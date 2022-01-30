KKTC’de yeni trafik cezaları belirlendi. Bu kapsamda trafik cezalarına çarptırılan kişiler artık zamlı fiyattan ödeme yapacak.

Yeni trafik cezaları şu şekilde:

"Muayenesiz araç kullanmak: 935 TL

Ters yönde araç kullanmak 2000 TL

Emniyet kemeri takmayanlar 1008 TL,

Trafik işaret ve levhalarına zarar vermek, yola çöp atmak ve trafiği engellemek gibi düzeni bozan ihlaller 488 TL,

Alkollü araç kullanmanın;

1. seferinde 1.002 TL,

2. seferinde .3256 TL,

3. seferinde 4.018 TL

Alkolmetreye üflemeyi reddetme 9.869 TL,

Yaya geçidinde yayaya yol vermemek 678 TL

Sigortasız araç kullanmak 1008 TL +

Ehliyetsiz araç kullananlar 9.918 TL

-88 km-104 km arası 935 TL ceza

-104 km-120 km arası 2488 TL ceza

-120 km ve yukarısı 4002 TL ceza

Şehir dışı iki yönlü yol= 90 km

Şehir içi hız 50 km istenen yerde

-55 km-65 km arası 535 TL ceza

-65 km-75 km arası 988 TL ceza

-75 km ve yukarısı 5002 TL ceza

Kırmızıda geçmek 936 TL

Cep telefonu ile konuşmak 535 TL

Park yasağını ihlal etmek 709 TL"