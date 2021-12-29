“Yeni geçiş kapıları hızlı ekonomik çözüm getirecektir”

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Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Güzelyurt milletvekili Armağan Candan, Gündem Kıbrıs Web TV’de Bahar Sancar’ın sorularını yanıtladı.

Güney Kıbrıs ile geçiş kapılarının sayısının artırılması gerektiğini kaydeden Candan, özellikle Lefkoşa Çağlayan’daki “Mağusa Kapısı”, Haspolat Sanayi Bölgesi’ndeki kapı ile Kiracıköy-Gaziler/Akıncılar-Limya kapılarının açılmasının ülkemizin içinde bulunduğu ekonomik buhrandan çıkmasında kalıcı ve hızlı çözümlerden biri olduğunun altını çizdi.

Candan aynı zamanda iktidara geldikleri takdirde geçmişte olduğu gibi yine Yeşil Hat Tüzüğü’nün genişletilmesine yönelik çalışmalarının olacağını kaydetti. 23 Ocak seçimlerine giderken şuan vatandaşın öncelikli sorunun ekonomi olduğunu aktaran Candan, CTP’nin ekonomik çözümler üzerine formüllerinin hazır olduğunu sözlerine ekledi.