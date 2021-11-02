Yeni formül.. UBP-HP-DP-Bağımsızlar

Ulusal Birlik Partisi’nin yeni başkanı Faiz Sucuoğlu hükümeti kurma görevini aldı. Bugün resmi temaslara başlaması bekleniyor.

Sucuoğlu’nun hızlı bir turla Cumhuriyetçi Türk Partisi, Halkın Partisi, Demokrat Parti, Toplumcu Demokrasi Partisi ve Millet Partisi’ni ziyaret etmesi bekleniyor. Yeniden Doğuş Partisi Başkanı Erhan Arıklı’nın yurt dışında olması nedeniyle bu ziyaret yapılmayabilir.

Zaten YDP Başkanı Arıklı, Sucuoğlu’nun başkanlığında bir hükümette yer almayacaklarını daha önceden açıklamıştı.

Sucuoğlu’nun parti ziyaretleri öncesinde dün ilk olarak kurmaylarıyla bir araya geldiği ve yol haritasını belirlediği öğrenildi.

30 sayısına dayalı bir model

Elde edilen bilgilere göre Sucuoğlu, Şubat ayı içerisine bir erken seçim şartıyla, UBP-HP-DP ve bağımsızların işin içerisinde olacağı Meclis’te 30 sayısına ulaşacak bir formülü deneyecek.

Öte yandan Faiz Sucuoğlu’na yakınlığı ile bilinen Milletin Partisi Başkanı bağımsız milletvekili Bertan Zaroğlu’nun da hükümete dışardan destek vereceği ifade ediliyor.

Bu formülde başarısız olunması durumunda UBP-HP-Bağımsızlar için HP’ye baskı yapılacak. Ancak bu model HP tarafından kabul görmüyor.

HP’de ‘bağımsızlar’ sancısı

HP kaynaklarından elde ettiğimiz bilgilere göre meclis çoğunluğunun bağımsızların desteğiyle sağlanması durumunda HP’nin buna onay vermeyeceği, kendilerinden kopan vekillere bağlı bir hükümet modeline sıcak bakılmadığı şeklinde.

Oluşacak hükümetin, bütçeyi sağlıklı bir şekilde Meclis’ten geçirmesi, Seçim ve Halk Oylaması Yasası’nı konsensüs ile tamamlaması bekleniyor.

Ersan Saner destek verecek mi?

Şu anda hükümeti oluşturması muhtemel partilerin Meclis’te temsiliyeti UBP 19 (Özgürgün çıktığında 18), Halkın Partisi 6, bağımsızlar 3 (İkisi UBP saffında), DP 3 (Denktaş’ın hükümete destek verip vermeyeceği bilinmiyor) şeklinde. UBP’de bir de Ersan Saner bilinmezliği var. Saner’in Sucuoğlu başkanlığındaki hükümete nisap desteği vermeyeceği gelen bilgiler arasında…

Kaynak : Ses Kıbrıs