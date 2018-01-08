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Yeni dönemde Meclis'in kadın vekilleri

Kesin olmayan sonuçlara göre yeni dönemde Meclis'in kadın vekilleri belli oldu

08 Ocak 2018 Pazartesi 17:13
Yeni dönemde Meclis'in kadın vekilleri
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Kesin olmayan 7 Ocak Erken Genel Seçimlerin sonuçlarına göre, Meclis'e giren kadın milletvekilleri belli doldu.

9 kadın milletvekili Meclis'te olacak. Buna göre CTP 3, UBP 3 ve HP de 3 kadın milletvekili adayı çıkardı

LEFKOŞA

Cumhuriyetçi Türk Partisi

Sıla Usar İncirli

Doğuş Derya

Halkın Partisi

Gülşah Manavoğlu

MAĞUSA

Ulusak Birlik Partisi

Resmiye Canaltay

Halkın Partisi

Ayşegül Baybars

GİRNE

Cumhuriyetçi Türk Partisi

Fazilet Özdenefe

Ulusak Birlik Partisi

İzlem Gürçağ

Halkın Partisi

Jale Refik Rogers

İSKELE

Ulusak Birlik Partisi

Yasemin Öztürk

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Son Güncelleme: 08.01.2018 17:30
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