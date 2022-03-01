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Yeni Tarifeye Göre Pek Çok Dilim Ve Sektör İçin Ücret 2.7 TL Oldu

01 Mart 2022 Salı 12:09
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Yeni Tarifeye Göre Pek Çok Dilim Ve Sektör İçin Ücret 2.7 TL Oldu
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Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu’nun (Kıb-Tek’in) geçerli yeni tarifesine göre, 250 kilowatsaat (kWs) üzerindeki tüketimde, ücret 0,98’den 2.7 TL’ye çıktı.

Kıb-Tek konutlar için yayımladığı tek zamanlı tarife ile 3 zamanlı tarifeyi de yürürlükten kaldırmış oldu.

Kıb-Tek tarafından yayınlanan yeni tarifeye göre, konutlarda 250 kw’a kadar  tüketim için değişiklik yapılmadı, 0.9873 TL/kWs olarak kaldı, ancak 251-250 kw arası tüketimde tarife 0.9873’den 2.7 TL/kWs oldu, konut tüketimi tarifesi 250 TL/kWs  dilimlerle tedricen arttırıldı.

Ticari, endüstriyel ve turizm tesisleri için, 0.9 ile 0.99 TL/kWs   arasında olan  tarife 2.7 TL/kWs; su motorları 2.7 TL/kWs,   sokak ışıkları 3.5 TL/kWs, savunma tarifesi  2.7 TL/kWs  devlet daireleri tarifesi  3.5, vakıf ve üniversiteler 2.7, kumarhane tarifesi ize 3.5 TL/kWs  oldu.

Maktu ücretler, depozito ve hizmet ücretlerine da zam yapıldı.

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