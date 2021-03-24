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Yeni Lefkoşa Devlet Hastanesi için heyet geliyor!

500 yataklı Lefkoşa Devlet Hastanesi Projesi ile ilgili olarak Türkiye’den Sağlık Bakanlığı Sağlık Yatırımları Genel Müdürlüğü yetkilileri 25-27 Mart 2021 tarihlerinde KKTC’ye 3 günlük bir çalışma ziyareti gerçekleştirecektir.

24 Mart 2021 Çarşamba 11:27
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Yeni Lefkoşa Devlet Hastanesi için heyet geliyor!

Türkiye Cumhuriyeti ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti 2021 yılı İktisadi ve Mali İşbirliği Anlaşması kapsamında çalışmaları devam eden 500 yataklı Lefkoşa Devlet Hastanesi Projesi ile ilgili olarak Türkiye’den Sağlık Bakanlığı Sağlık Yatırımları Genel Müdürlüğü yetkilileri 25-27 Mart 2021 tarihlerinde KKTC’ye 3 günlük bir çalışma ziyareti gerçekleştiriyor.

Ziyaret kapsamında; Türkiye Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay ile Sağlık Bakanı Sayın Fahrettin Koca’nın 15 Şubat 2020 tarihinde KKTC’ye gerçekleştirmiş olduğu ziyarette de yerinde inceleme yapılan arazi incelenecek ve KKTC Sağlık Bakanlığı Yetkilileri, Şehir Planlama Dairesi yetkilileri ile değerlendirme ve koordinasyon toplantısı yapılacak.

2021 yılı İktisadi ve Mali İşbirliği Anlaşmasında  sağlık sektörüne 106,5 milyon TL ödenek tahsis edildi. Söz konusu ödeneğin dağılımı aşağıda yer almaktadır;

  • Lefkoşa 500 Yataklı Hastane Projesine 70.000.000
  • Yeni Girne Hastanesi Donatım Projesine 20.000.000
  • Yeni Girne Askeri Hastanesi Projesine 11.500.000
  • Tıbbi Teçhizat ve Teknik Cihaz Alımı Projesine 5.000.000
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