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Yeni Havayolumuzun ismi belli oldu!

Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Erhan Arıklı, A Para’da 15 Kasım’da açılması planlanan yeni havalimanıyla ve yeni havayolu ile ilgili önemli açıklamalarda bulundu

22 Eylül 2022 Perşembe 09:06
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Yeni Havayolumuzun ismi belli oldu!



Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Erhan Arıklı,  yeni havalimanında 29 Ekim’de deneme uçuşlarının gerçekleştirileceğini 15 Kasım’da da 3 önemli uçuşun havalimanına yapılmasının planlandığını söyledi. Arıklı, "15 Kasım’da belki Sayın Cumhurbaşkanı Recep Tayip Erdoğan oraya iner, belki Rus uçakları oraya iner. Kendi milli havayolu şirketimizi de kurmak için son hazırlıklara geldik ve havayolu şirketimizin de uçağının piste inmesini bekliyoruz. Umarım üçü birden olur” dedi. Rus uçağının Ercan Havalimanı’na inmesi için hukuki bir engel bulunmadığına vurgu yapan Arıklı, Moskova’dan uçuşun gerçekleştirilebileceğine işaret etti. 

"RUSYA'DAN İKİ HAVAYOLU İLE GÖRÜŞÜLÜYOR"

ABD’nin GKRY’ne silah ambargosunun kaldırmasının ardından önceden iyi olan Güney Kıbrıs ve Rusya ilişkilerinin gerildiğini belirten Arıklı, Rus uçaklarının KKTC’ye inmesinin siyasi açıdan önemli bir mesaj içereceğine vurgu yaptı.  Siyasi iradenin sağlanmasıyla Ercan Havalimanı’na uçuşların gerçekleştirilmesinde bir engel olmayacağını belirten Arıklı, Rusya uçuşlarının KKTC’nin ekonomisine önemli derecede olumlu etkisi olacağını söyledi.Rusya’dan iki havayolu şirketi ile görüşüldüğünü açıklayan Arıklı, Moskova’dan direkt uçuşların gerçekleştirilmesiyle önümüzdeki yılın KKTC’nin turizmi açısında verimli olacağına işaret etti. Uçak bilet fiyatlarının pahalılığına  da dikkati çeken Arıklı, “Uçak bilet fiyatları çok pahalı. KKTC’de yaşayan birçok vatandaş Avrupa’ya giderken Güney’den gitmeyi tercih ediyorlar. Direkt uçuşların olmaması bu noktada maliyet oluyor” dedi ve ekledi:  “Ercan Havalimanı Türkiye’nin iç havayolları statüsüne alınabilir ve bunun için siyasi iradenin olması gerekir.” 

“MAVİ GİRNE HAVAYOLLARI ADINDA 5 UÇAKLI FİLOMUZ OLACAK”

Milli havayolu şirketinin kurulmasında da önemli bir aşamaya gelindiğini  ve neredeyse tamamlandığını belirten Arıklı, havayolu şirketinin adını da duyurdu. Bakan Arıklı, “Yeni havayolumuzun ismi ‘Mavi Girne Havayolları’ olacak. 15 Kasım’a yetiştirmeye çalışıyoruz ve aksilik görünmüyor. 5 Uçakla başlayacak ve sonrasında daha da büyümesini hedefliyoruz” dedi.

İLK SEFER TRABZON'A

İlk etapta Türkiye’ye uçuşların yapılacağına işaret eden Arıklı, ilk seferlerden birinin Trabzon’a gerçekleştirileceğini de müjdeledi. Bakan Arıklı, “Adana, İstanbul, Ankara gibi lokasyonlara uçuşlarımız var fakat ülkemizde ciddi bir Karadenizli olup yaşayan var ve Karadeniz’e gitmek istediklerinde ciddi bir zaman kaybı ve para kaybına uğruyorlar. Yeni kuracağımız hava yolu şirketi de ilk seferlerinden bir tanesini inşallah Trabzon’a yapacak. Buradan Kıbrıs’taki Karadenizli soydaşlara müjdeyi vermiş olayım” dedi.

Son Güncelleme: 22.09.2022 09:20
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