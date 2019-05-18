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Yeni hükümet kurulması için çalışmalar sürüyor

18 Mayıs 2019 Cumartesi 15:48
Yeni hükümet kurulması için çalışmalar sürüyor
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Bu çerçevede, Ulusal Birlik Partisi ve Halkın Partisi heyetleri kendi içlerinde değerlendirmelerini sürdürüyor.

Yarın bir görüşme olup olmayacağı ise henüz net değil.

Halkın Partisi Genel Merkezi’nde gerçekleştirilen dünkü görüşmenin ardından her iki partinin Genel Başkanları son duruma ilişkin detayları paylaşmıştı.

Ulusal Birlik Partisi ile Halkın Partisi heyetleri hükümet kurma çalışmaları çerçevesinde biraraya geldi.

Halkın Partisi Genel Merkezi’nde gerçekleştirilen ve yaklaşık 1 buçuk saat süren görüşmenin ardından her iki partinin Genel Başkanları basına görüşmeye ilişkin açıklama yaptılar.

HP Genel Başkanı Kudret Özersay, görüşmede, kendilerinin anlatan ve görüşlerini paylaşan taraf olduklarını belirtti.

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HP’nin çeşitli konulardaki hassasiyetlerini, düşüncelerini anlatma ve paylaşma imkanı bulduğunu kaydeden Özersay, UBP’nin bu aktarılan noktalar çerçevesinde değerlendirmesini yapacağını ifade etti.

Özersay, her iki partinin de birtakım hassasiyetleri olduğuna, UBP’nin de değerlendirmesini bu hassasiyetler doğrultusunda yapacağına ve bu görüşleri kendileri ile paylaşacağına inanç belirtti.

Özersay, “bu bir süreçtir. Önümüzdeki toplantı veya toplantılarda bu diyalog ve sürecin bir koalisyon ortaklığına dönüşüp dönüşmeyeceği şekillenecektir. Belli olacaktır. Bu süreç de ister olumlu, ister olumsuz sonuçlansın, çok uzamaması gerektiği kanaatindeyim” dedi.

UBP Genel Başkanı Ersin Tatar da, temel prensipler üzerinde durduklarını ve HP’nin kendilerine bilgi aktardığını anlattı.

Tatar ‘Sürecin uzamaması için görüşmeyi değerlendirerek, temaslarda bulunacaklarını ve Pazar günü yeniden görüşme düşüncesi içerisinde olduklarını söyleyen Tatar, önümüzdeki hafta başında görüşmelerin hangi aşamaya gelebileceğini kamuoyunun bilgisine getirerek, sürecin hızlandırılması gerektiğini değerlendirdiklerini’ belirtti.

Tatar, KKTC’nin içerisinde bulunduğu koşullar dolayısı ile sürecin hızlandırılmasının şart olduğunu vurguladı.

“Kahvemizi de içtik, o yakınlaşma olmuştur” diyen Tatar, temel prensipler üzerinde bir mutabakata varılmasının ardından daha detaylı çalışmalar için hafta sonu değerlendirme yapılmasında yarar olacağını ifade etti.

Tatar, süreci hafta başına kadar netleştirme durumunda olduklarına işaret etti.

BRTK

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Anahtar Kelimeler:
UBPHPHükümetHaberGündemKıbrıs
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Doğru Söz 2019-05-18 16:31:10

HP vatandaşlık verilmesi konusunda doğru ve hassas. UBP'nin umurunda olan bir konu değil. Onlar için para gelirse vatandaşlık dağıtılır. No problem. TC vatandaşlık yapılacak diyor. Reyis toplam vatandaş sayısını 1 milyon olarak buyurdu. Bu 3 felsefenin(kümenin) arakesiti boş cümledir.

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