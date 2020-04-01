“Yeni kuralları marketlerimizle paylaştık”

Lefkoşa Türk Belediye Başkanı Mehmet Harmancı, kişisel sosyal medya hesabından marketlerde alınan daha sıkı kurallarla ilgili açıklama yaptı.

Marketlerle ilgili daha sıkı kuralları içeren yeni bildirimleri marketlerle paylaştıklarını kaydeden Harmancı, uygulamaların denetimi için diledikleri zaman güvenlik kamera kayıtlarını da inceleyecekleri bilgisini verdiklerini söyledi.

Harmancı’nın açıklaması şu şekilde:

“Herkese günaydın ve dünden daha iyi bir gün dilerim, marketlerle ilgili daha sıkı kuralları içeren yeni bildirimlerimizi marketlerimizle paylaştık, bazı talep ettiğimiz uygulamaları tedarik edebilmeleri için de organizasyon sağlandı.

Uygulamaların denetimi için dilediğimiz zaman güvenlik kamera kayıtlarını inceleyeceğimiz bilgisi arkadaşlarımıza iletildi.

Güvenli mesafelere lütfen her ortamda uyalım.”