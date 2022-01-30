Künye
Kıbrıs 14
parçalı bulutlu
KIBRIS DÜNYA TÜRKİYE SAĞLIK TEKNOLOJİ SPOR MAGAZİN KÜLTÜR SANAT WORLD NEWS WEB-TV
Uyuşturucudan mahkemeye çıkarıldı
Uyuşturucudan mahkemeye çıkarıldı
Yine kadına şiddet!
Yine kadına şiddet!
Eve geç gelen eşini darp eden şahıs tutuksuz yargılanacak
Eve geç gelen eşini darp...
Damat mahkemeye çıkarıldı
Damat mahkemeye çıkarıldı
Öğrenciler polisi darp etti!
Öğrenciler polisi darp etti!

Yeni trafik cezaları belirlendi!

Yeni trafik cezaları belirlendi... Ehliyetsiz araba sürdüğü tespit edilen kişilere 9 bin 918 TL para cezası kesilecek.

30 Ocak 2022 Pazar 13:09
1522 Okunma
Yeni trafik cezaları belirlendi!
banner108

KKTC’de yeni trafik cezaları belirlendi. Bu kapsamda trafik cezalarına çarptırılan kişiler artık zamlı fiyattan ödeme yapacak.

Yeni trafik cezaları şu şekilde:

"Muayenesiz araç kullanmak: 935 TL

Ters yönde araç kullanmak 2000 TL

Emniyet kemeri takmayanlar 1008 TL,

Trafik işaret ve levhalarına zarar vermek,  yola çöp atmak ve trafiği engellemek gibi düzeni bozan ihlaller 488 TL,

Alkollü araç kullanmanın;

1. seferinde 1.002 TL,

2. seferinde .3256 TL,

3. seferinde 4.018 TL

Alkolmetreye üflemeyi reddetme 9.869 TL,

Yaya geçidinde yayaya yol vermemek 678 TL

Sigortasız araç kullanmak 1008 TL +

Ehliyetsiz araç kullananlar 9.918 TL

-88 km-104 km arası 935 TL ceza

-104 km-120 km arası 2488 TL ceza

-120 km ve yukarısı 4002 TL ceza

Şehir dışı iki yönlü yol= 90 km

Şehir içi hız 50 km istenen yerde

-55 km-65 km arası 535 TL ceza

-65 km-75 km arası 988 TL ceza

-75 km ve yukarısı 5002 TL ceza

Kırmızıda geçmek 936 TL

Cep telefonu ile konuşmak 535 TL

Park yasağını ihlal etmek 709 TL"

Son Güncelleme: 30.01.2022 14:16
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Okan Kaş hayata gözlerini yumdu
Okan Kaş hayata gözlerini yumdu
5. doz aşılamalar yarın başlıyor
5. doz aşılamalar yarın başlıyor
KTÖS: Hükümet ve Eğitim Bakanlığı’nın yüzdüremediği eğitim gemisini öğretmenler yüzdürdü
KTÖS: Hükümet ve Eğitim Bakanlığı’nın yüzdüremediği eğitim gemisini öğretmenler yüzdürdü
    Copyright © 2022 - Tüm hakları saklıdır.
    Gündem Kıbrıs Gazetesi

    Aşağı Girne Mahallesi Sait Terzioğlu sokak Bellevue sitesi E-blok Daire-1

    +90 548 887 3030

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz. Whatsapp İhbar Hattı +90548 887 3030

    Sitene Ekle Künye Gizlilik Politikası İletişim
    Yazılım: TE Bilişim