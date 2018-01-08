Yeni sistem karışık

Diyalog'tan Melin Dobran'ın haberine göre, Ülke genelinde yapılan erken genel seçimde oy verme işlemi, dün sabahın erken saatlerinde başladı. Sandık başına giden halk, oyunu kullandıktan sonra, sonucun toplum için hayırlı olmasını diledi. Sabah saatlerinde oy kullanma işlemleri yoğun geçerken, öğleden sonra tenha geçti. Birçok vatandaş oy kullanma sisteminin karışık olduğunu ifade etti. Vatandaşlar, başa gelecek olan hükümetin, önce ülke ekonomisine el atması gerektiğini söyledi. Halk, hükümetin daha sonra çevre, sağlık ve trafik konularına eğilmesini istedi. Karma oy sisteminin iyi olmadığını belirten vatandaşlar, oy pusulasının büyük olmasından dolayı kullanırken sıkıntı yaşadığını kaydetti.

Halk ne dedi?

Reşat Soylukal: Bu seçimlerde oy kullanma sistemi karışık olmasına rağmen, halkın bilinçli olduğuna inanıyorum. Halk, milletvekili adaylarına değil, kendilerine oy vererek kendi geleceklerini tayin ederler. Tüm umudum KKTC meclisinin eski yüzlerden arındırılıp, yeni yüzlere kapı açılması yönündedir. Yeni yüzlerin de topluma umut ışığı olmasını diliyorum.

Kansu Aksu: Başa gelecek olan hükümetten, Türkiye Cumhuriyeti ile milli davaya sahip çıkılıp, ekonomik ve alt yapı kalkınmaları ile iş birliği yapmalarını bekliyorum. Şimdiki oy kullanma sistemi kötü değil ama bence karma oy sisteminin kalkması lazım. Süre olarak da oy kullanırken sıkıntı yaşamadım. Misyona oy verme azalıyor.

Orhan Özbalıkçı: Oy kullandığımız kabinlerdeki sandalyeler çok alçaktı. Bu açıdan oy kullanmada biraz zorlandık. Başa gelecek olan hükümetin her konuya el atması lazım. En çok da ülke ekonomisinin düzelmesi için çalışma yapmaları gerekmektedir. Karma oy kullanma sistemi bence kötü oldu.

Can İpcioğlu: Bence oy kullanma sistemi zordu çünkü çarşaf gibi bir kâğıt vardı ve masadan taşıyordu. Buna bakılırsa yaşlı insanlar için oy kullanmak marifettir. Bu ülkede sadece gençler yaşamıyor. Kabindeki sandalye masanın hizasında değildi. Sistem biraz karışıktı. Başa gelecek olan hükümetin ülke ekonomisini düzeltmesini istiyorum. Kıbrıs sorununda da bir ilerleme olmasını bekliyoruz. Ülkedeki huzur ve güvenliğin daha iyi noktaya gelmesi lazım.

Ergün Şoföroğlu: Daha önceki seçimlerde oluşan hükümetin, devlet yönetme deneyim ve yeteneğinin olmadığını kanıtladık. Oy verme sisteminde, ilçelere ayrılması ile karma oy çeliştiği için hata olacak diye düşünüyorum. Tabi temennim bu değil ama inşallah halkın yararına bir seçim olur. Başa gelecek olan hükümetin çevre ve trafik konusunda çok ciddi şekilde çalışma yapması gerekiyor. Güney Kıbrıs’taki düzenle Kuzey Kıbrıs’taki düzeni kıyasladığımızda, bizdeki rezaletin utancını duyuyorum.