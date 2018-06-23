Yeni heyecan, yeni başkan Osman Bican

Yürüyüşe Başbakan ve CTP Genel Başkanı Tufan Erhürman, Genel Sekreter Erdoğan Sorakın, Güzelyurt Belediye Başkan adayı Osman Bican, bakanlar, milletvekilleri, Güzelyurt İlçe Yöneticileri, Gençlik Örgütü yöneticileri ve çok sayıda Güzelyurtlu yurttaş katıldı. Terminalde toplanan kalabalık Güzelyurt Çarşısına geniş katılımla yürüdü. Oldukça coşkulu geçen yürüyüşte Güzelyurt halkı Osman Bican’a büyük sevgi gösterisinde bulunurken, yarın yapılacak olan seçimlerde Güzelyurt’un kaderinin değişeceğini ve Bican’ın yönetiminde adil, şeffaf, çağdaş bir şehirde yaşayacaklarını dile getirdi.