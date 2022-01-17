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Yeni kraliçe veya kralın bulunması için ilan verildi

İngiltere'nin kuzey batısında yer alan ıssız Piel Adası’nı ve içerisinde Ship Inn adlı restoranı yönetecek yeni kraliçe veya kralın bulunması için ilan verildi.

17 Ocak 2022 Pazartesi 21:48
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Yeni kraliçe veya kralın bulunması için ilan verildi
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İngiltere’nin kuzey batısındaki Cumbria kontluğunda bulunan Piel Adası’nı yönetecek “hükümdar” aranıyor.

Hükümdar ayrıca 300 yıllık Ship Inn adlı bir restoranı da işletecek…

Piel Adası’nın yetkilileri, başvuru sahibinin seçildiği takdirde restoranı işleteceğini, harap durumdaki 14’üncü yüzyıl kalesini onaracağını ve adayı yönetebileceğini duyurdu.

10 YILLIK KİRA SÖZLEŞMESİ

Bununla birlikte, başvurusu kabul edilen kişi,  bu yılın nisan ayından itibaren 10 yıllık bir kira sözleşmesiyle yönetimi eline alabilecek.

Adanın bağlı olduğu Barrow Borough Belediyesi, Piel Adası'nı “Cumbria için büyük bir varlık” olarak nitelendiriyor...

Fakat başvuracak kişiler sadece feribotla ulaşım sağlanabilen Piel Adası'nda hava koşulları nedeniyle karşılaşabilecekleri konusunda da uyarılıyor.

İngiltere’deki Piel Adası için yönetici aranıyor #1

ACİL ONARIMLARDAN SORUMLU OLMAYACAK

Başarılı olan adayın görevleri arasında “Limanın bakımı, çevredeki alanın bakımı ve kamp, ​​tuvalet ve duş bloğunun yönetiminin” yer alacağı belirtildi.

Yeni yönetici, binalara ve iskeleye yapılacak harici acil onarımlardan ise sorumlu olmayacak.

İngiltere’deki Piel Adası için yönetici aranıyor #2

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