olarak görev yaptı.

28 Temmuz 2013 tarihinde yapılan Erken Genel Seçimlerinde Cumhuriyetçi Türk Partisi-Birleşik Güçler’den Gazimağusa milletvekili seçildi.

19 Ekim 2015 tarihinde Cumhuriyetçi Türk Partisi Birleşik Güçler – Ulusal Birlik Partisi Koalisyon Hükümetinde İçişleri ve Çalışma Bakanı olarak görev aldı. 16 Nisan 2016 tarihine kadar bu görevi yürüttü.

7 Ocak 2018 Milletvekilliği Erken Seçimlerinde CTP Gazimağusa milletvekili seçildi.

İngilizce biliyor. Evli ve iki çocuk babasıdır.

TEBERRÜKEN ULUÇAY (CUMHURİYETÇİ TÜRK PARTİSİ)

1966 yılında Mağusa’da doğdu. 1988 yılında Ankara Gazi Üniversitesi İktisat Fakültesi Ekonomi Bölümü’nden mezun oldu.1993-1995 yılları arasında Yüksek Lisansını DAÜ’de tamamladı. Marmara Üniversitesi Avrupa Birliği Enstitüsü’nde doktora eğitimine devam etti. GİAD Asbaşkanlığı ve 1988 – 2002 tarihleri arasında Gazimağusa Belediyesi Belediye Meclis Üyeliği yaptı. 2002 –2005 tarihleri arasında KKTCELL’de Müşteri İlişkileri ve Satış Koordinatörü olarak çalıştı.

20 Şubat 2005 ve 19 Nisan 2009 Erken Genel Seçimlerinde Cumhuriyetçi Türk Partisi-Birleşik Güçler’den Gazimağusa Milletvekili seçildi. Cumhuriyet Meclisi Ekonomi, Maliye, Bütçe ve Plan Komitesi üyeliği ve Başkan Yardımcılığı görevi ile Cumhuriyet Meclisi Başkanlık Divanı üyeliği ve İdare Amirliği görevlerini yürüttü.

28 Temmuz 2013 Erken Genel Seçimlerinde yeniden Cumhuriyetçi Türk Partisi – Birleşik Güçler’den Gazimağusa milletvekili seçildi.



31 Ağustos 2013 tarihinde kurulan Cumhuriyetçi Türk Partisi-Birleşik Güçler – Demokrat Parti Ulusal Güçler Koalisyon Hükümetinde İçişleri Bakanı olarak görev aldı. 19 Ekim 2015 tarihine kadar bu görevi yürüttü. 7 Ocak 2018 tarihine kadar Hukuk Siyasi İşler Komitesi Başkan Yardımcılığı ve Sayıştay Komitesi Başkanlığı görevini yürüttü.

7 Ocak 2018 Erken Genel Seçimlerinde yeniden milletvekili seçildi. 9 Şubat 2018 tarihinde Dokuzuncu Dönem Meclis Başkanlığı görevine seçildi. 18 Ocak 2021 tarihinde meclis başkanlığı görevi sona erdi.

İngilizce bilir. Evli ve iki çocuk babasıdır.

ERKUT ŞAHALİ (CUMHURİYETÇİ TÜRK PARTİSİ)

1973 yılında doğdu. Gazimağusa Türk Maarif Koleji’nden mezun oldu. 1995 yılında Marmara Üniversitesi, İletişim Fakültesi’nden Halkla İlişkiler Uzmanı olarak mezun oldu. Marmara Üniversitesi’nde yüksek lisans, Manchester Üniversitesi’nde uzmanlık eğitimi aldı.

Üniversite Temsilciler Konseyi’nde Yürütme Kurulu üyeliği ve genel sekreterliği yaptı. MAGEM ve Mağusa Suriçi Derneği kurucularındandır. Avrupa Konseyi’nin düzenlediği Kıbrıs- Avrupa Formu adlı genç liderler programında oluşturucu üye olarak yer aldı. ABD ve Fransa Dışişleri Bakanlıkları’nın düzenledikleri Uluslararası Liderlik Programlarına davetli olarak katılarak bu ülkelerde, “Kamu Yönetiminde Şeffaflık, Hesap Verebilirlik, Koordinasyon ve Yerel Yönetimler” konularında çeşitli inceleme ve temaslarda bulundu.

Yenidüzen Gazetesi’nde “Başka Açı” adlı sütunda köşe yazıları yayımladı. CTP-BG Gençlik Örgütü’nün 3.Genel Başkanı olarak görev yaptı. Başbakanlık Özel Kalem Müdürlüğü yaptı. Dışilişkiler Sekreteri ve Halkla İlişkiler ve İnsan Kaynakları Sekreteri olarak iki dönem CTP-BG MYK Üyeliğinde bulundu. 1997 yılından 2013 Erken Genel Seçimlerine kadar Gazimağusa Belediyesi’nde Müdür Muavini olarak görev yaptı.

28 Temmuz 2013, Erken Genel Seçimlerinde, CTP-BG’den Gazimağusa milletvekili seçildi. 19 Ekim 2015 tarihinde CTP-BG – UBP Koalisyon Hükümetinde Tarım, Doğal Kaynaklar ve Gıda Bakanı olarak görev aldı. 16 Nisan 2016 tarihine kadar bu görevi yürüttü.

7 Ocak 2018 Milletvekilliği Erken Genel Seçimlerinde CTP Gazimağusa Milletvekili seçildi. 2 Şubat 2018 tarihinde kurulan CTP-HP-TDP-DP Koalisyon Hükümetinde Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanı olarak görev aldı. 22 Mayıs 2019 tarihine kadar görevini sürdürdü.

İngilizce ve Fransızca bilir. Bir çocuk babasıdır.

ŞİFA ÇOLAKOĞLU (CUMHURİYETÇİ TÜRK PARTİSİ)

1972’de İngiltere’de doğdu. 1994’te Marmara Üniversitesi Atatürk Eğitim Fakültesi Müzik Öğretmenliği Bölümü’nden mezun oldu. 1994-2013 arasında Milli Eğitim Bakanlığı’na bağlı okullarda öğretmenlik ve idarecilik yaptı.

Uluslararası Mağusa Kültür Sanat Festivali Komitesi’nde 20 yıl, ÖYAK Yönetim Kurulu’nda 9 yıl yönetici olarak görev yaptı. Kıbrıs Türk Halk Dansları Federasyonu’nun kurucu üyesidir.

Kültür Dairesi Kültür-Sanat Danıșma Kurulu üyeliği yaptı. Kıbrıs Polifonik Korolar Derneği Yönetim Kurulu Bașkanıdır. Yorgancıoğlu ve Kalyoncu hükümetleri döneminde Mağusa Kaymakamı, Erhürman Hükümeti döneminde Bașbakanlık Gençlik Dairesi Müdürü olarak görev yaptı.

İngilizce bilir. İki çocuk annesidir.

FİKRİ ATAOĞLU (DEMOKRAT PARTİ)

1964 yılında Avtepe’de doğdu. İşletme eğitimi ve Girne Amerikan Üniversitesi’nde Amatör Yat Kaptanlığı eğitimi aldı. Berna Ltd. Benzin İstasyonu, Ataoğlu Oksijen Sanayi ve Pet-Mak Ltd. Şirketini kurdu.

1992 yılından itibaren Demokrat Parti’de çeşitli görevlerde yer aldı. 2006 yılından itibaren Gazimağusa İlçe Başkanlığını yürüttü.

28 Temmuz 2013 Erken Genel Seçimlerinde Demokrat Parti Gazimağusa Milletvekili seçildi.

16 Nisan 2016 tarihinde kurulan Ulusal Birlik Partisi-Demokrat Parti Ulusal Güçler Koalisyon Hükümetinde Turizm ve Çevre Bakanı olarak görev aldı.

7 Ocak 2018 Milletvekilliği Erken Genel Seçimlerinde DP Gazimağusa Milletvekili olarak yeniden seçildi. 2 Şubat 2018 tarihinde kurulan CTP-HP-TDP-DP Koalisyon Hükümetinde yeniden Turizm ve Çevre Bakanı olarak görev aldı. Bu görevi 22 Mayıs 2019 tarihinde sona erdi.

9 Aralık 2020 tarihinde kurulan UBP-DP-YDP Koalisyon Hükümetinde Turizm ve Çevre Bakanı olarak görev aldı. 5 Kasım 2021 tarihinde kurulan UBP-DP Koalisyon Hükümetinde yine Turizm ve Çevre Bakanı olarak görev aldı. 9 Kasım 2021 tarihinde bakanlık adı Başbakan Yardımcısı, Turizm ve Çevre Bakanı olarak değişti.

Rumca ve İngilizce bilir. Evli ve 3 çocuk babasıdır.

AYŞEGÜL BAYBARS (HALKIN PARTİSİ)

16 Kasım 1981 tarihinde Gazimağusa’da doğdu. Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nden 2002 yılında mezun olduktan sonra Marmara Üniversitesi’nde Avrupa Birliği Hukuku alanında yüksek lisans yaptı.

2005 yılında Kıbrıs’a gelerek stajının ardından avukat olarak çalışmaya başladı. Kendi hukuk bürosunda avukatlık yaptı.

7 Ocak 2018 Milletvekilliği Erken Genel Seçimlerinde Halkın Partisi’nden Gazimağusa Milletvekili seçildi. 2 Şubat 2018 tarihinde kurulan CTP-HP-DP-TDP Koalisyon Hükümetinde İçişleri Bakanı olarak görev aldı.

22 Mayıs 2019 tarihinde kurulan Ulusal Birlik Partisi – Halkın Partisi Koalisyon Hükümetinde yeniden İçişleri Bakanı olarak görev aldı. Bu görevi 9 Aralık 2020 tarihinde sona erdi.

İngilizce bilir. Evli ve bir çocuk annesidir.

PROF. DR. ERHAN ARIKLI (YENİDEN DOĞUŞ PARTİSİ)

1962 yılında Kars-Ardahan’da doğdu. 1985 yılında Ankara Üniversitesi İlahiyat Fakültesini bitirdi. Birinci yüksek lisansını Ankara’da, ikinci yüksek lisansını Uluslararası Girne Amerikan Üniversitesi’nde, üçüncü yüksek lisansını Azebaycan Beynelhalk Üniversitesi’nde ve doktorasını Azerbaycan İlimler Akademisi Şarkiyat Enstitüsü’nde yaptı.

1991 yılından itibaren KKTC’nin yurt dışında tanıtılması için çalışmalar yaptı. Türk devlet ve topluluklarında konferanslar verip, Çeçenistan Cumhurbaşkanı Dudayev tarafından “Üstün Hizmet Madalyası” ile taltif edildi.

2005 yılında KKTC Dışişleri Bakanının özel temsilcisi sıfatı ile Azerbaycan’da görevlendirildi ve KKTC’den Azerbaycan’a doğrudan uçuşların gerçekleşmesini organize etti.

Dışişleri Bakanlığı tarafından Kırgızistan’da temsilci olarak görevlendirildi. Burada görev yaparken ilmi çalışmalarına da devam etti, “Yaşayan Türk Halkları ve Tarihleri” ve “Türk Halkları Kültür Tarihi” isimli iki kitap daha yayınladı.

Kırgızistan’daki resmi görevinin bitimini müteakip akademisyen olarak Kırgızistan Devlet Arabayev Üniversitesi’nde çalışmaya başladı. Burada Türkoloji Bölümünü kurdu. 1992 yılında Milliyetçi Düşünce Derneği, 1994 yılında ise Türk Birliği Kültür Merkezi (Türk-Bir) Genel Başkanlığı yaptı.

Yeniden Doğuş Partisi Genel Başkanı olarak 7 Ocak 2018 tarihinde Milletvekilliği Erken Genel Seçimlerinde Yeniden Doğuş Partisi Gazimağusa milletvekili seçildi. 9 Aralık 2020 tarihinde kurulan UBP-DP-YDP Koalisyon Hükümetinde Başbakan Yardımcısı ve Ekonomi ve Enerji Bakanı olarak görev aldı. Bu görevi 5 Kasım 2021 tarihinde sona erdi.

Evli ve üç çocuk babasıdır.

GİRNE MİLLETVEKİLLERİ

KUTLU EVREN (ULUSAL BİRLİK PARTİSİ)

1957 yılında Girne’de doğdu. Yükseköğrenimini Hacettepe Üniversitesi İşletme Yönetimi ve Turizm bölümünde tamamladı. Serbest meslek sahibi olarak, doğal mermer, granit ve seramik konularında faaliyet gösteren bir şirket sahibidir.

1991 -1993 yılları arasında Ulusal Birlik Partisi’nden milletvekili seçildi. 28 Temmuz 2013 Erken Genel Seçimlerinde yeniden Ulusal Birlik Partisi’nden Girne Milletvekili seçildi.

15 Temmuz 2015 tarihinde kurulan Cumhuriyetçi Türk Partisi Birleşik Güçler – Ulusal Birlik Partisi Koalisyon Hükümetinde Bayındırlık, Çevre ve Kültür Bakanı olarak görev aldı. 4 Nisan 2016 tarihinde görevinden istifa etti. 16 Nisan 2016 tarihinde kurulan Ulusal Birlik Partisi – Demokrat Parti Ulusal Güçler Koalisyon Hükümetinde İçişleri Bakanı olarak görev aldı.

7 Ocak 2018 Milletvekili Erken Genel Seçimlerinde yeniden UBP Girne Milletvekili seçildi.

22 Mayıs 2019 tarihinde kurulan 41. Koalisyon Hükümetinde (UBP-HP), 19 Haziran 2020 tarihinde Turizm ve Çevre Bakanı oldu. Bu görevi 9 Aralık 2020 tarihinde sona erdi.

9 Aralık 2020 tarihinde kurulan UBP-DP-YDP Koalisyon Hükümetinde İçişleri Bakanı olarak görev aldı. 5 Kasım 2021 tarihinde kurulan UBP-DP Koalisyon Hükümetinde de İçişleri Bakanı olarak görev aldı.

Ticaret Odası Meclis Üyeliği, Cheshere faal üyeliği, Beşparmak Lion Klübü kurucu üyeliği, Klasik Otomobil Kulübü kurucu üyeliği ve Spor Kulüplerinde yöneticilik gibi birçok sosyal faaliyetlerde bulunmuştur.

Evli ve iki çocuk babasıdır.

İZLEM GÜRÇAĞ ALTUĞRA (ULUSAL BİRLİK PARTİSİ)

1972 yılında Limasol’da doğdu. Ankara Hacettepe Üniversitesi Biyoloji Bölümü’nden mezun oldu. KKTC’ye dönüşünde Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’nde biyolog olarak göreve başladı. Bir süre sonra Girne Dr. Akçiçek Hastanesi’ne nakledilerek on bir yıl burada görevini sürdürdü.

2008 yılında Devlet Hastanesi’nden ayrılarak LAMEL adı altında kendi özel Tıbbi Tahlil Laboratuvarını açtı. Girne Beşparmak Lions Kulübünde üye, yönetim kurulu üyesi ve Başkan olarak hizmet verdi. UBP kadın kolları yönetim kurulu üyesi olarak görev yaptı.



28 Temmuz 2013 Erken Genel Seçimlerinde Ulusal Birlik Partisi’nden Girne Milletvekili seçildi.

7 Ocak 2018 Erken Genel Seçimlerinde yeniden Ulusal Birlik Partisinden Girne Milletvekili seçildi. Hukuk, Siyasi İşler ve Dışilişkiler Komitesi Başkan Vekilliği görevine getirildi.

Evli ve iki çocuk annesidir.



DT. ÜNAL ÜSTEL (ULUSAL BİRLİK PARTİSİ)

1955 yılında Baf’ın Yeşilova Köyünde doğdu. 1983 yılında İstanbul Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesinden mezun oldu.

1991 Ara Seçimlerinde ve 1993 Erken Genel Seçimlerinde Ulusal Birlik Partisinden Girne Milletvekili seçildi. 2003 yılına kadar Girne Milletvekili olarak görev yaptı. 22 Haziran 2001 ve 2 Ekim 2003 tarihleri arasında Meclis Başkan Yardımcılığı görevini yaptı. 2006’dan 2009 yılına kadar Ulusal Birlik Partisi Genel Sekreter Yardımcısı görevini yürüttü.

19 Nisan 2009 Erken Genel Seçimlerinde Ulusal Birlik Partisi’nden yeniden Girne Milletvekili Seçildi. 6 Nisan 2011 tarihinde I. Küçük Hükümeti Değişikliğinde Turizm, Çevre ve Kültür Bakanı olarak görev aldı.

28 Temmuz 2013 Erken Genel Seçimlerinde, yeniden Ulusal Birlik Partisi Girne Milletvekili seçildi, 4 Eylül 2013 tarihinde KKTC Cumhuriyet Meclisi, Meclis Başkan Yardımcılığı görevine seçildi. 9 Ekim 2015 tarihine kadar bu görevini yürüttü.

7 Ocak 2018 Milletvekili Erken Genel Seçimlerinde UBP Girne Milletvekili seçildi. Cumhuriyet Meclisi Başkanlık Divanı İdare Amiri olarak görev aldı.

22 Mayıs 2019 tarihinde kurulan Ulusal Birlik Partisi – Halkın Partisi Koalisyon Hükümetinde Turizm ve Çevre Bakanı olarak görev aldı. Bu görevi 19 Haziran 2020 tarihinde sona erdi. 9 Aralık 2020 tarihinde kurulan UBP-DP-YDP Koalisyon hükümetinde Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı olarak görev aldı. Bu görevi 20 Şubat 2021 tarihinde sona erdi ve aynı tarihte Sağlık Bakanı olarak görev aldı. Bu görevi 5 Kasım 2021 tarihinde sona erdi.

Evli ve iki çocuk babasıdır.

DR. ÖZDEMİR BEROVA (ULUSAL BİRLİK PARTİSİ)

1968 yılında Lefkoşa’da doğdu. 1986 yılında Türk Maarif Koleji’nden mezun oldu. Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi’nden mezun olduktan sonra İzmir Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesinde İhtisasını tamamlayarak Genel Cerrahi Uzmanı oldu. Kıbrıs Türk Tabipleri Birliği Başkanlığı ve Girne Akçiçek Hastanesi Kalkındırma Derneği Başkanlığı yaptı.

Girne Dr. Akçiçek Hastanesi’nde Genel Cerrahi Uzmanlığı ve Başhekim yardımcılığı görevlerini yürüttü.

2013 Erken Genel Seçimlerinde Girne Milletvekili seçildi. Cumhuriyet Meclisi İdari Amirliği, İdari Kamu ve Sağlık İşleri Komite Başkanlığını yürüttü. 2014-2015 yıllarında Milli Eğitim Bakanı, 2016-2017 yılları arasında ise Milli Eğitim ve Kültür Bakanı görevlerini yaptı.

2015-2016 yıllarında Avrupa Komisyonu Parlamenterler Asamblesinde üyelik yaptı.

7 Ocak 2018 Erken Milletvekilliği Genel Seçimlerinde UBP’den Girne Milletvekili seçildi. İdari, Kamu ve Sağlık İşleri Komitesi üyesidir.

İyi derece İngilizce bilmektedir. Evli ve iki çocuk babasıdır.

HASAN KÜÇÜK (ULUSAL BİRLİK PARTİSİ)

1977’de Girne’de doğdu. Matematik öğretmenliği lisans, İşletme Ekonomisi ve Finans Master eğitimi aldı. DAÜ Eğitim Bilimleri Fakültesinde doktora yapıyor.

2004-2013 yılları arasında Eğitim Bakanlığı’nda görev aldı daha sonra bu görevinden ayrılarak Hediyem Su Ltd. isimli aile şirketin genel müdürlüğünü yaptı.

2011 yılında başlattığım Eğitim Dosyası isimli TV programını 10 yıl boyunca hazırlayıp sundu.

Spor kulübü ve derneklerinin yönetimlerinde görev aldı.

İyi derecede İngilizce biliyor. Evli ve 2 çocuk babasıdır.

ONGUN TALAT (CUMHURİYETÇİ TÜRK PARTİSİ)

1983’te Lefkoșa’da doğdu. Doğu Akdeniz Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nden mezun oldu.

Yükseköğrenimi sırasında DAÜ-KÖB Genel Sekreterliği görevinde bulundu. Annan Planı sürecinde ‘Geleceğimizi Kurtarma Operasyonu’ çatısı altında gençlik hareketinin örgütlenmesinde aktif rol aldı.

Uyușmazlıkların çözümü, çatıșmalı ülkelerde gençlik politikaları, yeniden yakınlașma ve barıș inșası konularında uluslararası eğitim ve seminerlere katıldı. Avrupalı Genç Sosyalistler ve Uluslararası Genç Sosyalistler Birliği Kongrelerinde CTP Gençlik Örgütü’nü temsil etti.

Gençlik Örgütü Genel Bașkanlığı, Girne İlçe Yönetim Kurulu ve Parti Meclisi üyeliği dahil olmak üzere CTP’nin çeșitli kademelerinde görev yaptı. Avukatlık yapıyor.

İngilizce bilmektedir. Evli ve iki çocuk babasıdır.

FİKRİ TOROS (CUMHURİYETÇİ TÜRK PARTİSİ)

Fikri Toros, 1962 yılında Lefkoşa’da dünyaya geldi. Salford Üniversitesi’nde İşletme tahsilinden sonra adaya dönüp aile şirketi olan Toros Şirketler Grubu’nda görev aldı.

7 Ocak 2018 Erken Genel Seçimlerinde Cumhuriyetçi Türk Partisi Girne Milletvekili seçildi.

Avrupa Parlamentosu Heyet üyesi olarak görev yaptı.

Mart 2014’de Kıbrıs Türk Ticaret Odası Başkanlığına seçilmiştir, Genç İş adamları Derneği, Kıbrıs Türk Eğitim Vakfı ve Barış Vakfı kurucuları arasındadır.

SOS Çocukköyü Derneği Yönetim Kurulu da dahil olmak üzere çok sayıda sosyal projede gönüllü olarak çalıştı. Farklı dönemlerde Kıbrıs Türk Ticaret Odası Meclisi’nde görevler üstlenerek, Kıbrıs sorununun çözümüne katkı koymak için oluşturulan iki toplumlu çeşitli sivil insiyatiflerinde yer aldı.

Çok iyi derecede İngilizce bilir. İki çocuk babasıdır.

FAZİLET ÖZDENEFE (CUMHURİYETÇİ TÜRK PARTİSİ)

1980 yılında Lefkoşa’da doğdu. 1997 yılında British Council tarafından verilen “Chevening” bursu ile İngiltere’de Hukuk eğitimi aldı. 2001 yılında Arwick Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nden mezun oldu.

2001-2002 yılları arasında avukatlık stajını tamamlayarak 2002 yılından itibaren Girne’de Avukat olarak çalıştı.

28 Temmuz 2013 Erken Genel Seçimlerinde ve 7 Ocak 2018 Milletvekilliği Erken Genel Seçimlerinde CTP Girne Milletvekili seçildi.

2002-2003 yıllarında AB Hukuku üzerine çeşitli eğitim programlarına katıldı. 2004 Annan Planı Referandumu öncesinde kurulan komitelerde yer aldı. CTP-BG’in, Parti Meclisi Üyesi, Kadın Örgütü Merkez Yönetim Kurulu Üyesi ve Dışilişkiler Sekreteri, Girne İlçe Yönetim Kurulu Üyesi, CTP-BG Hukuk Komitesi üyesi ve Dışilişkiler Komitesi Üyesi olarak CTP-BG’in birçok organında görev aldı.

2002 yılında Uzlaşım Derneği tarafından verilen “Uzlaşım” eğitimine, 2012 yılında ise “Kadının İnsan Hakları” eğitim programına katıldı.

Avrupa Konseyi tarafından organize edilen “Avrupa Kıbrıs Forumu” isimli Genç Liderlerin yetiştirilmesine yönelik iki toplumlu projede 2008-2011 yılları arasında oluşturucu üye ve katılımcı olarak yer aldı.

Kıbrıslı Türk İnsan Hakları Vakfı ve Kıbrıs Türk Kadın Dayanışma Konseyi’nin kurucu üyesidir. Sosyalist Enternasyonel ve Avrupa Sosyalistleri Partisi toplantılarında Cumhuriyetçi Türk Partisi-Birleşik Güçleri temsil etmektedir.

İngilizce ve Almanca bilir. Evli ve bir çocuk annesidir.

CEYHUN BİRİNCİ (CUMHURİYETÇİ TÜRK PARTİSİ)

1961’de doğdu. 1979‘da İstanbul Üniversitesi Tıp Fakültesine girdi. 1985 yılında tıp doktoru unvanını kazandı. 1990 yılında ı̇ç hastalıkları uzmanı oldu. 1992-1994 yılları arasında GKK’de 2 yıl sözleşmeli doktor olarak çalıştı.

1995’te Girne Akçiçek Hastanesi’nde sözleşmeli ı̇ç hastalıkları uzmanı olarak göreve başladı. 2018’de başhekim olarak görevine devam etti ve 2021’de emekli oldu. 2000-2004 arasında Kıbrıs Türk Tabipleri Birliği yönetim kurulunda, 2010-2014 yıllarında Tabipler Birliği Onur Kurulu’nda görev yaptı. 2008’den beri Ziya Rızkı Vakfı Mütevelli Heyeti başkanlığını yürütüyor.

İyi derece İngilizce biliyor. Evli ve iki çocuk babasıdır.

JALE REFİK ROGERS (HALKIN PARTİSİ)

1977 yılında Lefkoşa’da doğdu. Türk Maarif Koleji’nden mezun olduktan sonra, Fulbright bursu ile gittiği Amerika Birleşik Devletleri’nde University of Maine, Orono’da Biyokimya üzerine lisans eğitimini tamamladı.

Harvard Tıp Fakültesi’nde bir yıl Araştırma Asistanı olarak görev yaptı. Memorial Sloan Kettering Kanser Hastanesi ve Cornell Tıp Fakültesi ortak programında altı yıl araştırma görevlisi olarak çalışarak Moleküler Genetik üzerine Doktora eğitimini tamamladı.

Bir yıl post-doktora araştırma görevlisi olarak çalıştıktan sonra, 2007 yılında Kıbrıs’a döndü. Yakın Doğu Üniversitesi’nde Yardımcı doçent doktor olarak göreve başladı ve Eczacılık Fakültesinin kuruluşunda kurucu öğretim görevlisi olarak yer aldı.

2010 yılında Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi Moleküler Genetik Laboratuvarı’nı kurdu ve 20 Ocak 2018’e kadar aynı merkezde Laboratuvar Sorumlusu olarak görevine devam etti.

Ulusal Kanser Danışma Kurulu üyesi ve Cumhurbaşkanlığı’na bağlı Sağlık Teknik Komitesi, Genetik ve Bulaşıcı Hastalıklar Alt Komitesi üyesidir.

Kıbrıs Türk İnsan Hakları Vakfı Mütevelli Heyeti üyeliği yaptı. Halkın Partisi kurucu üyesidir.

7 Ocak 2018 Milletvekilliği Erken Genel Seçimlerinde Halkın Partisinden Girne Milletvekili seçilmiştir. İdari, Kamu ve Sağlık İşleri Komitesi Başkanı, Hukuk, Siyasi İşler ve Dış ilişkiler Komitesi üyesi, Çevre Komitesi üyesi görevlerine getirilmiştir.

Çok iyi derecede İngilizce biliyor. Evli ve iki çocuk annesidir.

SERHAT AKPINAR (DEMOKRAT PARTİ)

1964 yılında Lefkoşa Arabahmet’te dünyaya geldi. Üniversite lisans ve lisansüstü eğitimini İngiltere’de işletme alanında yaptı.

22 yaşında Girne Amerikan Üniversitesi’ni kurdu. Karpaz Bal Ormanları Projesini başlattı. Proje kapsamında Karpaz bölgesinde bölge halkına arıcılık kursları verilmesini sağladı.

Flüt ve gitar çalmak, su altı araştırmaları, dalgıçlık hobileri arasında yer almaktadır.

Evli ve iki çocuk babasıdır

GÜZELYURT MİLLETVEKİLLERİ



DR. ALİ PİLLİ (ULUSAL BİRLİK PARTİSİ)

1955’te Baf’a bağlı Falya (Gökçebel) köyünde doğdu. Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi’nden mezun olduktan sonar İstanbul Kartal Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde dahiliye dalında uzmanlık eğitimi aldı.

Türkiye’de çeşitli sağlık birimlerinde, Güzelyurt Sağlık Merkezi’nde, Cengiz Topel Hastanesi ve Lefke Sağlık Merkezi’nde iç hastalıkları uzmanı, Güzelyurt Sağlık Merkezinde ise sorumlu hekim olarak görev yaptı.

2013 yılında yapılan genel seçimlerde Ulusal Birlik Partisi’nden milletvekili olarak seçildi ve 2018 Erken seçimine kadar bu görevi sürdürdü.

7 Ocak 2018 tarihinde yapılan Milletvekilliği Erken Genel Seçimlerinde yeniden UBP Güzelyurt Milletvekili olarak seçildi. 22 Mayıs 2019 tarihinde kurulan Ulusal Birlik Partisi- Halkın Partisi Koalisyon Hükümetinde Sağlık Bakanı olarak görev aldı. Bu görevi 9 Aralık 2020 tarihinde kurulan UBP-DP-YDP Koalisyon Hükümetinde de devam etti. 20 Şubat 2021 tarihinde bakanlık görevi sona erdi. 5 Kasım 2021 tarihinde kurulan UBP-DP Koalisyon Hükümetinde Sağlık Bakanı olarak görev aldı.

Evli ve bir çocuk babasıdır.

ZİYA ÖZTÜRKLER (ULUSAL BİRLİK PARTİSİ)

1978 yılında Güzelyurt’ta doğdu. Lisans eğitimini Yakın Doğu Üniversitesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü’nde aldı. Yakın Doğu Üniversitesi “Halk Bilimi Eğitimi” ve Yıldız Teknik Üniversitesi “Yönetim ve Liderlik” bölümlerinde yüksek lisans eğitimlerini tamamladı.

“Eğitim Yönetimi Denetimi Ekonomisi ve Planlaması Bölümü’nde” doktora yaptı.

2001-2014 yılları arasında Lefke Gazi Lisesi, Şehit Turgut Ortaokulu ve Bülent Ecevit Anadolu Lisesi’nde öğretmen olarak çalıştı. 2014 yılından itibaren Milli Eğitim ve Kültür Bakanlığı Yüksek Öğrenim ve Dışilişkiler Dairesi Müdürü olarak görev yaptı. 2014-2021 yılları arasında ODTÜ Kuzey Kıbrıs Kampüsü Yönetim Kurulu Üyeliği ve 2015-2017 yılları arasında Güzelyurt Türk Kızılay Derneği Başkanlığı görevlerinde bulundu.

2021 yılından bu yana Doğu Akdeniz Üniversitesi Vakıf Yöneticiler Kurulu Üyeliği ve Cumhurbaşkanlığı İki Taraflı Eğitim Teknik Komitesi Üyeliği görevlerini yürüttü.

“Güzelyurt Kültürü”, “Bir Gelecek Düşlüyorum” ve “Kıbrıs Gazetesi’nden Alıntılar” adlı kitapları yanında birçok bilimsel bildiri, makale ve çok sayıda köşe yazısı bulunmaktadır.

İngilizce biliyor. Evli ve iki çocuk babasıdır.

ARMAĞAN CANDAN (CUMHURİYETÇİ TÜRK PARTİSİ)

1975 yılında Girne’de doğdu. Boğaziçi Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi’nde Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler bölümünden mezun oldu. İngiltere’de Londra Middlesex Üniversitesi’ndeki masterin ardından Brüksel’de Avrupa Birliği Komisyonu’nda 5 ay boyunca staj yaptı. İş yaşamına İstanbul’daki İktisadi Kalkınma Vakfı’nda (İKV) Avrupa Birliği ve Kıbrıs Uzmanı olarak devam etti. 2006’da Kıbrıs’a dönerek 2. Cumhurbaşkanı Mehmet Ali Talat döneminde Cumhurbaşkanlığı Avrupa Birliği İşleri Sorumlusu olarak görev yaptı. 2011 yılından itibaren Gönyeli Belediyesi’nde dış ilişkiler ve çevre düzenlemeleri konularında koordinatör olarak çalıştı. Üniversiteye kadar GASAD ve GÜSAD’da halk dansları oyuncusu, eğitmen ve kemancı olarak görev aldı. 1996-1997 döneminde Türkiye’deki Kıbrıslı öğrencilerin birliği olan Üniversite Temsilciler Konseyi’nin genel başkanlığını yaptı. 2000 yılında Bosna-Hersek’teki bir göçmen kampında gönüllü olarak çalıştı. CTP Merkez Yönetim Kurulu ve Dış İlişkiler Komitesi üyesidir. Sosyalist Enternasyonal, Avrupa Sosyalistleri Partisi ve Dünya İlerici İttifakı toplantılarında CTP’yi temsil etti.

28 Temmuz 2013 Erken Genel Seçimlerinde CTP-BG’den Güzelyurt Milletvekili seçildi. Cumhuriyet Meclisi’nde Ekonomi, Maliye, Bütçe ve Plan Komitesi Üyeliği, ayrıca Avrupa Birliği Uyum Yasalarını Görüşmek Üzere Oluşturulan Özel ve Geçici Komite’nin Başkanlığını yaptı. Cumhuriyet Meclisi’ni Avrupa Parlamentosu’nda temsil eden heyetin üyesidir. Ayrıca Meclis Divan Kâtibi görevini yürüttü.

7 Ocak 2018 Erken Seçimlerinde Cumhuriyetçi Türk Partisinden Güzelyurt Milletvekili seçildi. Cumhuriyet Meclisini Avrupa Konseyi Parlamenterler Meclisi AKPM’de temsil etmektedir.

18 Ocak 2021 tarihinde Cumhuriyet Meclisi Başkan yardımcılığı görevine seçildi.

İngilizce ve Almanca bilir.

İSKELE MİLLETVEKİLLERİ

NAZIM ÇAVUŞOĞLU (ULUSAL BİRLİK PARTİSİ)



1965 yılında Topçuköy’de doğdu. Atatürk Üniversitesi Fen- Edebiyat Fakültesi, Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü’nden mezun oldu. 1991 yılında Türk Dili ve Edebiyatı Öğretmeni olarak Karpaz Meslek Lisesi’ne atandı.

On yıl süreyle burada öğretmen ve idareci olarak çalıştı. Aynı dönemde Girne Amerikan Üniversitesi’nde Halk Edebiyatı branşında master eğitimi yaptı. 2001 yılında Gazimağusa KIBATEK Vakfı Edebiyat Kulübü’nün kurulma çalışmalarına katılıp Kulüp Başkanı oldu. İki yıl yürüttüğü Başkanlık döneminde birçok kültür faaliyetlerinde bulundu. 2001-2002 yılları arasında Canbulat Özgürlük Ortaokulu’nda ve İskele Bekirpaşa Lisesi’nde Müdür Muavini olarak görev yaptı.

14 Aralık 2003 Genel Seçimlerinde ve 20 Şubat 2005 Erken Genel Seçimlerinde Ulusal Birlik Partisi’nden İskele Milletvekili seçildi. Cumhuriyet Meclisi’nde İdari ve Sosyal İşler Komitesi ile Hukuk ve Siyasi İşler Komitesi’nde, partisini temsilen görev yaptı. Aralık 2006’da UBP Genel Sekreterliğine seçildi.

19 Nisan 2009 Erken Genel Seçimlerinde yeniden Ulusal Birlik Partisi’nden İskele Milletvekili seçildi. 4 Mayıs 2009 tarihinde kurulan Eroğlu Hükümeti’nde Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanı olarak görev aldı. 27 Mayıs 2010 tarihinde kurulan İrsen Küçük Başkanlığındaki hükümette Milli Eğitim, Gençlik ve Spor Bakanı olarak görev aldı.

6 Nisan 2011 tarihinde Küçük Hükümeti değişikliğinde İçişleri ve Yerel Yönetimler Bakanı olarak görev aldı. 13 Haziran 2013 tarihine kadar bu görevi yürüttü.

28 Temmuz 2013 Erken Genel Seçimlerinde yeniden Ulusal Birlik Partisi’nden İskele Milletvekili seçildi. 16 Nisan 2016 tarihinde kurulan Ulusal Birlik Partisi-Demokrat Parti Ulusal Güçler Koalisyon Hükümetinde Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanı olarak görev aldı.

7 Ocak 2018 Milletvekilliği Erken Genel Seçimlerinde yeniden UBP’den İskele Milletvekili seçildi. Hukuk, Siyasi İşler ve Dışilişkiler Komitesi’nde Komite Üyesi olarak görev aldı.

22 Mayıs 2019 tarihinde kurulan Ulusal Birlik Partisi – Halkın Partisi Koalisyon hükümetinde Milli Eğitim ve Kültür Bakanı olarak görev aldı. Bu görevi 9 Aralık 2020 tarihinde sona erdi. 9 Aralık 2020 tarihinde kurulan UBP-DP-YDP Koalisyon Hükümetinde Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanı olarak görev aldı. 5 Kasım 2021 tarihinde kurulan UBP-DP Koalisyon Hükümetinde de Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanı olarak görev aldı.

Evli ve iki çocuk babasıdır.

YASEMİ ÖZTÜRK (ULUSAL BİRLİK PARTİSİ)

1974 yılında Sivas’ta doğdu. 2004 yılında Yakın Doğu Üniversitesi Hukuk Bölümünden Mezun oldu. Yaklaşık 11 seneden bu yana avukatlık mesleği ile iştigal etmektedir. Halen Anadolu Üniversitesi Uluslararası İlişkiler son sınıfta okumaktadır.

2016-2017 tarihlerinde İskele Şehit İlker Karter İlkokulunda Okul Aile Birliğinde As Başkan, 2017-2018 yılları arasında Maarif Anaokulunda Başkan olarak görev yaptı. Yine 1992 -2003 yılları arasında Kıbrıs Türk Hava Yollarında Kabin Memuru ve Kabin Amiri görevlerinde bulundu.

7 Ocak 2018 Milletvekilliği Erken Genel Seçimlerinde UBP İskele Milletvekili seçilmiştir. Cumhuriyet Meclisi Başkanlık Divanı Divan Kâtibi, Yasalardaki cinsiyet Ayrımcılığını İzleme Komitesi Üyesi ve Hukuk, Siyasi işler ve Dışilişkiler Komitesi Üyesi olarak görev aldı.

Evli ve iki çocuk annesidir.

EMRAH YEŞİLIRMAK (ULUSAL BİRLİK PARTİSİ)

1987’de Ziyamet’te doğdu. Yükseköğrenimini Doğu Akdeniz Üniversitesi muhasebe bölümünde tamamladı. Kurumsal bir şirkette muhasebe ve finans müdürü olarak görev aldı.

2018 yılında Yenierenköy Belediye Başkanı seçildi. Belediyeler Birliği yönetim kurulunda görev aldı.

21 yıl aktif olarak güreş sporuyla ilgilendi. Milli Olimpiyat Komitesi tarafından 3 kez yılın sporcusu seçildi ve uluslararası turnuvalarda yer aldı. Güreş Spor Kulübü kurulumunda aktif rol alarak bu alanda 50’den fazla çocuğu spora kazandırdı.

İyi derecede İngilizce bilmektedir. Bir çocuk babasıdır.

BİRAY HAMZAOĞULLARI (CUMHURİYETÇİ TÜRK PARTİSİ)

1962 yılında Erenköy’de doğdu. Orta ve lise eğitimini ise Lefkoşa Türk Maarif Koleji’nde tamamladı.

Askerlik görevinden sonra ailesine ait otobüslerin işletmeciliğini ve şoförlüğünü yaptı. Yenierenköy Türk Spor Kulübü’nün Yönetim kurulu üyeliği ile Başkanlık görevini yürüttü. Yenierenköy İlkokulu Okul Aile Birliği başkanlığı yaptı. Erenköy Lisesi Onursal Başkanlığı, Mehmetçik Türk Çiftçiler Birliği Spor Kulübünde çeşitli dönemlerde As Başkan ve Basın Sorumlusu olarak çalıştı.

2007-2012 yılları arasında Erenköy Lisesi Okul Aile Birliği Başkanlığı yaptı. 2010 yılında Cumhuriyetçi Türk Partisi-Birleşik Güçler’den Yenierenköy Belediye başkan adayı olarak yarıştı.

17 Eylül 2012 tarihinden Eylül 2013 yılına kadar Kamu araçları İşletmeciler Birliği Başkanı görevini yürüttü.

28 Temmuz 2013 Erken Genel Seçimlerinde Cumhuriyetçi Türk Partisi-Birleşik Güçler’den İskele Milletvekili seçildi. Meclis Divan Kâtibi olarak görev aldı.

7 Ocak Milletvekilliği Genel Seçimlerinde CTP İskele Milletvekili seçildi.

İngilizce ve Rumca biliyor. Evli ve iki çocuk babasıdır.

FİDE KÜRŞAT (CUMHURİYETÇİ TÜRK PARTİSİ)

1981’de Mağusa’da doğdu. DAÜ İletișim Fakültesi Radyo TV ve Sinema Bölümü’nden lisans ve yüksek lisans eğitimi aldı. Daha sonra 2017’de Anadolu Üniversitesi Tarım önlisans ve 2021’de Adalet önlisans programlarından mezun oldu.

2002-2004 arasında DAÜ İletișim Fakültesi’nde araștırma görevlisi olarak çalıştı. 2006- 2007 arasında Tarım Bakanlığı Basın Danışmanlığı görevini yürüttü. 2007 yılından itibaren Kıbrıs Türk Süt Endüstrisi Kurumu’nda Pazarlama Bölüm Sorumluluğu, Mali ve İdari Șube Amirliği görevlerini yürüttü. 2015-2016 ile 2018-2019 arasında SÜTEK Genel Müdürlüğü yaptı. CTP Gençlik Örgütü’nde İskele İlçe Bașkanlığı dahil birçok kademede görev aldı. CTP Parti Meclisi ve Kadın Örgütü MYK’sındaki görevlerine devam ediyor.

LEFKE MİLLETVEKİLLERİ

FIRTINA KARANFİL (ULUSAL BİRLİK PARTİSİ)

1971’de Gökağaç, Limasol’da dünyaya geldi. Güzelyurt Kurtuluş Lisesi’den mezun oldu. 1991-1993 yılları arasında Ulusal Birlik Partisi gençlik kolları başkanlığı yaptı.

KKTC Maliye Bakanlığı’nda görev yaptı, 1994-2006 yılları arasında Lefkoşa Kaza Mahkemesi ve Güzelyurt Kaza Mahkemesi’nde çalıştı. 2006 yılından beri tüm ada genelinde sürüş ehliyetleri müfettişi olarak görev yapan Fırtına Karanfil, trafik alanında birçok çalıştaya ve birçok seminere katıldı.

1997-2000 yılları arasında Yeşilyurt Spor Kulübü Başkanlığı görevi de yaptı, 2008-2009 yılları arasında KKTC Tanıtma Derneği yönetim kurulunda görev aldı. Güzelyurt 277. Sulama Birliği, 113. Sulama Birliği Başkanlığı’nı yürüttü.

Evli ve iki çocuk babasıdır.

SALAHİ ŞAHİNER (CUMHURIYETÇİ TÜRK PARTİSİ)

1980 yılında Lefkoşa’da doğdu. ODTÜ Bilgisayar Mühendisliği bölümünde okudu. Mezuniyetten sonra İstanbul’da özel sektördeki çeşitli bilişim firmalarında yazılım mühendisi olarak dört yıl boyunca çalıştı. 2006 yılında adaya dönüş yaptı ve zorunlu askerlik görevini tamamladıktan sonra Lefke bölgesinde narenciye ve üretim sektörlerinde.



7 Ocak 2018 Erken Genel Seçimlerinde CTP Lefke Milletvekili seçildi. Divan Kâtipliği yaptı.