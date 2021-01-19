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“Yeni nesil, siyasette daha fazla yer almalı”

Meclis Başkan Yardımcısı seçilen CTP Milletvekili Armağan Candan, yeni göreviyle ilgili takdirler için teşekkür etti.

19 Ocak 2021 Salı 13:54
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“Yeni nesil, siyasette daha fazla yer almalı”

Meclis Başkan Yardımcısı seçilen CTP Milletvekili Armağan Candan, yeni göreviyle ilgili takdirler için teşekkür etti, yeni neslin siyasette de daha fazla yer alması, Kıbrıs’ın daha yaşanır bir yer hale gelmesi ve Kıbrıs Türk halkının dünyada hak ettiği yeri alması dileğinde bulundu.

Candan’ın sosyal medya paylaşımı şöyle:

“Takdirleriniz için teşekkür ederim...Yeni neslin siyasette de daha fazla yer alması, güzel adamızın insanlarımız için daha yaşanır bir yer haline gelmesi ve Kıbrıs Türk halkının dünyada hak ettiği yeri alması dileğiyle..."

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