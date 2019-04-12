Yeni Ercan bugün düzenlenen organizasyonla tanıtıldı

Yeni Ercan, Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Tolga Atakan’ın da katılımı ile bugün düzenlenen organizasyonla basına tanıtıldı.

Ercan’ın yıl sonu hizmete girmesi hedefleniyor. Bakan Tolga Atakan, Kıbrıs Türk Halkı’nın artık dünyada pek çok yerde gördüğü ulaştırma hizmetini artık kendi ülkesinde alacağını söyledi.

Yeni Ercan’ın maliyeti yaklaşık 300 Milyon Euro.

Yeni Ercan Terminal Projesi’nin geldiği son durum, Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanlığı’nın organizasyonuyla medya mensuplarına tanıtıldı.

Tanıtıma, Bakan Tolga Atakan ve Taşyapı İnşaat Şirketi yetkilileri de katıldı.

Tanıtımda ilk olarak Mimar Tunç Adanır, projenin sunumunu yaptı.

Toplam arazinin 7 milyon 800 bin metrekare olduğunu aktaran Adanır, “Proje kendi içinde 2 aşamalı… Pist apron ve taksi yolları ve terminal ve diğer binalar… Mevcut pist 2800 metre, yeni hali 3200 metre olacak… Yeni pist de 3200 metre olarak yapılıyor… Mevcut Ercan’da 9 uçak park halinde olabiliyor… Yeni terminalde 8 körük, 12 de açık park pozisyonu var… 4 Adet de uzak uçak bekleme salonu mevcut…” dedi.

Projenin, terminalin daha genişlemesine uygun olarak yürütüldüğünü kaydeden Adanır, ” Kapalı otopark 40 bin metrekare… Kapalıda 1500, açıkta 1400-1500 araçlık park imkanı olacak… Terminal binası 40 bin metrekare daha büyüttük… Yeni VIP Binası da inşa ediliyor… Tankerle Yakıt sistemi kalkıyor… Yeni sistemle, apron altından geçecek borularla uçağa yakıt verilecek…” diye konuştu.

Adanır, ” Yeni pist yaz sonu tamamlanacak. Sene sonu terminalin bitmesini ve tüm Ercan’ın hizmete girmesini hedefliyoruz. Cephe kaplaması büyük oranda tamamlandı; kara tarafı çatısı tamamlandı; hava tarafı devam ediyor.25 yıl işleteceği için biz projesi sürekli geliştiriyoruz, ilerde olası sıkıntlara karşı kapasite artırımı yapıyoruz. Şu an kapasite 4 milyon 20 bin. 5 ile 7 milyona kadar çıkabilir. Olası uluslararası uçuşlara açılması halinde 10 Milyona kadar daha da büyütebileceğiz. Kıbrıs’a özgü Zeytin Ağacı motifler kattık. 60 check-in noktası olacak. Gelen yolcu için 20, giden yolcu için 24 pasaport bankosu. 26 X-Ray noktası… Terminal Binası, Kendi kendisini güneş enerjisi ile idame ettirebilecek. Apron ebatı 1074*147 Metre. 4500 metrekare itfaiye binası.Toplam maliyet yaklaşık 300 Milyon Euro ” bilgilerini paylaştı.

Sunumun ardından, Bakan Tolga Atakan, basın mensuplarıyla birlikte terminal binası inşaatını gezdi.

Basına açıklama yapan Atakan, ” Ercan Havalimanı balkonundan el salladığımız günlerden, nasıl bir yapıya dönüştüğünü hep birlilkte gördük. Ülkemiz adına gurur verici bir eser. Sona doğru geldik. İnşallah herşey yolunda giderse, 2019 Yılı sonuna bu eser hizmete girecek” dedi.

Yeni Ercan’ın, Bir çok yenilğe ve gelişmeye sahibi olacağını kaydeden Atakan, “Artan imkan ve kabiliyetleri ile, geniş gövdeli uçaklara ev sahipliği yapacak. Daha fazla yolcu kapasitesi, daha geniş ve ferah alanlar, sosyal alanlar olacak. Artık uçağa yürüyerek gidip gelmek tarih olacak. Körüklerle uçağa gideceğiz. Kısacası, diğer ülkelerde imrendiğimiz özendiğimiz çağdaş manada ne varsa aynısı hatta daha iyisi ülkemizde de olacak”dedi.

Ercan’ın, uluslararası stanadartlarda güvenli bir yapıda olacağını belirten Atakan, son derece özellikli bir havalimanı olacağını ifade ederek, bu eserin hayata geçirilmesine katkı koyanlara teşekkür etti.

T&T Ercan Havalimanı İşletmeciliği Genel Müdürü Serhat Özçelik de yapılan çalışmaların KKTC’nin geleceğine yönelik büyük yatırımlar olduğunu söyledi.

Bu yapıyla, KKTC Havacılık Sektörü’ne önemli bir yatırım olacağını da ifade eden Özçelik, Burasının KKTC’nin malı olduğunu vurgularken, destek için hükümet yetkililerine teşekkür etti.

Açıklamaların ardından Bakan Atakan, misafir ettiği gazetecilerle hatıra fotoğrafı da çektirdi.

(BRT)

Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Tolga Atakan, Ercan Havalimanı’nın yeni terminal binasının ülke için gurur veren bir eser olduğunu ve 2019’un sonuna doğru hayata geçirileceğini söyledi.

Bakan Atakan'ın açıklamasının tamamı:

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