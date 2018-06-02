Yeni Karadağ sağanağa teslim

Havadis gazetesinden Gürsel Karagözlü'nün haberine göre; Lefke-Yeni Karadağ bölgesindeki bazı evleri, Perşembe akşamüzeri başlayan sağanak yağmur nedeniyle su bastı.

Sel sularından zarar gören evlerin sahipleri, yetkililerden evlerinin arka kısmı ile Lefke Futbol sahası arasına beton set çekilmesi ve su tahliye arklarının yapılmasını isteyerek, bunların yapılmaması durumunda sel olaylarının tekrar tekrar yaşanacağını aktardı.

Mağdur vatandaşlar, zararlarının devlet tarafından karşılanmasını bekliyor.

Lefke bölgesini Perşembe akşamüzeri etkisi altına alan sağanak yağmur, Lefke’nin Karadağ bölgesinde ikamet eden Merve-Mehmet Bayramoğlu, Mehmet Türkmen ve Kadir Dişçeken isimli vatandaşların evlerinde zarara yol açtı.

Lefke Karadağ’da bulunan Karadağ 16 Ağustos Stadı’nın alt kısmındaki Hemşire Sokak’ı aniden etkisi altına alan sağanak yağış, bölge sakinlerine şok etkisi yarattı. Evlerini sel suları basan vatandaşlar, kendi yöntemleriyle suları evlerinin dışına tahliye etmeye çalıştı ancak başarılı olamadı. Vatandaşlar, çabaları sonuçsuz kalınca, İtfaiye, polis ve Lefke Belediyesi’nden yardım talebinde bulundular.

Bayramoğlu çifti yardım bekliyor

Merve-Mehmet Bayramoğlu çiftinin evinde yaklaşık 50 cm yüksekliğe ulaşan sel suları, itfaiyenin müdahalesi ile boşaltıldı. Evin mutfak, yatak odası, oturma odası ve diğer tüm odaları sular altında kalarak büyük zarar gördü.

Bayramoğlu çifti, sağanak yağışın vahametini anlatmak için “gece geç saatlerde böyle bir yağış olsaydı, hayatımızı kaybetme korkusu yaşayacaktık” ifadelerini kullandı.

Evlerinde kullanılacak eşya kalmayan çift, polis ve Kaymakamlığa gerekli şikayet dilekçelerini yazarak, devletin kendilerine sahip çıkmasını istedi.



Sular arka kapıdan girdi, ön kapıdan çıktı

Mehmet Türkmen isimli vatandaşın evi de sular altında kaldı.

Evin arka kapısından giren ve evi dolduran sular, evin ön kapısından çıktı. Yolunu bulup çıkan su, evde büyük bir zarar oluşmasına da mani oldu. Türkmen, çok bir zarar olmasa da gelecekte yaşanabilecek faciaları önlemek için yetkililerden evin arka kısmında bulunan futbol sahasından gelen suların akışını yönlendirecek su tahliye arklarının yapılmasını istedi.

Eşyalar kullanılamaz hale geldi

Kadir Dişçeken isimli vatandaş da sağanak yağmurdan dolayı evini su bastığını, evdeki birçok eşyanın sular altında kalarak kullanılamaz hale geldiğini söyledi. Yaşanan vahim olay sonrasında polisi bilgilendirdiğini söyleyen Dişçeken, Kaymakamlığa da gerekli dilekçeleri verdiğini aktardı. Dişçeken, yetkililerden evindeki zararın tespit edilmesini ve karşılanmasını bekliyor.