YENİ “OLDUBİTTİ SENARYOLARI” İDDİASI

Rum basını, Cenevre’de gerçekleştirilen gayrı resmi beşli konferansa ilişkin çeşitli yorumsal haberlere yer verirken, Türkiye’ye yönelik “yeni oldubitti senaryosu yaratma” eleştirisi yapıldı.

Fileleftheros, “Oldubitti Senaryosu Yeniden – Önümüzdeki Süreçte Maraş ve Kıbrıs MEB’inde Yeni Türk Hareketleri Bekleniyor” başlığı altında manşet ve iç sayfalarından yer verdiği haberinde, gayrı resmi beşli konferansın tamamlanmasının ardından Türkiye’nin “kışkırtma taktiklerine geri dönmesinin beklendiği” iddiasında bulundu.

Gazete, Rum hükümetinin, Türkiye’nin gerek kapalı bölge Maraş gerekse “Kıbrıs Cumhuriyeti”nin sözde Münhasır Ekonomik Bölgesi’nde (MEB) yeni oldubittiler oluşturma girişimlinde bulunabileceği ve böylelikle “Kıbrıslı Rumlar yüzünden çıkmaza giren Cenevre konferansının sonuçlarının bunlar olduğu” mesajını verme ihtimali üzerinde durduğunu öne sürdü.

ANASTASİADİS’İN MEKTUBU

Gazete haberinin devamında, Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis’in Cenevre görüşmelerinde Kıbrıs Türk tarafı ve Türkiye tarafından gündeme getirilen unsurlara BM Genel Sekreteri’ne göndereceği bir mektupla cevap vereceğini ancak mektupta “iki devletli çözüm” konusuna değinemeyeceğini iddia etti.

Gazete, Anastasiadis’in mektubunda, “iki toplum arasındaki ilişkiler ve geçmişte yaşanan olaylar” konusunda Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’ın Cenevre’de sunduğu argümanlara yanıt vereceği ve “iki devletli çözüm ifadesine yer vermesi durumunda konunun görüşülmeye başlanma ihtimaline yol açabileceği için ise bu argümana değinmeyeceği”ni öne sürdü.

Kıbrıs Rum tarafının, egemenlik konusunu görüştüğü izlenimini verecek her türlü eylemden kaçınacağının altı çizildi.

Alithia gazetesi ise konuya ilişkin haberlerini, “Biz Düşünceli, Türkler ve Kıbrıslı Türkler İki Devletli Çözüm İçin Seferber” başlıkları altında okuyucusuna aktarırken, uluslararası kaynakların, Türkiye ve Kıbrıslı Türklerin, iki devletli çözüm argümanını ileri götürmek amacıyla uluslararası alanda seferberlik başlatacaklarını iddia etti.

Gazete, Kıbrıs Rum tarafının ise, Türkiye ve KKTC makamlarının, kapalı bölge Maraş’ın açılması konusundaki girişimlerini ileriye götürecekleri ve “de facto bölünmeyi sağlamlaştıracak başka faaliyetlerde de bulunacakları” endişesini taşıdığını öne sürdü.

Türkiye ile KKTC’nin, Ekonomik İşbirliği Protokolü imzaladıklarına dikkat çeken gazete, Başbakan Ersan Saner ve Başbakan Yardımcısı Enerji Bakanı Erhan Arıklı’nın Türk yetkililerle gerçekleştirdikleri temaslara da haberinde yer verdi.

Öte yandan Rum Hükümet Sözcüsü Kiriakos Kusios dün yaptığı açıklamada, Kıbrıs sorununun çözümüne yönelik özlü müzakerelerin başlaması için ortak zemine ulaşılmasının sorumluluğunun Türk tarafında olduğu iddiasında bulundu.

Anastasiadis’in BM Genel Sekreterine bir mektup göndereceğini ve Kıbrıs Türk tarafının Cenevre’de ortaya koyduğu tüm tezlere birer birer yanıt vereceğini belirten Kusios, BM Genel Sekreterinin “BM kararları ve misyonu dışında kalan herhangi bir şeyin görüşülemeyeceğini” net bir şekilde Türk tarafında söylediğini de savundu.

Kusios, bu görüşün İngiliz Dışişleri Bakanı, Güvenlik Konseyi’nin diğer daimi üyeleri ve AB tarafından da benimsendiği iddiasında bulunurken, “bugüne kadar başarılmış tüm uzlaşılar ve zirve anlaşmaları silinip görüşmeye en baştan başlayamayız” şeklinde konuştu.