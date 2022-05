Yeni kabinede yer alan bakanların özgeçmişleri yayınlandı

Başbakan Ünal Üstel, KKTC’nin 28’nci hükümeti olan UBP-DP-YDP koalisyon hükümetinin kabinesini Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’a sundu.

Buna göre yeni kabinede Başbakan Ünal Üstel (UBP), Başbakan Yardımcısı, Turizm, Kültür, Gençlik ve Çevre Bakanı Fikri Ataoğlu (DP), Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Erhan Arıklı (YDP), Dışişleri Bakanı Tahsin Ertuğruloğlu (UBP), Maliye Bakanı Sunat Atun (UBP), İçişleri Bakanı Ziya Öztürkler (UBP), Milli Eğitim Bakanı Nazım Çavuşoğlu (UBP), Ekonomi ve Enerji Bakanı Olgun Amcaoğlu (UBP), Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanı Dursun Oğuz (UBP), Sağlık Bakanı İzlem Gürçağ (UBP), Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Hasan Taçoy (UBP) yer aldı.

Yeni kabinede yer alan bakanların özgeçmişleri şöyle:

ÜNAL ÜSTEL – BAŞBAKAN

1955 yılında Baf’ın Yeşilova köyünde doğdu. 1983 yılında İstanbul Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi’nden mezun oldu.

1991 Ara Seçimlerinde ve 1993 Erken Genel Seçimlerinde Ulusal Birlik Partisinden Girne Milletvekili seçildi. 2003 yılına kadar Girne Milletvekili olarak görev yaptı. 22 Haziran 2001 ve 2 Ekim 2003 tarihleri arasında Meclis Başkan Yardımcılığı görevini yaptı. 2006’dan 2009 yılına kadar Ulusal Birlik Partisi Genel Sekreter Yardımcısı görevini yürüttü.

19 Nisan 2009 Erken Genel Seçimlerinde Ulusal Birlik Partisi’nden yeniden Girne Milletvekili Seçildi. 6 Nisan 2011 tarihinde I. Küçük Hükümeti Değişikliğinde Turizm, Çevre ve Kültür Bakanı olarak görev aldı.

28 Temmuz 2013 Erken Genel Seçimlerinde, yeniden Ulusal Birlik Partisi Girne Milletvekili seçildi, 4 Eylül 2013 tarihinde KKTC Cumhuriyet Meclisi, Meclis Başkan Yardımcılığı görevine seçildi. 9 Ekim 2015 tarihine kadar bu görevini yürüttü.

7 Ocak 2018 Milletvekili Erken Genel Seçimlerinde UBP Girne Milletvekili seçildi. Cumhuriyet Meclisi Başkanlık Divanı İdare Amiri olarak görev aldı.

22 Mayıs 2019 tarihinde kurulan Ulusal Birlik Partisi – Halkın Partisi Koalisyon Hükümetinde Turizm ve Çevre Bakanı olarak görev aldı. Bu görevi 19 Haziran 2020 tarihinde sona erdi. 9 Aralık 2020 tarihinde kurulan UBP-DP-YDP Koalisyon hükümetinde Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı olarak görev aldı. Bu görevi 20 Şubat 2021 tarihinde sona erdi ve aynı tarihte Sağlık Bakanı olarak görev aldı. Bu görevi 5 Kasım 2021 tarihinde sona erdi. 21 Şubat ve 25 Nisan 2022 tarihlerinde kurulan UBP-DP-YDP koalisyon hükümetlerinde İçişleri Bakanı olarak yer aldı.

Evli ve iki çocuk babasıdır.

FİKRİ ATAOĞLU - BAŞBAKAN YARDIMCISI, TURİZM, KÜLTÜR, GENÇLİK VE ÇEVRE BAKANI

1964 yılında Avtepe’de doğdu. İşletme eğitimi ve Girne Amerikan Üniversitesi’nde Amatör Yat Kaptanlığı eğitimi aldı. Berna Ltd. Benzin İstasyonu, Ataoğlu Oksijen Sanayi ve Pet-Mak Ltd. Şirketini kurdu.

1992 yılından itibaren Demokrat Parti’de çeşitli görevlerde yer aldı. 2006 yılından itibaren Gazimağusa İlçe Başkanlığını yürüttü.

28 Temmuz 2013 Erken Genel Seçimlerinde Demokrat Parti Gazimağusa Milletvekili seçildi.

16 Nisan 2016 tarihinde kurulan Ulusal Birlik Partisi-Demokrat Parti Ulusal Güçler Koalisyon Hükümetinde Turizm ve Çevre Bakanı olarak görev aldı.

7 Ocak 2018 Milletvekilliği Erken Genel Seçimlerinde DP Gazimağusa Milletvekili olarak yeniden seçildi. 2 Şubat 2018 tarihinde kurulan CTP-HP-TDP-DP Koalisyon Hükümetinde yeniden Turizm ve Çevre Bakanı olarak görev aldı. Bu görevi 22 Mayıs 2019 tarihinde sona erdi.

9 Aralık 2020 tarihinde kurulan UBP-DP-YDP Koalisyon Hükümetinde Turizm ve Çevre Bakanı olarak görev aldı. 5 Kasım 2021 tarihinde kurulan UBP-DP Koalisyon Hükümetinde yine Turizm ve Çevre Bakanı olarak görev aldı. 9 Kasım 2021 tarihinde bakanlık adı Başbakan Yardımcısı, Turizm ve Çevre Bakanı olarak değişti. 21 Şubat ve 25 Nisan 2022 tarihlerinde kurulan UBP-DP-YDP koalisyon hükümetlerinde Başbakan Yardımcısı, Turizm, Kültür, Gençlik ve Çevre Bakanı olarak yer aldı.

Rumca ve İngilizce biliyor. Evli ve 3 çocuk babasıdır.

ERHAN ARIKLI - BAYINDIRLIK VE ULAŞTIRMA BAKANI

1962 yılında Kars-Ardahan’da doğdu. 1985 yılında Ankara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi’ni bitirdi. Birinci yüksek lisansını Ankara’da, ikinci yüksek lisansını Uluslararası Girne Amerikan Üniversitesi’nde, üçüncü yüksek lisansını Azebaycan Beynelhalk Üniversitesi’nde ve doktorasını Azerbaycan İlimler Akademisi Şarkiyat Enstitüsü’nde yaptı.

1991 yılından itibaren KKTC’nin yurt dışında tanıtılması için çalışmalar yaptı. Türk devlet ve topluluklarında konferanslar verip, Çeçenistan Cumhurbaşkanı Dudayev tarafından “Üstün Hizmet Madalyası” ile taltif edildi.

2005 yılında KKTC Dışişleri Bakanı’nın özel temsilcisi sıfatı ile Azerbaycan’da görevlendirildi ve KKTC’den Azerbaycan’a doğrudan uçuşların gerçekleşmesini organize etti.

Dışişleri Bakanlığı tarafından Kırgızistan’da temsilci olarak görevlendirildi. Burada görev yaparken ilmi çalışmalarına da devam etti, “Yaşayan Türk Halkları ve Tarihleri” ve “Türk Halkları Kültür Tarihi” isimli iki kitap daha yayınladı.

Kırgızistan’daki resmi görevinin bitimini müteakip akademisyen olarak Kırgızistan Devlet Arabayev Üniversitesi’nde çalışmaya başladı. Burada Türkoloji Bölümünü kurdu. 1992 yılında Milliyetçi Düşünce Derneği, 1994 yılında ise Türk Birliği Kültür Merkezi (Türk-Bir) Genel Başkanlığı yaptı.

Yeniden Doğuş Partisi Genel Başkanı olarak 7 Ocak 2018 tarihinde Milletvekilliği Erken Genel Seçimlerinde Yeniden Doğuş Partisi Gazimağusa milletvekili seçildi. 9 Aralık 2020 tarihinde kurulan UBP-DP-YDP koalisyon hükümetinde Başbakan Yardımcısı ve Ekonomi ve Enerji Bakanı olarak görev aldı. Bu görevi 5 Kasım 2021 tarihinde sona erdi. 21 Şubat ve 25 Nisan 2022 tarihlerinde kurulan UBP-DP-YDP koalisyon hükümetlerinde Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı olarak yer aldı.

Evli ve üç çocuk babasıdır.

TAHSİN ERTUĞRULOĞLU-DIŞİŞLERİ BAKANI

1953 yılında Lefkoşa’da doğdu. ABD’nin Arizona Üniversitesi, Siyasal Bilgiler Fakültesi, Uluslararası İlişkiler Bölümü’nden mezun oldu. 1983-1991 yılları arasında Dışişleri ve Savunma Bakanlığı’nda görev yaptı. 1986-1991 yılları arasında KKTC Londra Temsilciliği’nde Siyasi İşler sorumlusu olarak çalıştı. 1991 Yılında Başbakanlık Müsteşarı oldu ve 1994 yılına kadar bu görevi yürüttü. 1995’de ABD’nin Minnesota Üniversitesi’nde Kamu Yönetimi üzerine bir yıllık Humphrey Fellowship eğitim programına katıldı. 1996 yılında yeniden Başbakanlık Müsteşarlığına atandı. BRT Yönetim Kurulu üyeliği ve başkanlığı görevinde bulundu.

6 Aralık 1998 Genel Seçimlerinde UBP Lefkoşa Milletvekili olarak seçildi ve 1999-2003 yıllarında UBP-TKP ile UBP-DP Hükümetlerinde Dışişleri ve Savunma Bakanı olarak görev aldı. 14 Aralık 2003 Genel Seçimlerinde ve 20 Şubat 2005 Erken Genel Seçimlerinde Ulusal Birlik Partisi’nden Lefkoşa Milletvekili seçildi. 16 Aralık 2006 tarihinde yapılan UBP Kurultayında Ulusal Birlik Partisi Genel Başkanlığına seçildi ve 29 Kasım 2008 tarihine kadar bu görevi yürüttü. 19 Nisan 2009 Erken Genel Seçimlerinde yeniden Ulusal Birlik Partisi’nden Lefkoşa Milletvekili seçildi. Haziran 2009 – Nisan 2010 tarihleri arasında Avrupa Konseyi Parlamenter Asamblesi (AKPA) toplantılarında Ulusal Birlik Partisi’ni temsil etti.

15 Mart 2010 – 15 Temmuz 2011 tarihleri arasında Bağımsız Milletvekili olarak görevini sürdürdü. 15 Temmuz 2011 tarihinde ise Demokrasi ve Güven Partisi’ni kurdu. 31 Aralık 2012’de yeniden UBP Milletvekili olarak görev aldı. 28 Temmuz 2013 Erken Genel Seçimlerinde Ulusal Birlik Partisi’nden Lefkoşa Milletvekili seçildi. AKPA toplantılarında UBP’yi temsil etti. 15 Temmuz 2015 tarihinde kurulan Cumhuriyetçi Türk Partisi Birleşik Güçler-Ulusal Birlik Partisi Koalisyon Hükümetinde Ulaştırma Bakanı olarak görev aldı. 4 Nisan 2016 tarihinde görevinden istifa etti. 16 Nisan 2016 tarihinde kurulan Ulusal Birlik Partisi – Demokrat Parti Ulusal Güçler Hükümetinde Dışişleri Bakanı olarak görev aldı. Ertuğruloğlu, 9 Aralık 2020 tarihinde kurulan UBP-DP-YDP hükümetinde de Dışişleri Bakanı olarak görev yapıyordu. 5 Kasım 2021 tarihinde kurulan UBP-DP koalisyon hükümetinde Dışişleri Bakanı olarak görev aldı. 9 Mart 2022 tarihinde yapılan kabine değişikliği ile 21 Şubat 2022 tarihinde kurulan UBP-DP-YDP koalisyon hükümetine Dışişleri Bakanı olarak getirildi. 25 Nisan 2022 tarihinde kurulan UBP-DP-YDP koalisyon hükümeti kabinesinde de Dışişleri Bakanı olarak yer aldı.

SUNAT ATUN- MALİYE BAKANI

1973 yılında Gazimağusa’da doğdu. Lise eğitimini tamamladıktan sonra 1995 yılında, İngiltere’de Leicester Üniversitesi Sosyal Bilimler Fakültesi, Ekonomi Bölümünden mezun oldu. 1996 yılında Fransa’da bulunan Nantes Üniversitesi’nde “(Avrupa) Lojistik Yönetimi” ve 1997 yılında ise Plymouth Üniversitesinde Nakliye Yönetimi master programlarından mezun oldu.

Armatörlük – Denizcilik Şirketi olan A&S Atun Ltd’de yöneticilik yaptı. 2005 yılında Ticaret Odası meclis üyeliği, 2006-2009 yılları arasında Genç İşadamları Derneği Başkanı ve 2007 yılında Türkiye Genç İşadamları Konfederasyonu Genel Başkan yardımcılığı görevlerini yürüttü.

19 Nisan 2009 Erken Genel Seçimlerinde Ulusal Birlik Partisi’nden Gazimağusa milletvekili seçildi. 4 Mayıs 2009 tarihinde kurulan Eroğlu Hükümetinde Ekonomi ve Enerji Bakanı olarak görev aldı. 27 Mayıs 2010’da kurulan İrsen Küçük Hükümeti’nde de 13 Haziran 2013 tarihine kadar bu görevi yürüttü. 24 Mayıs 2013 tarihinde ise UBP Gazimağusa İlçe Başkanlığı görevine getirildi.

28 Temmuz 2013 Erken Genel Seçimlerinde yeniden Ulusal Birlik Partisi’nden Gazimağusa milletvekili seçildi. 8 Ekim 2013 tarihinde yapılan Seçim ile UBP Genel Sekreterliği görevine getirildi.

15 Temmuz 2015 tarihinde kurulan Cumhuriyetçi Türk Partisi-Birleşik Güçler- Ulusal Birlik Partisi Koalisyon Hükümetinde 4 Nisan 2016 tarihine kadar Ekonomi, Sanayi ve Ticaret Bakanı olarak görev aldı. 16 Nisan 2016 tarihinde kurulan Ulusal Birlik Partisi – Demokrat Parti Ulusal Güçler Koalisyon Hükümetinde 2 Şubat 2018 tarihine kadar Ekonomi ve Enerji Bakanı olarak görev aldı.

7 Ocak 2018 Erken Milletvekilliği seçimlerinde yeniden UBP Gazimağusa milletvekili seçildi. 5 Kasım 2021 tarihinde kurulan UBP-DP Koalisyon Hükümetinde Ekonomi ve Enerji Bakanı olarak görev aldı. 21 Şubat 2022 tarihinde kurulan UBP-DP-YDP koalisyon hükümetine Maliye Bakanı olarak getirildi.

23 Ocak 2022’deki erken genel seçimde de UBP Gazimağusa milletvekili seçilen Atun, evli ve 3 çocuk babasıdır.

ZİYA ÖZTÜRKLER – İÇİŞLERİ BAKANI

2 Kasım 1978 yılında Lefkoşa’da doğdu. Lisans eğitimini Yakındoğu Üniversitesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü’nde, yüksek lisans eğitimini Yakın Doğu Üniversitesi Halk Bilimi Eğitimi Bölümü’nde, doktora eğitimini Yakındoğu Üniversitesi Eğitim Yönetimi Denetimi Ekonomisi ve Planlaması Bölümü’nde aldı. Yıldız Teknik Üniversitesi Yönetim ve Liderlik Sertifika Programı’nı tamamladı.

Lefke Gazi Lisesi, Şehit Turgut Ortaokulu ve Bülent Ecevit Anadolu Lisesi’nde 2001-20014 yılları arasında öğretmenlik yaptı. 2014-2022 yılları arasında Milli Eğitim ve Kültür Bakanlığı Yüksek Öğrenim ve Dışilişkiler Dairesi Müdürü olarak görev yaptı.

2014- 2021 yılları arasında ODTÜ Kuzey Kıbrıs Kampüsü Yönetim Kurulu Üyeliği, 2015-2017 yılları arasında Güzelyurt Türk Kızılay Derneği Başkanlığı, 2021-2022 yılları arasında Doğu Akdeniz Üniversitesi Vakıf Yöneticiler Kurulu Üyeliği ve Cumhurbaşkanlığı İki Taraflı Eğitim Teknik Komitesi Üyeliği görevlerini yürüttü.

“Bir Gelecek Düşlüyorum”, “Güzelyurt Kültürü”, “Kıbrıs Gazetesi’nden alıntılar” adlı kitapları yayınlanmıştır. Birçok bilimsel bildirisi ve makalesi bulunmaktadır. 700’den fazla köşe yazısı yazmıştır.

23 Ocak 2022 Milletvekilliği Erken Genel Seçimlerinde Ulusal Birlik Partisi Güzelyurt Milletvekili seçilmiştir. 7 Şubat 2022 tarihinde yemin ederek göreve başlamıştır.

İngilizce bilmektedir. Evli ve iki çocuk babasıdır.

NAZIM ÇAVUŞOĞLU - MİLLİ EĞİTİM BAKANI

1965 yılında Topçuköy’de doğdu. Atatürk Üniversitesi Fen- Edebiyat Fakültesi, Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü’nden mezun oldu. 1991 yılında Türk Dili ve Edebiyatı Öğretmeni olarak Karpaz Meslek Lisesi’ne atandı.

On yıl süreyle burada öğretmen ve idareci olarak çalıştı. Aynı dönemde Girne Amerikan Üniversitesi’nde Halk Edebiyatı branşında master eğitimi yaptı. 2001 yılında Gazimağusa KIBATEK Vakfı Edebiyat Kulübü’nün kurulma çalışmalarına katılıp Kulüp Başkanı oldu. İki yıl yürüttüğü Başkanlık döneminde birçok kültür faaliyetlerinde bulundu. 2001-2002 yılları arasında Canbulat Özgürlük Ortaokulu’nda ve İskele Bekirpaşa Lisesi’nde Müdür Muavini olarak görev yaptı.

14 Aralık 2003 Genel Seçimlerinde ve 20 Şubat 2005 Erken Genel Seçimlerinde Ulusal Birlik Partisi’nden İskele Milletvekili seçildi. Cumhuriyet Meclisi’nde İdari ve Sosyal İşler Komitesi ile Hukuk ve Siyasi İşler Komitesi’nde, partisini temsilen görev yaptı. Aralık 2006’da UBP Genel Sekreterliğine seçildi.

19 Nisan 2009 Erken Genel Seçimlerinde yeniden Ulusal Birlik Partisi’nden İskele Milletvekili seçildi. 4 Mayıs 2009 tarihinde kurulan Eroğlu Hükümeti’nde Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanı olarak görev aldı. 27 Mayıs 2010 tarihinde kurulan İrsen Küçük Başkanlığındaki hükümette Milli Eğitim, Gençlik ve Spor Bakanı olarak görev aldı.

6 Nisan 2011 tarihinde Küçük Hükümeti değişikliğinde İçişleri ve Yerel Yönetimler Bakanı olarak görev aldı. 13 Haziran 2013 tarihine kadar bu görevi yürüttü.

28 Temmuz 2013 Erken Genel Seçimlerinde yeniden Ulusal Birlik Partisi’nden İskele Milletvekili seçildi. 16 Nisan 2016 tarihinde kurulan Ulusal Birlik Partisi-Demokrat Parti Ulusal Güçler Koalisyon Hükümetinde Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanı olarak görev aldı.

7 Ocak 2018 Milletvekilliği Erken Genel Seçimlerinde yeniden UBP’den İskele Milletvekili seçildi. Hukuk, Siyasi İşler ve Dışilişkiler Komitesi’nde Komite Üyesi olarak görev aldı.

22 Mayıs 2019 tarihinde kurulan Ulusal Birlik Partisi-Halkın Partisi Koalisyon hükümetinde Milli Eğitim ve Kültür Bakanı olarak görev aldı. Bu görevi 9 Aralık 2020 tarihinde sona erdi. 9 Aralık 2020 tarihinde kurulan UBP-DP-YDP Koalisyon Hükümetinde Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanı olarak görev aldı. 5 Kasım 2021 tarihinde kurulan UBP-DP Koalisyon hükümetinde de Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanı olarak görev aldı. 21 Şubat ve 25 Nisan 2022 tarihlerinde kurulan UBP-DP-YDP koalisyon hükümetlerinde Milli Eğitim Bakanı olarak yer aldı.

Evli ve iki çocuk babasıdır.

OLGUN AMCAOĞLU – EKONOMİ VE ENERJİ BAKANI

UBP Lefkoşa Milletvekili. 3 Mart 1966’da Gönyeli’de doğdu. Bayraktar Ortaokulu ve Haydarpaşa Ticaret Lisesisi Muhasebe bölümünü tamamladı. Anadolu Üniversitesi Açık Öğretim Fakültesi İşletme bölümünden mezun oldu. Kasım 1987 – 1992 yılları arasında Kredi Kambiyo Bölümü “B” imza yetkili Şef Yardımcısı olarak Kıbrıs Kredi Bankasında çalıştı. Mayıs 1992 yılında Gelir ve Vergi Dairesinde görev yaptı. 2001 yılında KDV Merkez Şube Sorumlusu oldu. 21 Temmuz 2009 yılında Maliye Bakanlığı Bakanlık Müdürü oldu. 12 Ekim 2015 yılında Ulaştırma Bakanlığı Müsteşarı oldu. 4 Mayıs 2016 – 15 Ocak 2018 yılları arasında Başbakanlık Müsteşarlığı görevini yürüttü.

1997-2004 yılları arasında yedi dönem Gönyeli İlkokulu Okul Aile Birliği’nde faal üyelik yaptı. 2004-2005 yılları arasında Gönyeli İlkokulu Okul Aile Birliği Başkanlığı yaptı. 2005 Gönyeli Tenis Kulübü Yönetim Kurulu Mali İşler sorumluluğu yaptı. 2001-2003 ve 2008-2009 Gönyeli Avcılık ve Atıcılık Kulübü Başkanlığı yaptı. 2007 Gönyeli Spor Kulübü Denetleme Kurulu Başkanlığı yaptı.

7 Ocak 2018 Milletvekilliği Erken Genel Seçimlerinde UBP Lefkoşa Milletvekili Seçildi. Ekonomi, Maliye, Bütçe ve Plan Komitesinde, Komite Üyesi olarak görev aldı. 22 Mayıs 2019’da kurulan Ulusal Birlik Partisi – Halkın Partisi Koalisyon Hükümetinde Maliye Bakanı olarak görev aldı. Amcaoğlu, 9 Aralık 2020 tarihinde kurulan UBP-DP-YDP hükümetinde Milli Eğitim ve Kültür Bakanı olarak görev yapıyordu. 5 Kasım 2021 tarihinde kurulan UBP-DP koalisyon hükümetinde Milli Eğitim ve Kültür Bakanı; 25 Nisan 2022 tarihinde kurulan UBP-DP-YDP hükümetinde ise Maliye Bakanı olarak yer aldı.

Çok iyi derecede İngilizce bilir. Evli ve üç çocuk babasıdır.

DURSUN OĞUZ - TARIM VE DOĞAL KAYNAKLAR BAKANI

1966 yılında Samsun’da doğdu. Anadolu Üniversitesi İşletme Bölümünden mezun oldu. Yüksek Lisansını YDÜ Eğitim Yönetimi, Denetimi, Planlanması ve Ekonomisi Anabilimi Dalında tamamladı.

1996 yılında Sivil Savunma Teşkilatı Başkanlığı Gazimağusa Bölge Müdürlüğü’nde göreve başladı. Sivil Savunma Teşkilatı’nda birçok yurt içi ve yurt dışı eğitim yanında, ABD’de Fullbright Komisyonu’nun düzenlediği Arama Kurtarma Eğitimine katıldı.

2009 yılında Sivil Savunma Gazimağusa Bölge Müdürlüğü görevinden ayrılarak, Başbakan Yardımcılığı ve Dışişleri Bakanlığı Özel Kalem Müdürlüğü’ne atandı. Uzun yıllar futbolcu, yönetici ve amatör antrenörlük yaptı. KKTC Karadeniz Kültür Derneği Yönetim Kurulu üyeliği yaptı. KKTC Gazimağusa Maraş Masterleri Derneği Kurucu ve Yönetim Kurulu Üyeliği yapmaktadır.

28 Temmuz 2013 Erken Genel Seçimlerinde Ulusal Birlik Partisi’nden Gazimağusa Milletvekili seçildi. Meclis Divan Katibi olarak görevini yürüttü. UBP Grup Başkan Vekilliği yaptı.

7 Ocak 2018 Milletvekilliği Erken Genel Seçimlerinde yeniden Ulusal Birlik Partisi Gazimağusa Milletvekili seçildi.

22 Mayıs 2019 tarihinde kurulan Ulusal Birlik Partisi – Halkın Partisi Koalisyon Hükümetinde Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanı olarak görev aldı. Bu görevi 9 Aralık 2020 tarihinde sona erdi. 9 Aralık 2020 tarihinde kurulan UBP-DP-YDP Koalisyon Hükümetinde Maliye Bakanı olarak görev aldı. 5 Kasım 2021 tarihinde kurulan UBP-DP Koalisyon hükümetinde de Maliye Bakanı olarak görev yaptı. 21 Şubat ve 25 Nisan 2022 tarihlerinde kurulan UBP-DP-YDP koalisyon hükümetlerinde Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanı olarak yer aldı.

Evli ve üç çocuk babasıdır.

İZLEM GÜRÇAĞ ALTUĞRA – SAĞLIK BAKANI

1972 yılında Limasol’da doğdu. İlk, orta ve lise tahsilini tamamladıktan sonra Ankara Hacettepe Üniversitesi, Fen Fakültesi Biyoloji Bölümü’nden Biyolog ünvanı ile mezun oldu. KKTC’ye dönüşünde Lefkoşa Dr.Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastahanesi’nde, Biyolog olarak göreve başladı. Girne Dr.Akçiçek Hastahanesi ve Dr. Burhan Nalbatoğlu Devlet Hastahanelerinde, on yıl boyunca Biyolog olarak hizmet verdi.

2008 yılında Devlet Hastahanesi’nden ayrılarak, LAMEL adı altında kendi özel Tıbbi Tahlil Laboratuvarını açtı. Girne Beşparmak Lions klübünde üye, yönetim kurulu üyesi ve Başkan olarak hizmet verdi. UBP kadın kolları yönetim kurulu üyesi olarak görev yaptı.

28 Temmuz 2013 Milletvekilliği Erken Genel Seçimlerinde Ulusal Birlik Partisi’nden Girne Milletvekili seçildi. 2015 yılında Girne İlçe Başkanı seçildi ve Girne İlçesi ilk kadın İlçe Başkanı oldu. Hukuk, Siyasi İşler ve Dışilişkiler Komitesi Başkanlığını yürüttü. Cumhuriyet Meclisi’nde İdare Amiri olarak görev yaptı.

7 Ocak 2018 Milletvekilliği Erken Genel Seçimlerinde yeniden, Ulusal Birlik Partisinden Girne Milletvekili seçildi. Hukuk, Siyasi İşler ve Dışilişkiler Komitesi Başkan Vekilliği görevine getirildi. 2021 Parlamentolar arası KKTC- TC Dostluk Grubu Başkanlığı görevine getirildi.

23 Şubat 2022 Milletvekilliği Erken Genel Seçimlerinde Ulusal Birlik Partisi Girne Milletvekili seçildi. 7 Şubat 2022 tarihinde and içerek göreve başladı.

İngilizce bilmektededir. Evli ve iki çocuk annesidir.

HASAN TAÇOY - ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANI

1963 yılında Lefkoşa’da doğdu. 1986 yılında ABD’de Wisconsin Üniversitesi Ekonomi ve Siyasal Bilimler Fakültesi’nden mezun oldu. Bir süre serbest ticaret ve konfeksiyon sanayii ile uğraştı.

UBP Gençlik Kolları Başkanlığı ve Lefkoşa İlçe Başkanlığı görevi yaptı. 6 Aralık 1998 ve 14 Aralık 2003, 20 Şubat 2005, 19 Nisan 2009, 28 Temmuz 2013, 7 Ocak 2018 seçimlerinde Ulusal Birlik Partisi’nden Lefkoşa Milletvekili seçildi.

4 Mayıs 2009 tarihinde kurulan Eroğlu Hükümetinde Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı olarak görev aldı ve 17 Mayıs 2010 tarihine kadar bakanlık görevini yürüttü.

10 Ekim 2014’te yeniden Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı oldu; 22 Mayıs 2019 tarihinde kurulan Ulusal Birlik Partisi – Halkın Partisi Koalisyon Hükümetinde Ekonomi ve Enerji Bakanı olarak görev aldı. 21 Şubat 2022 tarihinde kurulan UBP-DP-YDP koalisyon hükümetinde Dışişleri Bakanı olarak görev yaptı. Daha sonra 9 Mart 2022 tarihinde yapılan kabine değişikliği ile Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı görevine getirildi. 25 Nisan 2022 tarihinde kurulan UBP-DP-YDP hükümeti kabinesinde ise Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı olarak yer aldı.

Ticaret Odası Meclisi, GİAD, Jaycees, Vakıflar Kredi Şirketinde görev yaptı. ABD’de Pittsburgh Üniversitesi Graduate School’un düzenlediği Toplu Yönetim Şekilleri kursuna katıldı.

İngilizce biliyor. Evli ve iki çocuk babasıdır.