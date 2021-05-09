Yeni kararlar yarından itibaren geçerli olacak

• Pazartesi - Cumartesi günleri arasında, gece saat 21:00 ile sabah 05:00 saatleri arasında, Cumartesi saat 21:00 ile Pazartesi 05:00 saatleri arasında temel ihtiyaçların karşılanması haricinde kısmi sokağa çıkma yasağı uygulamasına devam edilecektir.

• Pazartesi - Cumartesi günleri arasında, gece saat 21:00 ile sabah 05:00 saatleri arasında, Cumartesi saat 21:00 ile Pazartesi 05:00 saatleri arasında temel ihtiyaçların karşılanması haricinde kısmi sokağa çıkma yasağı uygulamasına devam edilecektir.

Vaka sayılarının değerlendirilmesi sonucunda aksi bir karar üretilmemesi halinde yukarıda belirtilen saat 21:00’dan başlayan sokağa çıkma yasağının 27 Mayıs 2021 tarihinden itibaren haftanın tüm günleri için saat 22:30 ile 05:00 saatleri arasında uygulanmasına karar verilmiştir.

• Otel çalışanları müşteriler ayrıldıktan 2 gün sonra yaptıracakları PCR testlerinin negatif olmasına müteakip otelden ayrılabileceklerdir.

• Ramazan Bayramı dolayısı ile bir defaya mahsus 3 gecelik kapalı otel turizmi için 12.05.2021 tarihinde 6 uçuş, 13.05.2021 tarihinde 4 uçuş charter sefer düzenlenmesi uygun görülmüştür.

• 09.05.2021 Pazar günü Anneler Günü olması nedeni ile bir defaya mahsus olmak üzere çiçekçi esnafının sadece çevrim içi (online) sipariş ve kapıda teslim şeklinde hizmet vermeleri uygun görülmüştür.

• Kapalı ve açık alanlarda kalış sürelerinin en aza indirilmesi ve bulaş riskini azaltmak amacıyla 27.05.2021 tarihine kadar ilgili işletmelerde (cafe, restoran,meyhane,park vb.) canlı müzik yapılmamasına karar verilmiştir. Ülkemizde görülen vaka sayılarına göre aksi bir karar üretilmemesi halinde ilgili işletmelerde 27.05.2021 tarihinden itibaren canlı müzik yapılabilecektir.

• Hindistan, Brezilya, Nijerya, Kongo Demokratik Cumhuriyeti, Siera Leone, Kamerun ülkelerinde artan vaka sayıları nedeni ile 24.05.2021 tarihinden itibaren son 14 gün içerisinde bu ülkelerde bulunan ve ülkemize gelmek isteyen kişilerin (KKTC vatandaşları hariç) alınacak olan ikinci bir karara kadar ülkeye girişlerinin durdurulmasına karar verilmiştir.

• Haftalık PCR testlerini yapmaları kaydı ile kapalı ve açık alanlarda yapılacak olan takım sporlarının antrenmanlarının yapılması ve seyircisiz müsabakaların 17.05.2021 tarihinde itibaren başlanması uygun görülmüştür. İlgili federasyonlar ile hazırlanacak olan taahhütname imzalanacaktır.

• Ramazan Bayramı dolayısı ile kurulması planlanan bayram yeri, lunapark, festival alanı v.b. etkinliklerin yapılmaması uygun görülmüştür. Ayrıca bu tür etkinliklerin yapılabilmesi veya kurulabilmesi ülkemizde vaka sayılarına göre önümüzdeki günlerde yeniden değerlendirilecektir.

• Ülkemizde vaka sayılarının düşüş gösterdiği bu dönemde bulaşın tekrar artmasını engellemek, ileriki günleri kazanmak ve ailelerimizi korumak adına Bayram ve aile ziyaretlerinin kısıtlanarak sadece çekirdek aile kapsamında kutlanmasına karar verilmiştir.

• 17.05.2021tarihinden itibaren deniz gezi teknelerinin, kapasitelerinin üçte biri kadar yolcu olacak şekilde hizmet vermeleri uygun görülmüştür. Tur teknesinde görev yapan personel yedi günde bir PCR testlerini yineleyeceklerdir. Ayrıca hazırlanacak taahhütname formları imzalatılacak ve belirtilen kurallara uyulmadığı tespit edilen kişiler hakkında yasal işlem başlatılacaktır.

• İnternet kafelerde çalışan kişilerin 17.05.2021 tarihine kadar taranmaları amacıyla PCR testlerini yaptırmaları uygun görülmüş olup 18.05.2021 tarihinde internet kafelerin açılmalarına karar verilmiştir. İnternet kafelere giriş yapan kişiler kayıt altına alınacak ve kişiler bilgisayarları azami 2 saat kullanabilecektir. Bu sektörler ile hazırlanacak taahhütname formları imzalatılacak olup belirtilen kurallara uyulmadığı tespit edilen işyeri kapatılabilecektir.

• Gece kulüplerinde görev alacak kişilerin ülkeye girişte 14 gün süre ile merkez karantinada kalmaları kaydı ile 27.05.2021 tarihinden itibaren faaliyetlerine başlamalarına karar verilmiştir.

• Ülkemizde görülen vaka sayılarına göre aksi bir karar üretilmemesi halinde hazırlanacak olan taahhütnamede belirtilen kurallar çerçevesinde açık alanda yapılacak nişan, nikah, düğün, sünnet törenlerinin 27.05.2021 tarihinden itibaren yapılmalarına karar verilmiştir. Hazırlanacak olan taahhüt formları imzalanacaktır.

• Çift PCR negatifliği ve çift aşılı kişilerin ülkeye karantinasız giriş konusu, gelecekleri ülkenin güncel epidemiyolojik verilerine göre (vaka sayısı, test pozitifliği, risk durumu vb) ve ülkemizdeki aşılama oranı da dikkate alınarak, 10 Haziran 2021 tarihinden itibaren yeniden değerlendirilmeye alınacaktır.

PAZARTESİ - CUMARTESİ GÜNLERİ;

• Marketler, 07:00 -20:00 saatleri arasında açık olacaktır.