Yeni kararlar bugün açıklanacak

Bakanlar Kurulu Başbakan Ersan Saner başkanlığında toplandı.

Saner daha önce yaptığı açıklamada kademeli açılmaya sıcak baktığını, Pazar gününe kalmadan Koronavirüse karşı tedbirlerin açıklanacağını söylemişti.

En son alınan kararlara göre, sokağa çıkma yasağı 15 Şubat’ta bitecek.

Saner yaptığı açıklamada, “Bulaşıcı Hastalıklar Üst Komitesi toplantısı devam ediyor. Hem sağlık bakanı, hem maliye bakanı ve müsteşarlarımızla değerlendirme toplantısı yapacağız. Pazar gününü beklemeden kararı açıklarız. Benim öngörüm ile Üst Komite’nin görüşlerinin her zaman örtüşeceğini düşünmüyorum” demişti.