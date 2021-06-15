"Yeni gelen aşıların tamamı uygulandığında 40 yaşa kadar herkes aşılanmış olacak"

Başbakan Saner, Ekonomik Örgütler Platformu temsilcilerini kabul etti.

Kabulde konuşan Başbakan Saner, Koronavirüs şartlarının tüm dünyayı derinden etkilediğini ve etkilemeye de devam ettiğini belirterek, bazen günlük kararların bile revize istediğini dile getirdi. Özellikle İngiltere’de Hint varyasyonun görülmesinin dünyayı başka bir noktaya doğru yönlendiriyor gibi göründüğünü ifade eden Saner, “İnşallah öyle olmaz diye umut ediyorum” dedi.

Önce sağlık hedefiyle yola çıktıklarını, KKTC’nin sağlıkta yakaladığı başarıyla da şu anda dünyadaki diğer ülkelere göre rekabet üstü bir değer oluşturduğunu vurgulayan Başbakan Saner, bunun ekonomik olarak nasıl kazanıma çevrileceğine hep birlikte karar vermeleri gerektiğini kaydetti.

Lokomotif sektörlerin turizm ve eğitim olduğuna dikkat çeken Saner, en son Anavatan Türkiye Cumhuriyeti’nden (TC) 50 bin doz, Avrupa Birliği (AB) üzerinden de 21 bin doz aşı geldiğini hatırlattı. Bu aşılar tamamıyla uygulandığında 40 yaşa kadar herkesin aşılanmış durumda olacağını ifade eden Başbakan Saner, bunu yaparken 2 sektöre özel önem verdiklerini ve yarın Sağlık Bakanlığı’nın bunun açıklamasını ayrıntılı bir şekilde yapacağını kaydetti.

Gerek turizm sektöründe, gerekse eğitim sektöründe hizmet veren herkesin aşılanması için gerekli ortamın sağlandığının altını çizen Başbakan Saner, bu aydan itibaren turizmde atılacak hamlelere işaret etti.

Uçuş sayılarını artırdıklarını, ülkeye giriş koşullarını tekrar değerlendirdiklerini ve düzenlediklerini hatırlatan Saner, kare kod sistemiyle bunun çok daha kolay takibini yapacaklarını söyledi. Saner, aşılama sayesinde Eylül’de sadece ilk ve orta eğitimin değil, yükseköğrenimin de başlaması için her türlü adımın atılacağını bildirdi.

Bu konuda farklı görüşlere de her zaman açık olduklarının altını çizen Başbakan Saner, hükümet olarak bu konuya ciddi önem verdiklerini ve gerek ülkede açılacak yerel ihalelerle gerekse yurtdışından yapılacak diğer ihalelerle ekonomiye farklı birtakım kaynakları aktarmayı planladıklarını söyledi.

Saner, ilerleyen günlerde bunları hep birlikte göreceklerini ifade ederek, iş birliklerinin de ülkede çok ciddi şekilde hissedileceğinin mesajını verdi.

GÜRCAFER

Platform adına konuşan Kıbrıs Türk İnşaat Müteahhitleri Birliği (KTİMB) Başkanı Cafer Gürcafer ise, pandeminin bütün dünya ekonomilerini yerle bir ettiğini belirterek, aynı oranda KKTC ekonomisinin de etkilendiğini kaydetti.

Bu süreçte sağlığın en önemli şey olduğuna dikkat çeken Gürcafer, “Ekonomi sağlığın önüne geçemezdi. Sağlığı ön planda tuttuk, bununla da mücadele ettik” dedi.

Gelinen noktada bütün dünyanın salgının sona ermesiyle birlikte ekonomik ve sosyal açıdan ayağa kalkma arayışı içerisinde olduğunu dile getiren Gürcafer, her zamankinden daha farklı ve etkili uluslararası rekabet koşullarının ortaya çıktığını belirtti. Gürcafer, bunun bütün dünya ülkelerinin ekonomilerinin salgından olumsuz etkilenmesi ve tedavi edilmeye ayağa kalkmaya ihtiyaç duymasından kaynaklandığını söyledi.

Dubai’de lüks villa satışlarının patlaması ve Yunanistan’da turizmle ilgili rezervasyonların patlaması haberlerine işaret eden Gürcafer, kendilerinin de bunun için planlı ve programlı şekilde çalışmaya başlamaları gerektiğini kaydetti.

Gürcafer, dünyada inşaat, turizm, yükseköğrenim sektörleri ve ona paralel diğer sektörlerle ilgili ortaya çıkan potansiyelden paylarına düşeni alabilmek için planlı ve programlı şekilde hem ekonomik örgütler olarak hem de hükümetle birlikte çalışma sistemi içerisine girmek gerektiğini ifade etti.

Gürcafer, ziyaretlerinin bu konularda beklentilerini aktarmak ve hükümetin görüşlerini öğrenme amaçlı olduğunu kaydetti.