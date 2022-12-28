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Yeni seçilen belediye başkanları Gündem Kıbrıs'a konuştu

Pazar günü gerçekleşen yerel kuruluş organları seçimini kazanan belediye başkanları, belediye meclis üyeleri,  muhtarlar ve ihtiyar heyeti üyeleri bugün mazbatalarını aldı.

28 Aralık 2022 Çarşamba 14:32
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Yeni seçilen belediye başkanları Gündem Kıbrıs'a konuştu



ÖZEL HABER - Pelin Yükselay

Mazbatalarını almak üzere Lefkoşa Yüksek Seçim Kurulu'na giden bölge belediye başkanları, Gündem Kıbrıs'a konuştu. 

Harmancı: Umarım 4 yıl boyunca herkes kendisi için değil, kenti için çalışır

Lefkoşa Türk Belediyesi Başkanı Mehmet Harmancı da, mazbatalarını aldıklarını belirterek, resmi olarak göreve başladıklarını ifade etti. 'Geçmiş hatalardan ders alıp, Lefkoşa için tüm renkleri kucaklayacağız' diyen Harmancı, 'umarım 4 yıl boyunca herkes kendisi için değil, kenti için çalışır' dedi. 

Amcaoğlu: Söz verdiklerimizi yapmak için göreve başlıyoruz

Gönyeli-Alayköy Başkanı Hüseyin Amcaoğlu'da mazbatasını aldıktan sonra yaptığı kısa açıklamada, mutlu sona ulaştıklarını ve mazbatalarını aldıklarını belirterek, kendisini destekleyen herkese teşekkür etti. 'Sorumluluğumuzun bilincindeyiz' diyen Amcaoğlu, sözlerini yerine getirmek üzere göreve başlayacaklarını kaydetti. 

Karavezirler: Hizmete devam edeceğiz

Değirmenlik-Akıncılar Belediye Başkanı Ali Karavezirler, yaptığı açıklamada 262 kilometrekarelik alanda kendisine oy veren herkese teşekkürlerini belirterek, 'meclis üyesi arkadaşlarımla birlikte hizmetede devam edeceğiz, onlara da sonsuz güveniyorum, yeni dönem hayırlı olsun' dedi.

Son Güncelleme: 28.12.2022 15:45
Anahtar Kelimeler:
SeçimYerel SeçimMehmet HarmancıHüseyin AmcaoğluAli KaravezirlerMazbata
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