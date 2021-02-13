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Yeni kararlar bugün açıklanacak

Bakanlar Kurulu Başbakan Ersan Saner başkanlığında toplandı.

13 Şubat 2021 Cumartesi 12:41
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Yeni kararlar bugün açıklanacak

Bakanlar Kurulu Başbakan Ersan Saner başkanlığında toplandı.

Saner daha önce yaptığı açıklamada  kademeli açılmaya sıcak baktığını, Pazar gününe kalmadan Koronavirüse karşı tedbirlerin açıklanacağını söylemişti.

En son alınan kararlara göre, sokağa çıkma yasağı 15 Şubat’ta bitecek.

Saner yaptığı açıklamada, “Bulaşıcı Hastalıklar Üst Komitesi toplantısı devam ediyor. Hem sağlık bakanı, hem maliye bakanı ve müsteşarlarımızla değerlendirme toplantısı yapacağız. Pazar gününü beklemeden kararı açıklarız. Benim öngörüm ile Üst Komite’nin görüşlerinin her zaman örtüşeceğini düşünmüyorum” demişti.

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