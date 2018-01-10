Yeni senaryo UBP'yi dışlıyor

Diyalog'tan Raif Doğru'nun haberine göre, Erken genel seçimler sonrasında parlamentonun 6 partiden oluşması, hükümet kurma çalışmalarını da zora soktu. Seçimde en fazla milletvekili çıkaran UBP ile koalisyona gitmeyeceğini açıklayan CTP ve HP’den sonra DP’nin de farklı bir hükümet formülüne sıcak baktığı öğrenildi.

Diyalog’un ‘güvenilir kaynaklardan’ elde ettiği bilgilere göre; CTP ile HP Parti Meclisleri’nin dün gece gerçekleştirilen toplantılarında 27 sayıya dayanan 4 partili koalisyon modeli ele alındı. Bu yeni senaryoya göre CTP-HP-TDP ve DP’nin içinde yer alacağı bir hükümet için pazarlıklar yapılıyor.

HP kanadı, tamamen teknotratlardan kurulacak bir hükümet ile krizin aşılmasını ve yeni bir seçim yasası ile bir yıl kadar sonra yeniden seçime gidilmesi üzerinde dururken, CTP’nin de aynı doğrultuda değerlendirmeler yaptığı belirtildi.

Meclis Başkanı için 10 gün

Yüksek Seçim Kurulu’nun seçim sonuçlarını açıklaması üzerine süreç çalışmaya başladı. Buna göre listeler Cuma’ya kadar askıda kalacak ve itiraz olması halinde değerlendirme yapılacak. Daha sonra seçim sonuçları resmi gazetede yayınlanacak, ardından Meclis’te yemin töreni düzenlenecek.

Anayasa’ya göre Meclis Başkanı’nın, yemin töreninden sonra 10 gün içinde seçilmesi gerekiyor. Özellikle CTP kanadı, bu süre içinde hiç olmazsa Meclis Başkanı ve Yardımcısı üzerinde bir uzlaşının sağlanmasını ve hükümet formülünün daha sonra netleşmesini istiyor.

CTP-HP-TDP ve DP’nin yer alacağı bir koalisyon hükümetinin kurulması ve milletvekillerinin bakanlık görevi alması halinde meclisteki komitelerde üye çoğunluğu UBP’de olacak. Hükümeti UBP ile DP ve YDP’nin kurması halinde ise komitelerde çoğunluk CTP ile HP’ye geçecek.

CTP Parti Meclisi’nden UBP’ye ret…

Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Parti Meclisi’nin dün akşamki toplantısının ardından yapılan açıklamada UBP ile koalisyon kurulmayacağı kesin bir dille belirtildi.

Yapılan açıklamada şunlar aktarıldı; “Yüksek Seçim Kurulu’nun yaptığı açıklamanın ardından CTP PM toplanmış ve seçim sonuçlarını değerlendirmiştir. Seçim sonuçları çerçevesinde teamüller gereği Sayın Cumhurbaşkanı’nın hükümeti kurma görevini Ulusal Birlik Partisi genel başkanına vermesi ve UBP Genel Başkanının parlamentoya giren siyasal partilerle koalisyon görüşmelerine başlaması beklenmektedir. Bu bağlamda CTP PM, Ulusal Birlik Partisi’ne oy veren yurttaşlarımızın ortaya koyduğu iradeye saygı duymakla birlikte, seçim sürecinde açıklamış olduğumuz gibi bu dönemde UBP ile herhangi bir koalisyonda yer almamızın mümkün olmadığını açıklama gereksinimini duymuştur. UBP’nin hükümeti kuramaması halinde ortaya çıkmış olan aritmetik farklı hükümet modeli ihtimallerine açıktır ve gerekmesi halinde bu ihtimaller ülkemize ve halkımıza karşı sorumluluklarımız çerçevesinde değerlendirilecektir…”

TDP de UBP ile olmaz dedi

Toplumcu Demokrasi Partisi’nin (TDP) dün akşam gerçekleştirdiği Genişletilmiş MYK toplantısından Parti Meclisi'ne tavsiye kararı çıktı.

Yapılan açıklamada; "Toplumcu Demokrasi Partisi, 7 Ocak erken genel seçimleri sonrası oluşan tabloda Ulusal Birlik Partisi ile herhangi bir hükümet görüşmesi gerçekleştirmeyeceği yönünde karar üretmiştir" denildi…

TDP Parti Meclisi toplantısının yarın yapılacağı ve nihai kararın açıklanacağı öğrenildi.

Özcafer: UBP ile yokuz

Bu arada Demokrat Parti (DP) Genel Sekreteri Afet Özcagfer Diyalog Tv’ye açıklamada bulundu. “Ülkeyi hükümetsiz bırakmak yanlış olur” diyen Özcafer UBP’yle bir ortaklığa ise sıcak bakmadığını açıkladı.

Aytuğ Türkkan’ın hazırlayıp sunduğu Detay programına katılan Özcafer, şöyle konuştu:

“Ülkeyi hükümetsiz bırakmak yanlıştır. Esas olan ülkemizdir ve halkımızdır. Sonuçlar bu şekilde olmuşsa bu değerlendirilmelidir. Ama CTP ve HP’nin UBP ile kesinlikle hükümet kurmayacaklarını söylemeleri ve seçimden sonra da bu tavrı belirlemeleri sonrasında geriye UBP, DP ve YDP kalıyor. Ben buna sıcak bakmıyorum. Çünkü biz bu hükümet döneminde bayağı yara aldık. Başka türlü hükümet kurma çalışmaları olacaksa biz sorumluluğumuzu yerine getirmek adına adım atabileceğimizi düşünüyorum.

Afet Özcafer, kurulacak hükümetin bir seçim hükümeti ya da geçici değil kalıcı bir hükümet olabileceğine vurgu yaptı. “Ortak noktalarda buluşulur ve topluma yönelik adımlar atılıp hizmet edilebilir” diyen Özcafer, yapılması gerekenin bu olduğunu ifade etti.

Özcafer tüm siyasi partileri aklı selim davranmaya davet etti.