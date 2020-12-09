Yeni kabinenin bugün açıklanması bekleniyor

Ulusal Birlik Partisi (UBP) Genel Başkan Vekili Ersan Saner’in Başbakanlığında kurulan UBP-DP-YDP koalisyon hükümetinin kabinesinin bugün Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’a sunulması bekleniyor.

Üç partinin uzlaşısıyla kurulan yeni hükümetin protokolünün dün öğleden sonra imzalanmasının ardından süreç kabinede yer alacak isimlerin belirlenmesiyle devam ediyor.

Dün açıklanan hükümet protokolüne göre, UBP Başbakanlık ve 7 bakanlık, DP 2 bakanlık, YDP ise bir bakanlık alacak.

Protokolde, Başbakanlık, Dışişleri Bakanlığı, İçişleri Bakanlığı, Maliye Bakanlığı, Milli Eğitim ve Kültür Bakanlığı, Sağlık Bakanlığı, Ulaştırma Bakanlığı ve Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanlığı’nın UBP’nin; Turizm ve Çevre Bakanlığı ile Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’nın DP’nin ve Başbakan Yardımcılığı-Ekonomi ve Enerji Bakanlığı’nın da YDP’nin olacağı açıklanmıştı.

ANAYASAL SÜREÇ

KKTC Anayasası’na göre Cumhurbaşkanı’nın, Başbakan’ı ve Başbakan’ın önerisi üzerine bakanları atamasının ardından Bakanlar Kurulu listesi, Cumhuriyet Meclisi’ne sunulacak.

Bakanlar Kurulu’nun programı, atanma tarihinden başlayarak en geç bir hafta içinde, Başbakan veya bir bakan tarafından, Cumhuriyet Meclisi’nde okunacak.

GÜVENOYU GÖRÜŞMELERİ PROGRAMIN OKUNMASINDAN İKİ GÜN SORNA BAŞLAYACAK

Bakanlar Kurulu programının Cumhuriyet Meclisi’nde okunmasının ardından güvenoyuna başvurulacak.

Güvenoyu için görüşmeler, programın okunmasından iki tam gün geçtikten sonra başlayacak ve görüşmelerin bitiminden bir tam gün geçtikten sonra oylama yapılacak.

Meclis İç Tüzüğü’ne göre güven oylaması açık oyla yapılacak. Oylamada güvenoyu verenlerin sayısı ret oyu verenlerden fazla ise Bakanlar Kurulu güvenoyu almış olacak. Aksi halde, Bakanlar Kurulu güvenoyu almamış olacak ve Başbakan istifasını Cumhurbaşkanı’na sunacak.