Yeni Erenköy'de vahşet!

Kıbrıs Türk Hayvan Hakları Derneği yaptığı açıklamada "Hayvan Refahı Yasası artık uygulanmalıdır. Bu insan kılığındaki caniler aramızda rahatlıkla dolaşıp her istediği suçu işleyememeli" dedi

Açıklama şöyle:

BU AŞAĞILIK HASTA RUHLU İNSAN/LAR YİNE CEZASIZMI KALACAK? Artık yeter!!!! Bu şerefsiz insanların her istediği caniliği yapmasına artık izin verilmemeli. Tüm belediyeler artık yasanın söylediği tüm sorumluluklarını yerine getirmeli!! Çip ve ruhsat artik denetlenmeli. Ada geneli her hanedeki hayvan sayısı bilinip kayıt altına alınmalı. Çipsiz ruhsatsız sahipli hayvan kalmamalı. Her belediye sahipsiz hayvanlar için yaşanılabilir barınaklar yapmalı. Herşeye para bulunuyor ama söz konusu hayvanlar olunca tabiki paranız yok tabiki dünya kadar borcunuz var!! Polis örgütü işlenen tüm hayvan suçlarını artık araştırmalı ve suçluları bulmalı. Bir avuç adada yaşıyoruz ama suçlular bilinse bile hiçbir şey yapılmıyor. Veteriner Dairesi her suç için ceza yazmalı. Cezası kesilen ve ödenmeyen her dosya mahkemeye gitmeli. Hayvan Refahı Yasası artık uygulanmalıdır. Bu insan kılığındaki caniler aramızda rahatlıkla dolaşıp her istediği suçu işleyememeli!!! Her devlet kurumu üstüne düşen görevi yapmış olsaydı bugün bu canilik yaşanmamış olacaktı ama kimin umrunda? KKTC Polis Genel Müdürlüğü KKTC Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanlığı Erkut Şahali Kıbrıs Türk Belediyeler Birliği