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Yeni eğitim yılı eylemlerle başladı!

KTOEÖS, yeni eğitim yılının başladığı bugün, Gazimağusa’daki Canbulat Özgürlük Ortaokulu ile Çanakkale Ortaokulu’nda yaşanan sorunları protesto için grev yaptı.

18 Eylül 2017 Pazartesi 13:05
Yeni eğitim yılı eylemlerle başladı!

Yılmaz Yakar

Kıbrıs Türk Orta Eğitim Öğretmenler Sendikası (KTOEÖS), yeni eğitim yılının başladığı bugün, Gazimağusa’daki Canbulat Özgürlük Ortaokulu ile Çanakkale Ortaokulu’nda yaşanan sorunları protesto için grev yaptı.

Canbulat Özgürlük Ortaokulu’nda eğitim- öğretim ortamı bulunmadığı gerekçesiyle 10.00-12.00, Çanakkale Ortaokulu’nda ise Kayıt Kabul Tüzüğü’ne aykırı şekilde, kapsam dışı okuldan öğrencilerin bu okula kayıt yapılması için partizanca okul idaresine dayatmalar yapıldığı gerekçesiyle son ders saatinde grev uygulandı.

KTOEÖS Başkanı Selma Eylem, Çanakkale Ortaokulu’nda yaptığı açıklamada, yıllardır birçok okulun Çanakkale Ortaokulu’ndaki gibi bir dayatmaya maruz kaldığını ileri sürerek, partizanca uygulamalarla, Bakanlık yazısıyla okullara kayıt yapılmasının dayatıldığını savundu.

Eylem, bu uygulamaların; kapsam dışı okullardan kayıtların yapılmasıyla birlikte okulların nüfusunun artmasına, sınıfların kalabalıklaşmasına neden olduğunu, diğer yandan aynı bölgedeki başka bir okulu ise kapatma noktasına getirdiğini ifade etti.

“DAYATMAYI PROTESTO İÇİN…”

Eylem, Çanakkale Ortaokulu’ndaki dayatmayı protesto için öğretmenlerin son derse girmeyeceklerini, dayatmayı bu şekilde protesto edeceklerini kaydetti.

Eylem, Canbulat Özgürlük Ortaokulu’nun durumundan dolayı bu okulda10.00-12.00 saatleri arasında veliler ve öğretmenlerle birlikte gev kararı aldıklarını belirtti.

“ÖĞRENCİLER İÇİN TEHLİKELİ BİR ORTAM VAR”

KTOEÖS Başkanı Eylem, Canbulat Özgürlük Ortaokulu’nda mevcut ortamda eğitim-öğretimin mümkün olmadığını, öğrenciler için risk oluşturan tehlikeli bir ortam bulunduğunu,  inşaatın bitmediğini, birçok yerde camların dahi takılmadığını ifade etti.

Her iki okulda da basın mensuplarına dağıtılan basın bildirisinde,  2017-20118 eğitim-öğretim yılının birçok okulda sıkıntıyla başladığı belirtilerek, Bakanlığın plansız programsız tadilat, tamirat ve inşaat işleri yapması nedeniyle bugün öğrencilerin bazı okullarda inşaat atıklarıyla karşı karşıya kaldıkları, bazı okulların masa ve sandalyesiz olduğu ifade edildi.

Bildiride, Bakanlığın müdür, müdür muavini ve öğretmen atamalarının gecikmesine neden olduğu, bunun da bazı okulların, öğretmensiz, müdür ve müdür muavinsiz açıldığı belirtildi.

“YASA TÜZÜK TANIMAZLIK… LAİK TOPLUMA SALDIRI”

“Yasa tüzük tanımazlık, Bakanlık tarafından gelenek haline getirilmiştir” denilen bildiride,   Kayıt Kabul Tüzüğü çiğnenerek, bazı okullara kapsam dışı okullardan kayıt yapılması için okul idarelerine baskı yapıldığı, listeler gönderildiği iddia edildi.

Bu yıl Türkiye ile beraber 9. sınıflarda müfredat değişikliği kapsamında hazırlanan kitapların okutulacağı ve “Evrim Teorisi’nin” müfredattan çıkarıldığı belirtilerek, “Eğitim sisteminin içeriğinin değiştirilmesi çalışmaları laik toplum yapımıza saldırıdır, kabul edilemezdir” denildi.

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