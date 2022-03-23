Künye
Kıbrıs 6
parçalı az bulutlu
KIBRIS DÜNYA TÜRKİYE SAĞLIK TEKNOLOJİ SPOR MAGAZİN KÜLTÜR SANAT WORLD NEWS WEB-TV
Zanlı cezaevine gönderildi
Zanlı cezaevine gönderildi
Kaçakları beklerken polise yakalandılar
Kaçakları beklerken polise yakalandılar
Ev değil uyuşturucu yuvası!
Ev değil uyuşturucu yuvası!
Lokmacı Sınır Kapısında uyuşturucuyla yakalandı
Lokmacı Sınır Kapısında uyuşturucuyla yakalandı
İkinci kez aynı suçtan yakalandı
İkinci kez aynı suçtan yakalandı

“Yeni toplu iş sözleşmesi yapılana kadar eskisinin yürürlükte kalmasını sağlayacağız”

UBP Milletvekili Emrah Yeşilırmak Gündem Kıbrıs Web TV’de Çiğdem Aydın’ın sorularını yanıtladı…

23 Mart 2022 Çarşamba 10:39
55 Okunma
“Yeni toplu iş sözleşmesi yapılana kadar eskisinin yürürlükte kalmasını sağlayacağız”
banner108

ÖZEL HABER

UBP Milletvekili Emrah Yeşilırmak Gündem Kıbrıs Web TV’de Çiğdem Aydın’ın sorularını yanıtladı…
 

Şuan da sendikaların verdiği reaksiyon ve tepkinin toplu iş sözleşmesinden kaynaklandığını söyleyen Yeşilırmak, “Bu tam anlamıyla siyasi bir istismardır. Belediye çalışanları kendi kuyularını kazıyorlar. Yasanın içerisinde “Tüzel kişiliği kaldırılan belediyelerin kadroları ve personelleri katıldıkları belediyeye devredilir” diyor. Yani kimse işsiz kalmayacak” dedi. Yeşilırmak, “Yine bu reformda geçici bir madde düzenlendi. Bu maddeye göre, “Tüzel kişilikleri kaldırılması için işlem başlatılan belediyelerde hiçbir şekilde yeni personel alımı, taşınır ve taşınmaz mal satışı veya bakanlığın onayı olmadan mal satışı yapılmayacak” yazıyor. Yani bu belediyelerde personellerin intibaklarını yapmazsanız hiçbir şekilde yeni personel alamayacaksınız. Yani bu işçiyi koruyan maddelerden birisidir” dedi. 
Şuanda çalışanlara toplu iş sözleşmesinin iptal edileceği ve tüm haklarını kaybedeceklerini söyleniyor. Ancak alt komitede yeni toplu iş sözleşmesine kadar eskisi yürürlükte kalmaya devam edecektir yazacağız ve personellerin aklındaki bu soruyu ortadan kaldıracağız” şeklinde konuştu.

Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Zanlı cezaevine gönderildi
Zanlı cezaevine gönderildi
Yeşilırmak: “Birleşmeyle beraber insan kaynağı daha verimli kullanılacak”
Yeşilırmak: “Birleşmeyle beraber insan kaynağı daha verimli kullanılacak”
Bugün hava nasıl olacak? İşte detaylar...
Bugün hava nasıl olacak? İşte detaylar...










    Copyright © 2022 - Tüm hakları saklıdır.
    Gündem Kıbrıs Gazetesi

    Aşağı Girne Mahallesi Sait Terzioğlu sokak Bellevue sitesi E-blok Daire-1

    +90 548 887 3030

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz. Whatsapp İhbar Hattı +90548 887 3030

    Sitene Ekle Künye Gizlilik Politikası İletişim
    Yazılım: TE Bilişim