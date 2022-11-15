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Yeni Lapta Huzurevi Binası’nın ikinci etap çalışmaları başlıyor

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ile Kıbrıs Türk İnşaat Müteahhitleri Birliği işbirliğinde inşaa edilecek olan yeni Lapta Huzurevi binasının ikinci etap çalışmaları öncesinde bilgilendirme toplantısı yapıldı.

15 Kasım 2022 Salı 22:00
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Yeni Lapta Huzurevi Binası’nın ikinci etap çalışmaları başlıyor



- Gürcafer: ‘‘Proje, kıbrıs türk halkının dayanışmasının ürünü”

Açılışta konuşan Kıbrıs Türk İnşaat Müteahhitleri Birliği Başkanı Cafer Gürcafer, önemli bir ihtiyacı karşılamanın ilk adımının yaklaşık 10 yıl önce atıldığını ancak projeye çeşitli nedenlerle ara verildiğini söyledi.

Günün koşullarına göre revize edilen projenin ihalesinin yarın açılacağını ve aybaşı itibarıyla yapımına başlayıp 1 yıl gibi bir sürede teslim etmeyi hedeflediklerini ifade eden Gürcafer, projenin bir dayanışmanın ürünü olduğunu kaydetti. Maliyeti 25 milyon lirayı bulacak 34 yatak kapasiteli projenin Kıbrıs Türk halkının dayanışması ile hayat bulacağına işaret eden Gürcafer, Bu dayanışma örneğini gösterecek, bu ülkede bu ihtiyaçları karşılayacak kaynaklar fazlasıyla vardır. İhtiyaç duyulan dayanışma örneğinin gösterilmesidir.’’ Şeklinde konuşarak böylesi güzel projelerin devamının gelmesini temenni etti. Gürcafer’in konuşmasının ardından projeyle ilgili teknik sunum yapıldı.

- Taçoy: ‘’Yarın ne olacağım sorusuna yanıt, devletin sosyalliği ile olur. 15 Kasım 2023’te Lapta Huzurevi’ni açmak en büyük arzumuz’’

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Hasan Taçoy da hayallerinin huzurevlerini sosyal yaşantıyla bütünleştirmek, çocuklarla ve diğer insanlarla kaynaştırarak bir proje yaratabilmek olduğunu söyledi.

Huzurevi Projesinin devlet, yerel yönetimler ve sivil toplum örgütlerinin işbirliğinde, tümünün sağlayacağı katkılarla hayat bulacağını kaydeden Taçoy, kafelerin,spor alanlarının ve farklı aktivite merkezlerinin olduğu bütünlüklü bir projeye imza atmak için yola çıktıklarını ifade etti.

KKTC’nin 39. Kuruluş yıldönümünde, Sevgi Evi ve Huzurevi Projelerinin temelini atarak bakıma muhtaç çocuklara ve yaşlılara daha iyi hizmet verebilmek için girişimde bulunduklarını belirten Taçoy: ‘‘Yarın ne olacağı sorusuna yanıt, devletin sosyalliği ile olur.Hükümetinin verdiği yetki ile, bir çok projeye imza koymak için kolları sıvamış durumdayız. Halka o umut elini uzatabilmek, devletin elinin her zaman halkımızla birlikte olduğunu gösterebilmek için yeni projelere imza atmaya devam edeceğiz. 4000 metrekarelik bir alana, 34 yatak odalı bu projede yaklaşık 68 kişi rahatlıkla barındırabilecek. Bu da ülkemizin ihtiyacı. Devletin sosyal elini herkese uzatıp, yerel yönetimlerin ve sivil toplum örgütlerinin gücü ile birleştirip en güzelini bulacağız. Bu projede bize destek olan Kıbrıs Türk İnşaat Müteahhitleri Birliği’ne, Alsancak ve Lapta Belediyeleri’ne, Sosyal Hizmetler Dairesi yetkililerine katkılarından dolayı teşekkür ederim ‘’ dedi.

- Üstel: “Yerel kaynaklarımızla, Anavatan Türkiye’nin de desteklediği projelerle ve sivil toplum kuruluşları ile devlet dayanışmasıyla, örnek projeler hayata geçireceğiz’’

Başbakan Ünal Üstel ise, hükümeti kurdukları günden beri ne söyledilerse yapmak için yola çıktıklarını anımsatarak, bugüne kadar gerçekleşmeyen reformları ve halkın arzuladığı hizmeti ayaklarına getirmek için çalışıtıklarını söyledi...

Geçtiğimiz günlerde ülkemize gelen Türkiye Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay’ın temaslarını anımsatan Üstel, “yerel kaynaklarımızla Anavatan Türkiye’nin de desteklediği projelerle ve sivil toplum kuruluşları ile devlet dayanışmasıyla örnek projeler hayata geçireceğiz” dedi.

Üstel, daha güzel, daha refah ve her türlü sosyal etkinlik içerçecek olan projenin, devlet-sivil toplum örgütleri ve kişilerin dayanışmasına örnek oluşturacağına da işaret etti.

Kıbrıs konusuna da değinen Başbakan Üstel, Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın BM Genel Kurulu’nda KKTC’yi tanıyın çağrısını yaptığını ifade ederek, bu çağrının ardından ise Türk Devletleri Teşkilatı’na gözlemci üye olunduğunu belirtti. Üstel,hükümetin bu tür projelerin her zaman yanında olduğuna da işaret etti. Belediye seçimlerinden sonra belediyelerin hizmet kalitesini artıracaklarını da belirterek, “Beklenen yasaları projeleri hayata geçireceğiz” dedi.

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