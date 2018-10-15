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Yeni Erenköy'de vahşet!

Yeni Erenköy’de iki köpeğin vahşice öldürülmesi sosyal medyada tepki topladı. İki köpeğin boğazından asılarak öldürülmesi hayvan severleri öfkelendirdi

15 Ekim 2018 Pazartesi 09:17
Yeni Erenköy'de vahşet!

Kıbrıs Türk Hayvan Hakları Derneği yaptığı açıklamada "Hayvan Refahı Yasası artık uygulanmalıdır. Bu insan kılığındaki caniler aramızda rahatlıkla dolaşıp her istediği suçu işleyememeli" dedi

Açıklama şöyle:

BU AŞAĞILIK HASTA RUHLU İNSAN/LAR YİNE CEZASIZMI KALACAK? Artık yeter!!!! Bu şerefsiz insanların her istediği caniliği yapmasına artık izin verilmemeli. Tüm belediyeler artık yasanın söylediği tüm sorumluluklarını yerine getirmeli!! Çip ve ruhsat artik denetlenmeli. Ada geneli her hanedeki hayvan sayısı bilinip kayıt altına alınmalı. Çipsiz ruhsatsız sahipli hayvan kalmamalı. Her belediye sahipsiz hayvanlar için yaşanılabilir barınaklar yapmalı. Herşeye para bulunuyor ama söz konusu hayvanlar olunca tabiki paranız yok tabiki dünya kadar borcunuz var!! Polis örgütü işlenen tüm hayvan suçlarını artık araştırmalı ve suçluları bulmalı. Bir avuç adada yaşıyoruz ama suçlular bilinse bile hiçbir şey yapılmıyor. Veteriner Dairesi her suç için ceza yazmalı. Cezası kesilen ve ödenmeyen her dosya mahkemeye gitmeli. Hayvan Refahı Yasası artık uygulanmalıdır. Bu insan kılığındaki caniler aramızda rahatlıkla dolaşıp her istediği suçu işleyememeli!!! Her devlet kurumu üstüne düşen görevi yapmış olsaydı bugün bu canilik yaşanmamış olacaktı ama kimin umrunda? KKTC Polis Genel Müdürlüğü KKTC Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanlığı Erkut Şahali Kıbrıs Türk Belediyeler Birliği

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Anahtar Kelimeler:
Yeni ErenköyVahşetKöpeklerSosyal MedyaHaberGündemKıbrıs
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nnn 2018-10-15 10:23:24

asılan 2 hayvancağıza mı üzülürsün yoksa bunu yapanların ailelerine mi ki, böyle şerefsiz,aşağılık,karaktersiz ve insan olmayan, varlıkların ana babaları olduklarına mı üzülürsün... kabahat sizide değil sizi insan doğurdum diye dünyaya getirenlere ki onlar da farkında değillerdi doğurduklarına illa ki... en sevdiğinizi böyle ipin ucunda göresiniz ne deim....

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erol veled 2018-10-15 11:29:57

Allah bin belalarini versin. Polis bunlari muhakkak tesbit edip en agir sekilde cezalandirimalidirlar.Boyle ASAGILIK insanlarin aramizda olmaya hakki yoktur.LANET OLSUN.

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hayvan dostu 2018-10-15 11:59:18

bunlara bela vermek az kalır.Allahlarından bulsunlar bu tür insanlıktan nasibini almamış mahluklar.bu masum hayvancıklardan ne istediniz,ilahim Allah sizi surum surum surundursun.bu vahşeti yapmanın hiçbir haklı sebebi olamaz.Umarım Polis Teşkilatımız bu konuda üstüne düşeni yapar

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