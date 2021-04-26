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Yeni tedbirler uygulamaya girdi

Sağlık Bakanlığı’nın, koronavirüs önlemleri kapsamında, Bulaşıcı Hastalıklar Üst Komitesi kararları doğrultusunda aldığı yeni tedbirler bugünden itibaren uygulamaya girdi..

26 Nisan 2021 Pazartesi 09:14
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Yeni tedbirler uygulamaya girdi

Buna göre, 26 Nisan – 3 Mayıs tarihleri arasında sokağa çıkma yasağı; geçen hafta olduğu gibi, pazartesi-cumartesi arasında 21.00 ile 05.00 saatleri arasında ve pazar günü tam gün temel ihtiyaçların karşılanması haricinde devam edecek.

Pazartesi gününden cumartesiye kadar marketler 07.00-20.00 saatleri arasında, perakende ve mağazacılık hizmetleri ve kapalı olarak belirtilmeyen tüm hizmetler/sektörler 10.00-20.00 saatleri arasında ve restoranlar, kafe, pastane, meyhaneler ise 10.00-20.30 saatleri arasında hizmet verecek.

Pazar günleri eczaneler, fırınlar, benzin istasyonları ve tarım, hayvancılık ve bunlara bağlı sanayi işletmeleri haricinde tüm işletme ve faaliyetler kapalı olacak; ancak 2 Mayıs Pazar günü restoran, kafe, pastane ve meyhanelerin yalnızca paket servisleri açık olacak.

Açık ve kapalı alanlarda doğum günü, nişan, parti, piknik gibi etkinliklerle ilgili yasak sürerken, ev içinde yapılacak olan her türlü sosyalleşme faaliyetleri azami 10 kişi ile sınırlandırıldı.

Öte yandan, temassız, bireysel ve açık alanlarda yapılan spor faaliyetlerinin, antrenmanlarının ve seyircisiz müsabakaların yapılması da uygun görüldü.

Spor salonları ise hazırlanan taahhütnamede belirtilen koşullar çerçevesinde faaliyetlerini sürdürebilecek, spor salonlarında görev yapan kişiler yedi günde bir PCR testlerini yineleyecek.

Kapalı otel turizm için haftada azami 4 uçuş düzenlenmesi uygun bulunurken, charter seferler ile KKTC vatandaşlarının gelmesi yasaklandı.

Tüm kurum ve kuruluşlar ise pandemi kuralları çerçevesinde normal çalışma düzenine devam edecek.

Ülkede görülen vaka sayılarına göre aksi bir karar üretilmemesi halinde, hazırlanacak olan taahhütnamede belirtilen kurallar çerçevesinde açık alanda nişan, nikah, düğün, sünnet törenlerinin 27 Mayıs’tan itibaren yapılmasına karar verildiği duyuruldu.
        
        
   

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