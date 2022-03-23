“Yeni toplu iş sözleşmesi yapılana kadar eskisinin yürürlükte kalmasını sağlayacağız”

ÖZEL HABER

UBP Milletvekili Emrah Yeşilırmak Gündem Kıbrıs Web TV’de Çiğdem Aydın’ın sorularını yanıtladı…



Şuan da sendikaların verdiği reaksiyon ve tepkinin toplu iş sözleşmesinden kaynaklandığını söyleyen Yeşilırmak, “Bu tam anlamıyla siyasi bir istismardır. Belediye çalışanları kendi kuyularını kazıyorlar. Yasanın içerisinde “Tüzel kişiliği kaldırılan belediyelerin kadroları ve personelleri katıldıkları belediyeye devredilir” diyor. Yani kimse işsiz kalmayacak” dedi. Yeşilırmak, “Yine bu reformda geçici bir madde düzenlendi. Bu maddeye göre, “Tüzel kişilikleri kaldırılması için işlem başlatılan belediyelerde hiçbir şekilde yeni personel alımı, taşınır ve taşınmaz mal satışı veya bakanlığın onayı olmadan mal satışı yapılmayacak” yazıyor. Yani bu belediyelerde personellerin intibaklarını yapmazsanız hiçbir şekilde yeni personel alamayacaksınız. Yani bu işçiyi koruyan maddelerden birisidir” dedi.

Şuanda çalışanlara toplu iş sözleşmesinin iptal edileceği ve tüm haklarını kaybedeceklerini söyleniyor. Ancak alt komitede yeni toplu iş sözleşmesine kadar eskisi yürürlükte kalmaya devam edecektir yazacağız ve personellerin aklındaki bu soruyu ortadan kaldıracağız” şeklinde konuştu.