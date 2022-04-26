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Yeni kararlar Resmi Gazete'de

Alınan alkollü içecek fonlarında ve mart ayı için elektrik tarifelerinde indirim yapılması kararı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

26 Nisan 2022 Salı 19:49
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Yeni kararlar Resmi Gazete'de

Yeni hükümetin bugün yaptığı ilk Bakanlar Kurulu toplantısında uygulanmasına karar verilen, önceki hükümet döneminde alınan alkollü içecek fonlarında ve mart ayı için elektrik tarifelerinde indirim yapılması kararı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

İŞTE ALINAN KARARLAR:

Konut tarifelerinde sadece mart ayında 0,98 TL olan 0-250 KWS 0,98 TL; 2,70 olan 250- 550 KWS  1,70 TL; 2,95 olan 501 – 750 KWS 2 TL; 3,25 olan 750 – 1000 KWS 2,25 TL ve 4 TL olan 1000 KWS ve üzeri 3,30 TL olarak uygulanacak.

Turizm tarifelerinde de yine mart ayı için, sadece otel olarak kullanılan yatırımlarda 2,70 TL olan tarife 1,70 TL ve gazinolu otellerde ise 2,70 TL olan tarife 2 TL olarak uygulanacak.

Birada 3 TL olan ve yapılan zamla 15 TL’ye yükselen fon ücreti 5 TL’ye; fıçı birada 3,5 TL olan ve 17,5 TL’ye yükselen fon ücreti 6 TL’ye; şarapta 4 TL olan ve 20 TL’ye yükselen fon ücreti 5 TL’ye; viski, rakı gibi alkollü içeceklerde 13 TL olan ve 50 TL’ye yükselen fon ücreti 25 TL’ye ve yerli üretim alkollü içeceklerde ise 3 TL olan ve 40 TL’ye yükselen fon ücreti 10 TL’ye indirildi. %10 alkol oranının altında olan içeceklerde ise herhangi bir değişiklik yapılmadı.

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